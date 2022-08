Pourquoi nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer la nécessité de l’adaptation au climat

En tant que domaine professionnel, l’adaptation au changement climatique est restée négligée, incomprise et limitée jusqu’au début des années 2000, lorsque Lara Hansen, écotoxicologue de formation, a commencé à travailler sur le sujet pour le World Wildlife Fund. Hansen et ses collègues plaisanteraient en disant que tous les experts et chercheurs en adaptation du monde “pourraient tenir dans un ascenseur”. Mais bientôt, le champ a commencé à pousser comme un champignon. D’une part, il était devenu plus clair que les émissions ne baissaient pas, surtout après l’administration de George W. Bush annoncé en 2001 qu’il ne mettrait pas en œuvre protocole de Kyotoun autre accord international pour inciter les pays à maîtriser le carbone atmosphérique.

L’inaction du président a jeté une clé dans les négociations internationales ; en partie à cause de cela, lorsque les Nations Unies ont forgé un autre traité appelé le Accords de Marrakech, ils incluaient beaucoup plus d’informations sur l’adaptation que par le passé. Si les États-Unis allaient continuer à déverser du carbone dans le ciel sans limite, alors le monde entier aurait bien plus de choses auxquelles s’adapter.

Mais les groupes environnementaux hésitaient encore souvent à aborder le sujet – une occasion manquée, pense Hansen. « Je dis depuis longtemps que l’adaptation est la porte d’entrée vers l’atténuation. Parce qu’une fois que vous voyez l’ampleur du problème pour votre communauté et à quel point votre mode de vie devra changer », dit-elle, « tout à coup, c’est comme : ‘Eh bien, ça craint. Ce serait beaucoup plus facile d’arrêter simplement d’émettre du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

En 2006, dans une salle de bal d’un hôtel en Floride, elle a dirigé un atelier pour quelques centaines de personnes pour parler de la conservation des récifs coralliens, y compris des entreprises de pêche commerciale et des entreprises touristiques qui n’étaient pas aussi familières avec les implications du changement climatique. Ce soir-là, dans un théâtre local, les organisateurs de l’atelier ont projeté le documentaire sur le climat d’Al Gore Une vérité qui dérange et a diffusé une vidéo simulant de futures inondations dans le sud de la Floride. “Je l’ai fait zoomer sur les Keys de Floride”, se souvient Hansen, “et vous avez pu voir qu’avec une élévation du niveau de la mer de deux mètres et une onde de tempête d’ouragan de catégorie 1, la seule chose qui restait encore debout dans les Keys de Floride était un quelques ponts routiers et le cimetière de Key West. Le public lui a demandé de le rejouer trois fois. Par la suite, a déclaré Hansen, elle a entendu dire que les habitants de la région s’intéressaient beaucoup plus aux efforts d’atténuation.

Au cours des années qui ont suivi, les rangs des experts en adaptation ont continué de croître de façon exponentielle. En 2008, Hansen a cofondé une organisation appelée EcoAdapt, un centre d’échange de rapports et de leçons sur l’adaptation, et un rassembleur d’experts de tout le pays. Lorsque l’administration Obama a demandé aux agences fédérales d’élaborer des plans d’adaptation, elle a incité une multitude d’autres institutions à faire de même. “C’est en fait la chose qui a probablement fait réfléchir plus d’États et de gouvernements locaux que tout ce qui s’était passé auparavant”, déclare Hansen.

Mais le travail d’adaptation souffre probablement encore de certaines des contraintes qu’il portait au début. L’infrastructure, par exemple, est construite sur une chronologie lente, et le retard dans la compréhension et l’acceptation signifie que les planificateurs n’ont pas nécessairement rattrapé leur retard. Burton a noté comment certains des chemins de fer au Royaume-Uni étaient mal adaptés pour résister à la récente vague de chaleur. “Les lignes de chemin de fer ont été conçues pour ce qu’a été le climat au cours des 50 dernières années”, a-t-il déploré, et non pour ce que le climat est maintenant et va devenir.