Pourquoi nous n’avons pas encore vu le vrai Mike Tindall dans I’m A Celeb alors que la star méfiante utilise le protocole royal dans des situations délicates, selon un expert

IL EST le premier royal à entrer dans la jungle – et rencontre un énorme succès auprès des téléspectateurs.

Mais nous n’avons pas encore vu le réel Mike Tindall dans I’m A Celebrity – avec le joueur de 44 ans passant en mode “protocole royal” lorsqu’il est confronté à une situation délicate, selon un expert en langage corporel.

Mike était méfiant lorsqu'on lui a posé des questions sur sa femme Zara

Judi James a déclaré au Sun que l’ancien joueur de rugby anglais, marié à la fille de la princesse Anne, Zara, semble parfois assez réservé, en particulier lorsqu’on lui pose des questions sur ses relations royales.

Elle a déclaré: «Jusqu’à présent, Mike a été assez prudent pour sortir de sa coquille dans le camp.

«Son rituel de salutation aux autres ressemblait beaucoup à une poignée de main royale, distante et polie que les autres transformaient en câlins ou en caresses.

“Il avait l’air méfiant quand il répondait aux questions sur sa femme Zara.”

Mike s’ouvre progressivement – avec ses bouffonneries effrontées au camp qui lui ont valu le surnom de “Magic Mike”.

Plus tôt cette semaine, les camarades de camp ont découvert son talent secret, après qu’il ait rappé sur Will Smith’s Boom! Secouez la pièce.

Judi a observé comment Mike est rapidement devenu «l’alpha» du groupe, rassurant les autres membres du camp qui se tournent vers lui pour savoir comment réagir à certaines situations.

Elle a affirmé que c’était à l’affiche hier soir lorsque Matt Hancock est entré dans le camp, avec le comédien Seann Walsh.

Mike a gardé ses bras devant lui à tout moment pour former une barrière contre Matt





Judi a déclaré: «Le comportement de Mike envers Matt était étonnamment opiniâtre et aurait pu fournir un leadership directeur aux autres – qui semblaient initialement incertains de la façon dont ils devraient traiter l’ex-ministre de la Santé, mais ont commencé à lancer leurs propres défis.

“Mike a également baissé la tête et s’est moqué de Matt, Seann reflétant cette réponse.”

Judi affirme que l’arrivée de Matt a rapproché Mike de la star de Gogglebox Babatunde Aléshé, 34 ans.

Elle a déclaré: «Ils étaient assis ensemble sur la bûche, leurs torses appuyés l’un contre l’autre et cela aurait pu être les réponses de Mike à Matt qui ont permis à Baba d’être ouvertement critique, d’une manière polie mais emphatique.

“Cela pourrait être la bromance du camp.”

Les bromances précédentes de I’m A Celeb ont inclus George Takei et Joe Swash en 2008, et l’acteur Nigel Havers et le chanteur de Happy Mondays Shaun Ryder en 2010.

D’autres relations étroites dans cette série semblent être Boy George, 61 ans, et Charlene White, 42 ans, malgré leurs débuts difficiles, selon Judi.

L’arrivée controversée de Matt dans le camp les a rapprochés, avec Sue Cleaver de Coronation Street, 59 ans, qui fait également partie du gang.

Judi a déclaré: «Ils se sont assis ensemble et se sont réconfortés alors qu’hier encore, ils se préparaient à une guerre totale à propos de la cuisine.

“Charlene a affronté Matt, que Sue et George admiraient, et tout à coup les ennemis agissaient comme les meilleurs amis du monde, Charlene serrant Sue dans ses bras dans un geste de réconfort mutuel.”

Le chanteur Boy George a été réduit aux larmes par l’arrivée de Matt alors qu’il revivait l’hospitalisation de sa mère pendant Covid.

Il a affirmé qu’il aurait quitté l’émission ITV lorsque le politicien est entré si sa mère n’avait pas réussi à passer.

Barrière physique

L’arrivée de Matt a également brisé la bulle de l’émission, qui détache les célébrités du monde réel.

Judi a déclaré que cela signifiait qu’ils étaient devenus plus conscients de la perception des téléspectateurs à la maison.

Judi a déclaré: “Les célébrités ont maintenant un vrai dilemme avec Matt.

“Matt les a presque tous sortis de leur expérience immergée I’m A Celebrity et leur a fait imaginer ce que les gens à la maison penseraient – d’où les deux ‘attaques’ directes de Charlene et Scarlette Douglas.

«Tous les deux lui ont demandé pourquoi il était là alors qu’ils le grillaient. Il y a également eu des attaques indirectes de Seann, Mike et Chris Moyles qui ont utilisé la moquerie en se moquant de lui pour le diminuer.