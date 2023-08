Pourquoi nous n’avons pas besoin de lancements de nouveaux téléphones chaque année

C’est devenu une pratique courante que les téléphones phares de presque toutes les marques, y compris Apple, Samsung et Google, soient rafraîchis chaque année. C’est un problème et il faut que ça cesse. Non seulement c’est une ponction importante sur l’environnement, mais je pense que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’industrie de la téléphonie mobile semble stagnante et ennuyeuse en ce moment. En passant à un cycle de mise à jour de deux ou même trois ans, les téléphones pourraient redevenir excitants et nous rendrions un immense service à la planète. Laisse-moi expliquer.

L’industrie tourne comme une horloge. Nous prévoyons qu’Apple lancera de nouveaux iPhones en septembre, Samsung lancera de nouveaux téléphones Galaxy S en janvier ou février et Google lancera de nouveaux Pixels en octobre. Ce cycle prévisible signifie qu’il y a toujours un nouveau produit flashy à acheter, que vous effectuiez une mise à niveau à partir d’un combiné de cinq ans ou que vous souhaitiez simplement la technologie la plus récente et la plus performante disponible.

Il s’agit, bien sûr, d’un exercice lucratif, conçu pour vous donner envie de la prochaine meilleure chose et donner plus de votre argent durement gagné aux fabricants de téléphones et aux fournisseurs de réseaux cellulaires auprès desquels vous achetez probablement.

Andrew Lanxon/Crumpe

Le plus gros problème avec ces cycles de mise à jour rapides est la fuite environnementale qu’ils provoquent. L’industrie électronique est sale. De l’extraction de minéraux de terres rares à utiliser dans toutes sortes de composants d’appareils, aux usines et aux lignes de production, en passant par l’expédition des produits eux-mêmes, l’impact environnemental de votre téléphone est énorme. Et alors que la plupart des entreprises disposent désormais de diverses quantités de matériaux recyclés dans leurs téléphones, la plus grande aide pour réduire cet impact serait simplement de sortir de nouveaux modèles moins souvent.

Si vous prenez soin de votre téléphone, vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce qu’il dure plusieurs années. Des fabricants tels qu’Apple, Samsung et OnePlus prennent même en charge leurs téléphones jusqu’à cinq ans, ce qui signifie qu’un téléphone que vous achetez aujourd’hui devrait encore fonctionner en 2028. La libération moins fréquente des téléphones encouragerait les gens à conserver leurs appareils plus longtemps, en gardant les appareils hors de portée. décharges et nécessitant moins de ressources pour produire et expédier de nouveaux téléphones chaque année.

Mais l’autre problème auquel je pense que nous sommes confrontés est à quel point les téléphones sont ennuyeux et prévisibles de nos jours. Des écrans plus grands, des caméras à plus haute résolution et des processeurs plus puissants sont les principales caractéristiques année après année, et la véritable innovation semble avoir été abandonnée au profit de mises à niveau incrémentielles. Le Galaxy S23 Ultra est un excellent téléphone, mais il n’est guère différent du S22 Ultra. L’iPhone 14 Pro – est-il très différent du 13 Pro ? J’espérais que les téléphones pliables susciteraient de l’enthousiasme dans l’industrie, mais cela ne s’est pas encore produit. Pendant ce temps, la gamme Razr de Motorola a sauté 2022 dans la majeure partie du monde et est revenue avec vengeance cette année avec un modèle rafraîchi qui a fait ses débuts avec un écran de couverture plus utile avant le Galaxy Z Flip 5 de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 5 n’est pas une énorme mise à niveau par rapport au Z Fold 4 de l’année dernière. Patrick Hollande/Crumpe

Avec un cycle de mise à jour de deux ou trois ans, les entreprises pourraient conserver ces nouvelles fonctionnalités plus longtemps, ce qui rendrait le lancement éventuel d’un nouveau modèle plus important, avec des mises à niveau plus précieuses que nous serions ravis de mettre la main sur . Je viens de participer à l’événement Unpacked de Samsung où le Galaxy Z Fold 5 a été dévoilé. C’est une légère mise à niveau par rapport au Z Fold 4 mais quand je le compare au Fold original lancé en 2019, la différence est énorme. C’est encore pire chez OnePlus, où l’année dernière, la société a sorti le OnePlus 10 Pro et le OnePlus 10T à quelques mois d’intervalle, faisant de ce dernier un achat discutable.

Les compagnies de téléphone pourraient adopter un modèle similaire à l’industrie des consoles de jeux ou des caméras. Sony a mis sept ans pour remplacer complètement la PS4 par la PS5, tandis que Canon a remplacé son 5D Mark IV 2016 par l’EOS R5 en 2020. Et la PS5 et le Canon R5 offraient de vastes mises à niveau par rapport à leurs prédécesseurs, changeant radicalement la façon dont nous les utilisions. et justifier les dépenses de mise à niveau. J’ai dépensé des milliers d’euros pour acheter mon Canon R5 lors de son lancement. Je n’aurais pas fait ça si j’avais su qu’il serait simplement remplacé l’année prochaine.

Les cycles de mise à jour entre les nouvelles consoles de jeux durent généralement au moins quelques années.

Peu d’entre nous remplacent nos téléviseurs chaque année, nos voitures ou nos ordinateurs portables, attendant plutôt des moments significatifs pour changer les choses lorsque cette nouvelle technologie – qu’il s’agisse de l’électricité dans votre voiture ou du 8K HDR sur votre téléviseur – signifie que nous ‘ Je verrai vraiment un avantage. Ce sont des éléments que nous pouvons conserver pendant au moins cinq ans avant la mise à niveau et il devrait en être de même pour nos téléphones. La société néerlandaise Fairphone est l’un des rares fabricants de téléphones à prendre cette idée à cœur : son Fairphone 4 2021 est toujours le téléphone le plus récent de l’entreprise et il permet des réparations de base à l’aide d’un tournevis. Cependant, sa portée est assez limitée, le téléphone n’ayant obtenu que récemment une version américaine.

La sortie de nouveaux téléphones phares tous les deux ou trois ans réduirait non seulement l’empreinte environnementale de l’industrie, mais en conservant et en affinant ces produits, les lancements seraient beaucoup plus excitants. Et l’excitation me manque.