Beaucoup de gens et de représentants du gouvernement essaient de déterminer ce qu’il faudrait faire, le cas échéant, à ce sujet. Les législateurs américains débattent d’un projet de loi qui donnerait aux petites agences de presse le pouvoir de négocier collectivement pour conclure des accords avec Facebook et Google – ce qui n’est pas différent de ce qui s’est passé en Australie. (Ce n’est pas non plus sans rappeler une proposition sur laquelle j’ai écrit en 2009 . )

Permettez-moi de revenir sur l’un des projets les plus en vue d’Amazon dans le domaine de l’épicerie. Pour résumer les 15 dernières années de l’entreprise: Amazon a exploité un service de livraison d’épicerie pendant une décennie sans grand succès. Puis, il y a près de quatre ans, elle a acheté la chaîne Whole Foods de 500 épiceries pour plus de 13 milliards de dollars. Cette n’a pas été un fracas . Maintenant, Amazon construit un différent chaîne à partir de zéro avec des magasins que Bloomberg News a décrits comme quelque part entre un Trader Joe’s et les grands supermarchés.

Des articles récents sur les projets d’Amazon dans les épiceries et les robots à la maison montrent que même l’entreprise la plus ambitieuse des États-Unis peut tâtonner. En un, plus de détails émergé de la chaîne de supermarchés de l’entreprise – pas des aliments entiers mais un autre un – ce spectacle qu’Amazon n’a toujours pas compris comment nous vendre du lait et des frites. L’entreprise dispose également d’une équipe de 800 personnes travaillant sur ce qui semble jusqu’ici pour être quelque chose comme un haut-parleur Echo sur roues.

