Il y a une raison pour laquelle les procès criminels aux États-Unis prennent si longtemps, de la constitution d’une affaire à la constitution d’un grand jury, en passant par des mois ou des années de préparation, et souvent des semaines pour le procès lui-même. Nous avons décidé que nous voulons que notre système de justice fonctionne selon des règles et une logique, et non selon la passion.

C’est le contraire de notre environnement actuel de destitution.

Il est inapproprié de qualifier les délibérations du Sénat de procès au sens purement judiciaire du terme. Le défendeur, l’ancien président Donald Trump, n’a pas le droit de témoigner et le Sénat peut prendre en compte un large éventail d’informations. Il n’y a pas de processus de découverte, pas de règles de preuve fermes ou d’autres éléments qui sont habituellement attendus dans une salle d’audience – ou même une série télévisée juridique. Le but est également différent. La mise en accusation vise à démettre de ses fonctions un titulaire d’une charge fédérale – un président, un vice-président, un juge fédéral, etc. Personne ne quitte bien le Sénat avec une combinaison orange et des menottes.

La destitution n’est qu’une punition politique pour Trump

Dans le cas de M. Trump, la destitution est une punition politique. Le procès à venir au Sénat ressemble plus à un acte de règlement de compte politique, pas à un quelconque effort pour découvrir la vérité. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, est-il assez en colère contre les pertes de son parti lors du second tour du Sénat de Géorgie qu’il veut faire payer Trump et le bannir du parti républicain? Ou penche-t-il vers l’acquittement parce qu’il ne veut pas briser sa base politique? Ce sont peut-être des questions intéressantes, mais elles ont très peu à voir avec l’horrible émeute et les graves blessures et décès subis par les policiers protégeant le Capitole le 6 janvier.

En fait, nous n’en sommes qu’aux premières étapes des enquêtes sur les événements de cette journée. En fonction de ce qui est découvert, la vision de la responsabilité et de la responsabilité de Trump peut changer radicalement. Ne serait-il pas dans l’intérêt national de laisser ces enquêtes se dérouler avant que les législateurs ne rendent un verdict?

Il y a un meilleur moyen. En tant qu’ancien avocat de la défense (et américain), j’aimerais que le Sénat envisage de faire ce qu’il a historiquement fait de mieux et ce pour quoi il a été conçu: parvenir à un accord sur un accord politique.

Mise en accusation de Trump:L’Amérique a des choses plus importantes à craindre qu’un procès de destitution du Sénat Trump

La censure du Sénat est un accord politique qui offre quelque chose aux deux côtés. Donald Trump est déjà démis de ses fonctions; il n’y a aucun besoin plausible d’un procès de destitution rapide au Sénat pour le retirer de la Maison Blanche. Un procès de destitution et un vote conduits en grande partie selon les principes des partis ne feront que diviser davantage notre nation, et lorsque les votes seront comptés, elle perdra. Les démocrates peuvent prétendre qu’ils veulent que M. Trump soit interdit d’occuper un poste futur, mais le meilleur moyen de s’en assurer est de faire un excellent travail avec les majorités qu’ils détiennent actuellement. Réussissez au cours des deux ou trois prochaines années, et il ne sera pas nécessaire de regarder dans le rétroviseur pour voir si le bus de la campagne 2024 de Trump prend de la vitesse.

Fais attention à ce que tu souhaites

Alors considérez le vieil adage: faites attention à ce que vous souhaitez. Il n’y a aucune disposition permettant à un défendeur de demander à témoigner dans un procès en destitution, mais que se passerait-il si M. Trump le faisait? Le Sénat pourrait dire non, mais à quoi cela ressemblera-t-il, non seulement pour ses partisans, mais pour le monde. Pouvez-vous imaginer être condamné dans un procès où vous n’êtes pas autorisé à dire votre côté? C’est très anti-américain. Ou si les démocrates appelaient le bluff de l’ancien président et disaient, venez témoigner? Eh bien, Trump a organisé des rassemblements partout aux États-Unis – il aurait maintenant la chance d’en organiser un dans la salle du Sénat, avec une couverture télévisée mur à mur, une diffusion en continu sur Internet et un hashtag tendance sur Twitter.

La censure, qui ne nécessite que 51 voix, et non 67, permettrait aux législateurs de faire valoir qu’il y a des conséquences à un comportement hautement incendiaire en politique (une leçon qui serait utile à plus que M. Trump). Et cela donnerait une fenêtre aux sénateurs républicains qui voudraient peut-être voter selon leur conscience, mais qui ont des problèmes de mise en accusation, qu’ils soient constitutionnels, procéduraux ou comme précédent pour l’avenir. Une censure bipartite réussie aurait bien plus de piquant qu’une seconde impeachment partisan ratée. Et il offre quelque chose de plus.

Après les émeutes du Capitole:Pour faire face aux conséquences des émeutes du Capitole, avons-nous besoin de plus de retenue?

Le président Joe Biden a lancé un appel sincère à l’unité dans son discours inaugural. Une censure bipartite serait l’occasion d’une véritable expression d’unité: les législateurs des deux côtés décident de demander des comptes à M. Trump et fixent une norme plus élevée pour tous nos dirigeants élus à l’avenir.

Greta Van Susteren est l’hôte dePresse complète et animateur de Voice of America TVBranché. Elle est aussi une ancien présentateur de nouvelles télévisées pour CNN, Fox News et MSNBC. Suivez-la sur Twitter: @greta