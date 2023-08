Pourquoi nous ne pouvons pas obtenir suffisamment de photos très médiatisées – d’anciens présidents ou autres

Le professeur Nicholas Rule savait que la photo de l’ancien président américain Donald Trump allait être dévoilée cette semaine. Pourtant, alors qu’il étudiait la photo au petit-déjeuner vendredi, ce n’était pas ce à quoi il s’attendait.

Trump, vêtu d’un costume bleu marine et d’une cravate rouge, se tenait sur un fond gris et regardait l’objectif. Menton baissé, sourcils froncés.

« Personnellement, lorsque j’ai vu la photo, j’ai été surpris par les choix qui ont été faits », a déclaré Rule, professeur de psychologie qui a étudié les photos dans le cadre de ses travaux sur la perception à l’Université de Toronto.

« Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un président américain… je pense que cela a de bonnes chances d’être le plus célèbre [mugshot] de tous les temps. »

Quelques minutes après sa sortie jeudi du bureau animé du shérif d’un comté près d’Atlanta, la photo de Trump a explosé sur les écrans du monde entier. Les experts affirment que la société peut s’emparer de photos très médiatisées – d’anciens présidents ou autres – pour un certain nombre de raisons, mais notamment parce qu’elles brisent l’idée selon laquelle les personnes puissantes sont au-dessus des lois.

Front froncé, tête baissée

Rule a déclaré que la photo de Trump se démarquait pour plusieurs raisons.

« Trump est un individu avisé et il est également très soucieux de son image », a déclaré Rule, qui a étudié des photos dans le cadre de son travail sur la façon dont les gens se perçoivent. « Et donc je dois imaginer qu’il y a eu beaucoup de préparation pour réfléchir à ce à quoi une photo de lui pourrait éventuellement ressembler. »

Il a déclaré qu’il aurait pu s’attendre à ce que l’ancien président paraisse confiant sur une photo, étant donné son déni de tout acte répréhensible, mais au lieu de cela, la tête de Trump a été baissée.

« Baisser la tête de cette façon est une posture de soumission », a déclaré Rule, notant qu’en même temps, son expression faciale ne transmet pas un sentiment de remords… on dirait plutôt qu’il va vous donner un coup de tête. Ce n’est pas seulement une démonstration de domination, c’est une démonstration d’agressivité. »

REGARDER | Un professeur de psychologie analyse une photo « surprenante » de Trump : Un professeur de psychologie décompose une photo « surprenante » de Trump Nicholas Rule, professeur de psychologie à l’Université de Toronto, qui a étudié les photos dans le cadre de ses recherches, affirme que la photo de l’ancien président américain Donald Trump était « intéressante » à plusieurs égards.

Trump s’est rendu jeudi sous l’accusation d’avoir illégalement comploté pour annuler le résultat des élections de 2020 en Géorgie. Alors que d’autres juridictions lui avaient permis de contourner certaines procédures, Trump a été photographié au bureau du shérif du comté de Fulton, produisant ainsi la première photo d’un ancien président américain.

S’exprimant dans une interview vendredi, Rule a également souligné à quel point la photo de Trump différait de celle des autres personnes inculpées avec lui, notamment l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani.

Rule a déclaré que certains des autres accusés souriaient sur leurs photos, « ce qui montre ce sentiment de confiance ou d’absence de culpabilité qu’ils sont peut-être calmes et indifférents à ces accusations ».

« J’ai trouvé cela très intéressant et je me demande comment l’équipe Trump va utiliser cette photo à l’avenir et quels sont ses plans pour l’avoir présent de cette manière. »

Trump a publié jeudi la photo sur les réseaux sociaux avec les mots : « Ingérence électorale. Ne vous rendez jamais ! » ainsi qu’un lien vers son site Web, où des produits présentant le cliché – notamment des T-shirts, des chapeaux, des tasses à café et des koozies à la bière – étaient mis en vente.

Une image composite présente des photos de certaines des personnes inculpées en Géorgie, notamment en haut à gauche, Donald Trump, Rudy Giuliani, Mark Meadows, Sidney Powell, John Eastman et Kenneth Chesebro. La rangée du bas, de gauche à droite, comprend Scott Hall, Jenna Ellis, David Shafer, Ray Smith, Cathy Latham et Harrison Floyd. (Illustration : CBC, Photos : Bureau du shérif du comté de Fulton/Reuters)

Mugshots standardisés dans les années 1880

Les photos sont utilisées au sein du système judiciaire américain depuis plus de 100 ans.

Standardisé par le policier français Alphonse Bertillon en 1888, le concept original utilisait deux photographies – l’une d’un suspect de face, l’autre de profil – avec une description écrite de ses caractéristiques physiques et de certaines mesures.

Les photos d’hommes politiques et de célébrités sont régulièrement entrées dans l’histoire, du gangster Al Capone au chanteur Frank Sinatra, en passant par l’actrice Jane Fonda et le meurtrier accusé OJ Simpson.

Le gangster Al Capone est représenté sur une photo en 1939. (Bureau fédéral d’enquête (FBI))

Rule dit que le public s’empare des photos parce qu’elles ramènent des célébrités sur Terre – une idée qui fait mouche à une époque où les médias sociaux présentent la version la plus raffinée de la vie d’une personne.

« Je pense qu’il y a peut-être un sentiment d’ironie, n’est-ce pas ? Cette personne, du fait qu’elle est une célébrité, est une personne célèbre… Et ici, vous la voyez surprise en train de faire quelque chose de mal, ou au moins accusée de [having] fait quelque chose de mal », a déclaré Rule.

« Les gens prennent un certain plaisir à les voir ainsi humiliés et ramenés à un niveau plus équivalent à celui d’une personne ordinaire. »

REGARDER | Trump a pris une photo après sa capitulation en Géorgie : Trump se rend en Géorgie et se fait photographier L’ancien président américain Donald Trump s’est rendu aux autorités géorgiennes après avoir été accusé d’avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État. Trump a pris ses empreintes digitales et sa photo d’identité a été prise.

Des photos rares au Canada

Les forces de l’ordre aux États-Unis et les rédactions du monde entier ont renoncé à publier des photos comme elles le faisaient autrefois, car ces photos alimentent les préjugés raciaux et nuisent de manière disproportionnée aux personnes de couleur.

Au Canada, les photos de suspects criminels – photos ou autres – sont rares. En vertu de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, la GRC ne peut divulguer les photos recueillies au cours d’une enquête, à moins de circonstances particulières, comme la découverte d’un suspect ou de victimes supplémentaires.

« Une fois inculpée, le nom d’une personne et l’accusation deviennent des informations publiques, mais pas son image/ressemblance. Dans le cas où une personne est inculpée (et photographiée d’ailleurs) et que l’individu n’est pas condamné, cette photographie doit être détruite. « , lit-on dans un courriel du caporal de la GRC. Alex Bérubé.

Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, Rule a déclaré que les photos sont moins utiles qu’avant.

« L’idée était que la photo d’identité judiciaire était un outil utile pour aider à traduire les gens en justice, pour informer le public que cette personne est recherchée pour un crime », a-t-il déclaré.

« De nos jours, c’est probablement moins fonctionnel qu’avant. »