Pourquoi nous devrions tous encourager une IA ennuyeuse

Je reviens d’une semaine saine de cueillette de myrtilles dans une forêt. Donc, cette histoire que nous avons publiée la semaine dernière sur l’éthique désordonnée de l’IA dans la guerre n’est que l’antidote, ramenant ma tension artérielle à nouveau.

Arthur Holland Michel fait un excellent travail en examinant les questions éthiques complexes et nuancées entourant la guerre et l’utilisation croissante par l’armée d’outils d’intelligence artificielle. Il existe une myriade de façons dont l’IA pourrait échouer de manière catastrophique ou être abusée dans des situations de conflit, et il ne semble pas encore y avoir de véritables règles qui la limitent. L’histoire de Holland Michel illustre à quel point il n’y a pas grand-chose pour tenir les gens responsables lorsque les choses tournent mal.

L’année dernière, j’ai écrit sur la façon dont la guerre en Ukraine a déclenché un nouveau boom des affaires pour les startups d’IA de défense. Le dernier cycle de battage médiatique n’a fait qu’ajouter à cela, alors que les entreprises – et maintenant les militaires aussi – se précipitent pour intégrer l’IA générative dans les produits et services.

Plus tôt ce mois-ci, le département américain de la Défense a annoncé qu’il mettait en place un groupe de travail sur l’IA générative, visant à « analyser et intégrer » des outils d’IA tels que de grands modèles de langage dans tout le département.

Le département voit des tonnes de potentiel pour « améliorer le renseignement, la planification opérationnelle et les processus administratifs et commerciaux ».

Mais l’histoire de Holland Michel montre pourquoi les deux premiers cas d’utilisation pourraient être une mauvaise idée.Les outils d’IA générative, tels que les modèles de langage, sont glitchy et imprévisibles, et ils inventent des choses. Ils présentent également des vulnérabilités de sécurité massives, des problèmes de confidentialité et des préjugés profondément enracinés.

L’application de ces technologies dans des contextes à enjeux élevés pourrait entraîner des accidents mortels où il est difficile de savoir qui ou quoi doit être tenu responsable, ou même pourquoi le problème s’est produit. Tout le monde s’accorde à dire que les humains devraient faire le dernier appel, mais cela est rendu plus difficile par la technologie qui agit de manière imprévisible, en particulier dans les situations de conflit à évolution rapide.

Certains craignent que les personnes les plus basses de la hiérarchie paient le prix le plus élevé lorsque les choses tournent mal : « En cas d’accident, que l’humain se soit trompé, que l’ordinateur se soit trompé ou qu’ils se soient trompés ensemble, la personne qui a fait la « décision » absorbera le blâme et protégera tous les autres membres de la chaîne de commandement du plein impact de la responsabilité », écrit Holland Michel.

Les seules qui semblent susceptibles de ne subir aucune conséquence lorsque l’IA échoue en temps de guerre sont les entreprises qui fournissent la technologie.

Cela aide les entreprises lorsque les règles que les États-Unis ont établies pour régir l’IA dans la guerre ne sont que de simples recommandations et non des lois. Cela rend vraiment difficile de tenir qui que ce soit pour responsable. Même la loi sur l’IA, la réglementation à venir de l’UE pour les systèmes d’IA à haut risque, exempte les utilisations militaires, qui sont sans doute les applications les plus risquées de toutes.

Alors que tout le monde recherche de nouvelles utilisations passionnantes pour l’IA générative, j’ai personnellement hâte que cela devienne ennuyeux.

Au milieu des premiers signes que les gens commencent à se désintéresser de la technologie, les entreprises pourraient trouver que ces types d’outils sont mieux adaptés aux applications banales et à faible risque qu’à la résolution des plus gros problèmes de l’humanité.

Appliquer l’IA dans, par exemple, des logiciels de productivité tels qu’Excel, le courrier électronique ou le traitement de texte n’est peut-être pas l’idée la plus sexy, mais par rapport à la guerre, il s’agit d’une application à enjeux relativement faibles et suffisamment simple pour avoir le potentiel de fonctionner réellement comme annoncé. Cela pourrait nous aider à faire les tâches fastidieuses de notre travail plus rapidement et mieux.

Il est peu probable que l’IA ennuyeuse se brise aussi facilement et, plus important encore, ne tue personne. Espérons que nous oublierons bientôt que nous interagissons avec l’IA. (Il n’y a pas si longtemps, la traduction automatique était une nouveauté passionnante dans l’IA. Aujourd’hui, la plupart des gens ne pensent même pas à son rôle dans Google Translate.)

C’est pourquoi je suis plus convaincu que des organisations comme le DoD réussiront à appliquer l’IA générative dans les processus administratifs et commerciaux.

L’IA ennuyeuse n’est pas moralement complexe. Ce n’est pas de la magie. Mais ça marche.

Apprentissage plus approfondi

L’IA n’est pas douée pour décoder les émotions humaines. Alors pourquoi les régulateurs ciblent-ils la technologie ?

Au milieu de toutes les discussions sur ChatGPT, l’intelligence artificielle générale et la perspective que des robots prennent le travail des gens, les régulateurs de l’UE et des États-Unis ont multiplié les avertissements contre l’IA et la reconnaissance des émotions. La reconnaissance des émotions est la tentative d’identifier les sentiments ou l’état d’esprit d’une personne à l’aide de l’analyse par IA de vidéos, d’images faciales ou d’enregistrements audio.

Mais pourquoi est-ce une préoccupation majeure ? Les régulateurs occidentaux sont particulièrement préoccupés par l’utilisation de la technologie par la Chine et son potentiel pour permettre le contrôle social. Et il y a aussi des preuves que cela ne fonctionne tout simplement pas correctement. Tate Ryan-Mosley a disséqué les questions épineuses autour de la technologie dans l’édition de la semaine dernière de The Technocrat, notre newsletter hebdomadaire sur la politique technologique.

