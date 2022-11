Pourquoi nous devons mieux mesurer l’empreinte carbone de l’IA

Exiger que les entreprises technologiques fournissent plus de données sur l’impact climatique de la construction, de la formation et de l’utilisation de l’IA est un début. Nous devrions également cesser d’être obsédés par la construction de modèles d’IA de plus en plus grands et essayer de trouver des moyens de faire de la recherche sur l’IA en utilisant des méthodes plus économes en énergie, telles que l’ajustement des modèles existants.

Apprentissage plus approfondi

À l’intérieur du nouvel effort d’Alphabet X pour lutter contre le changement climatique avec l’IA et les herbiers

MIT Technology Review a eu un aperçu de Tidal, un nouveau projet d’atténuation du changement climatique de X, la division moonshot de la société mère de Google, Alphabet. Tidal utilise des caméras, la vision par ordinateur et l’apprentissage automatique pour suivre le carbone stocké dans la biomasse des océans. Cela fait partie d’un effort visant à améliorer notre compréhension des écosystèmes sous-marins afin d’informer et d’encourager les efforts de protection des océans face aux menaces croissantes de pollution, de surpêche, d’acidification des océans et de réchauffement climatique.

Avec des projets comme Tidal, X crée des outils pour s’assurer que les industries peuvent faire plus pour faire face aux dangers environnementaux et que les écosystèmes peuvent survivre dans un monde plus chaud et plus rude. Il s’appuie également fortement sur les points forts de sa société mère, en s’appuyant sur l’expertise en robotique d’Alphabet ainsi que sur sa capacité à tirer des enseignements de quantités massives de données à l’aide de l’intelligence artificielle. Lisez l’histoire de James Temple à ce sujet.

Bits et octets

Elon Musk commence à voir les conséquences du licenciement des équipes d’IA

Lorsque le milliardaire a repris Twitter, il a licencié la moitié du personnel de l’entreprise, y compris des équipes d’apprentissage automatique travaillant pour garantir que l’infrastructure de la plate-forme est sûre, sécurisée et fiable. L’équipe d’éthique-IA et ceux qui travaillent sur l’infrastructure ont été parmi ceux qui ont été licenciés. Les résultats ont été quasi immédiats : le site commence doucement à se dégrader. Nous avons parlé à un ancien ingénieur de Twitter pour savoir comment cela pourrait se dérouler. (examen de la technologie MIT)

Un procès pourrait réécrire les règles du droit d’auteur sur l’IA

Dans le premier recours collectif aux États-Unis sur la formation de systèmes d’IA, Microsoft, GitHub et OpenAI sont poursuivis pour avoir prétendument violé la loi sur le droit d’auteur en reproduisant du code open source à l’aide de l’IA. GitHub Copilot récupère le code des sites Web et, comme les grands modèles de langage, régurgite ce qu’il a collecté dans sa base de données sans créditer la source d’origine. Un procès contestant la légalité de ce modèle pourrait avoir des répercussions majeures sur d’autres systèmes d’IA qui sont formés en grattant le Web, de la génération de texte à l’IA de création d’images. (Le bord)

Les États-Unis et la Chine sont-ils vraiment dans une guerre froide contre l’IA ?

Il s’agit d’une série vraiment intéressante qui déballe certains des récits problématiques autour de la course au développement de l’IA entre les États-Unis et la Chine. (Protocole)

Le nouveau robot d’Amazon peut gérer la plupart des articles dans son entrepôt

Le nouveau robot, appelé Sparrow, peut ramasser des articles dans des étagères ou des bacs afin qu’ils puissent être emballés dans des boîtes. Cela a traditionnellement été trop délicat pour les robots, car il existe tellement de types d’objets différents avec des formes et des tailles différentes. Le robot d’Amazon utilise l’apprentissage automatique et des caméras pour identifier les objets. Cela pourrait aider à accélérer les opérations d’entrepôt. (Filaire)

Générateur de mannequins

Une nouvelle IA text-to-image appelée Aperture serait sur le point de tomber cette semaine de Lexica, et il semble être capable de générer des photos très réalistes de mannequins. Je suis très curieux de voir ce modèle en action, car d’autres IA génératrices d’images populaires, telles que DALL-E et Stable Diffusion, ont du mal à générer doigts et mainsainsi que des visages humains qui n’ont pas l’air d’avoir fondu au soleil.