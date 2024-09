Pourquoi nous ne verrons pas Travis Kelce avec Taylor Swift aux VMA 2024

C’est une histoire d’amour, mais Travis Kelce n’a probablement pas dit oui à un billet pour les MTV Video Music Awards 2024.

Malgré le fait que sa partenaire, Taylor Swift, soit l’artiste la plus nominée de la soirée (avec un total impressionnant de 12 nominations), il est probable que nous ne verrons pas le joueur de la NFL présent, étant donné que la saison régulière de football a débuté et que Kelce est en plein entraînement.

Bien que nous puissions supposer que son travail l’empêche de s’échapper, une source interne a confirmé à Page Six c’était la raison pour laquelle il ne serait pas là.[Travis] devait être de retour à Kansas City mardi pour l’entraînement », a déclaré la source.

Il serait également logique que Kelce ne se présente pas, car lui et Swift ont passé du temps de qualité ensemble la semaine dernière, lorsqu’ils se sont envolés pour New York et ont vu quelques matchs à l’US Open, avant d’assister à un mariage et de profiter également d’une soirée élégante en amoureux.

Kelce semblait également indiquer qu’il serait absent lorsqu’il a envoyé son amour à Swift dans le dernier épisode de la De nouveaux sommets Travis a également ajouté : « Allons-y, Tay ! Allez, Tay ! »

Même si Swift et Kelce n’ont pas encore fait leurs débuts sur le tapis rouge, ce sera certainement un moment spectaculaire lorsqu’ils le feront enfin.