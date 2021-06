Pourquoi nous avons besoin de litiges internationaux sur le changement climatique pour responsabiliser les pays et les entreprises

L’année dernière, en septembre, quatre enfants et deux jeunes adultes du Portugal ont déposé la toute première plainte pour changement climatique devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Ils ont demandé à la cour d’engager des poursuites contre 33 pays européens, qui « n’avaient pas fait assez pour empêcher les impacts du changement climatique de violer les droits humains de leurs citoyens ».

L’affaire a été déposée trois ans après les incendies de forêt au Portugal (à la suite desquels le pays a connu des étés chauds record) et a déjà obtenu un statut prioritaire de la CEDH.

Ce cas est unique pour plusieurs raisons. Pour commencer, c’est l’un des rares cas à être accéléré par la CEDH, et si le tribunal se prononce en faveur des jeunes portugais, 33 pays européens seront légalement tenus de réduire considérablement leurs émissions. Deuxièmement, c’est l’un des rares cas qui traitent de l’impact transfrontalier des émissions de différents pays et peut donc ouvrir la voie à des lois internationales sur le climat à l’avenir.

Une organisation internationale à but non lucratif, Save The Children, s’est portée volontaire pour être un tiers intervenant dans l’affaire plus tôt cette année. Ulrika Cilliers, directrice mondiale des politiques et du plaidoyer chez Save the Children, a déclaré à News18.com : « Notre rôle en tant qu’intervenant est d’aider la Cour (CEDH) à comprendre comment la crise climatique affecte les enfants, ainsi que leurs droits. Nous nous sommes portés volontaires pour être une tierce partie dans l’affaire également pour souligner le fait que lorsque les enfants entreprennent ce genre d’actions et poursuivent des pays en justice, nous devons vraiment nous asseoir et les soutenir car la crise climatique est une préoccupation majeure pour les enfants d’aujourd’hui. et pour plus d’enfants demain. »

« Je pense que les litiges stratégiques et le système judiciaire sont un moyen très important par lequel les sociétés civiles, les militants et les enfants peuvent pousser les gouvernements à rendre des comptes. Les pays doivent respecter les lois internationales relatives au changement climatique et les appliquer d’une manière qui fonctionne pour les enfants », a-t-elle ajouté.

Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs cas de changement climatique devant les tribunaux, et bon nombre d’entre eux ont été déposés par des jeunes. Le 29 avril 2021, le tribunal suprême allemand a statué en faveur des jeunes militants dans une affaire climatique historique. La décision a déclaré que certains aspects de la législation sur la protection du climat du pays sont inconstitutionnels car il impose injustement trop de fardeau sur la jeune génération pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dans une interview avec News18.com, Radha Chelappa, directrice adjointe de la pauvreté et de l’inclusion chez Save the Children, a déclaré : « Lorsque les enfants reçoivent des connaissances, des informations et la bonne plate-forme pour s’engager, ils sont capables d’identifier les problèmes dans leur environnement immédiat. environnement et proposer des solutions innovantes. Les enfants sont également à l’avant-garde pour s’adapter et faire changer leurs comportements en adoptant des actions respectueuses de l’environnement dans leur vie quotidienne. »

Chelappa a également souligné que ce n’est pas que des politiques efficaces sur le changement climatique ne sont pas en place, mais que leur mise en œuvre a été difficile dans le passé.

C’est peut-être la raison pour laquelle les litiges liés au changement climatique sont en augmentation depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat en 2015.

Contentieux climatique et Accord de Paris

Les litiges liés au changement climatique se composent généralement de litiges liés au changement climatique et de litiges visant à catalyser des changements juridiques ou politiques sur des questions environnementales. Selon un rapport de l’Association de Genève, l’adoption de l’accord de Paris a accéléré les litiges climatiques, en particulier les litiges nationaux qui ont augmenté en volume et élargi leur portée et leur couverture géographique.

Le rapport indiquait : « Entre 1986 et 2020, 1 727 affaires contentieuses ont été documentées dans le monde : 1 308 aux États-Unis et 419 dans d’autres juridictions et tribunaux régionaux et internationaux. Il est important de noter que plus de la moitié du total des cas enregistrés ont été intentés depuis 2015. »

« À ce jour, la majorité des affaires ont été intentées contre des gouvernements, mais le nombre de poursuites contre des personnes morales – en particulier des majors du carbone – est en augmentation », ajoute le rapport.

Les litiges nationaux en matière de changement climatique reposent fortement sur l’Accord de Paris depuis 2015. L’Accord de Paris, bien qu’encore à ses débuts, fournit un cadre solide pour la gouvernance internationale du changement climatique. Récemment, un tribunal néerlandais a ordonné au groupe Shell de réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 45 % net d’ici la fin de 2030. Pour parvenir à cette décision, le tribunal s’est référé à des traités internationaux comme l’Accord de Paris sur le changement climatique et le droit des droits de l’homme pour interpréter la norme de soins. Un article publié dans The Wire a affirmé que « Même si l’accord ne lie pas juridiquement les entreprises, le tribunal a rendu Shell directement responsable en approuvant le statut universel de l’Accord de Paris ».

Souvik Bhattacharjya, directeur associé de la Division de l’efficacité des ressources et de la gouvernance de TERI, a déclaré à News18.com : « C’était un énorme défi d’amener autant de pays différents, avec des niveaux de développement socio-économique différents et des émissions variées à se joindre à nous et signer l’Accord de Paris. Par conséquent, l’accord lui-même ne comporte aucun mécanisme de sanction, car cela aurait dissuadé les pays de participer et de le ratifier de leur plein gré. Mais, en même temps, le texte de l’accord de Paris est rédigé de telle manière qu’il est entendu que les engagements que les pays prennent sont juridiquement contraignants. »

Par conséquent, Bhattacharjya a souligné que l’Accord de Paris sert non seulement de point de référence juridique dans plusieurs litiges nationaux relatifs au changement climatique, mais est également un accord juridiquement contraignant en soi.

Définition ambiguë, mécanisme manquant

Cependant, bien qu’ils servent de pierre de touche pour les litiges nationaux sur le changement climatique, les litiges internationaux sur le changement climatique n’ont pratiquement rien gagné de l’Accord de Paris. En fait, l’ensemble du domaine des litiges liés au changement climatique mondial est un espace très ambigu, sans organe suprême défini pour gouverner ou sans définition claire ou consensus au sein de la communauté internationale en termes de ce qui constitue des « crimes climatiques », a souligné Sunil Fernandes, avocat -au dossier, Cour suprême.

« Il y a beaucoup à faire en termes de lois internationales vis-à-vis du changement climatique. Avant de concevoir des lois pour pénaliser ceux qui affectent négativement le climat, il y a une chose fondamentale qui doit être abordée. Nous devons avoir un large consensus sur ce qui peut être qualifié de crimes internationaux contre l’environnement car, contrairement à chaque pays, qui dispose d’un cadre pour répondre à cette question dans sa juridiction, il n’y a pas d’unanimité internationale sur ce qui constitue en particulier un crime contre l’environnement, » a souligné Fernandes.

«Deuxièmement, il est également nécessaire de définir un système juridique, qui puisse juger ces questions. En vertu de la Convention de Rome, la CPI se prononce sur les dommages environnementaux s’ils font partie d’un crime plus large, comme le génocide ou les crimes de guerre, etc. Mais, pour les crimes exclusivement environnementaux commis par des entreprises ou des pays, il n’y a pas d’organe juridique international défini qui peut essayer le cas. Et, plus important encore, un autre mécanisme qui doit être trouvé est de savoir comment faire appliquer les litiges climatiques internationaux. Cela nécessiterait la coopération et la coordination de tous les pays/entreprises impliqués dans l’affaire, et y parvenir peut ne pas être une tâche facile », a-t-il ajouté.

«Jusqu’à présent, toutes les conventions et accords sur le climat se sont principalement concentrés sur la réduction des gaz à effet de serre, ou la protection de la couche d’ozone, ou la réduction des niveaux d’émission. Ainsi, l’attention s’est davantage portée sur l’atténuation des problèmes existants. Mais la question est de savoir comment pénaliser une entreprise ou un pays qui commet un crime contre la nature ou cause de tels dommages environnementaux qui portent atteinte aux droits humains fondamentaux ? », a demandé l’avocat.

L’arbitrage international est crucial pour lutter contre le changement climatique, car les frontières artificielles ne lient pas la nature.

Pourquoi avons-nous besoin de lois internationales sur le climat ?

Le changement climatique ne peut pas être abordé isolément ou sur une base spécifique à un pays, a souligné Maria Socorro Manguiat, chef de l’Unité nationale du droit de l’environnement du PNUE.

« Le changement climatique est une menace véritablement mondiale pour l’humanité – ses effets transcendent les frontières, les continents et les classes sociales et économiques. Les conséquences des actions d’un individu d’un pays dans une région du monde peuvent être vécues, directement ou indirectement, par ceux qui vivent dans d’autres régions du monde », a déclaré Manguiat.

« Aucune région du monde n’est à l’abri des effets d’un changement climatique, même si ces effets peuvent être ressentis différemment. Une région intérieure d’un pays peut connaître une grave sécheresse tandis que son pays côtier voisin souffre de précipitations excessives ou d’inondations. En renforçant le multilatéralisme et en adoptant une approche globale de la société face aux défis environnementaux, nous reconnaissons ces différentes expériences mondiales et commençons à mieux comprendre la véritable ampleur de la crise climatique. Cela nous aide à nous faire une idée plus précise de ce qui doit être fait pour répondre aux besoins de tous les pays et régions du monde. En travaillant au-delà des frontières, nous reconnaissons que les actions de lutte contre le changement climatique dans un pays peuvent compléter les actions d’un autre pays, conduisant à une solution qui est supérieure à la somme de ses parties », a-t-elle ajouté.

Avinash Chanchal, responsable principal de la campagne pour le climat chez Greenpeace India, a déclaré à News18.com : « Pour lutter contre la crise climatique, il est très crucial de corriger la responsabilité et de reconnaître que nous assistons déjà à des urgences climatiques. La mise en œuvre des réglementations existantes sur le terrain dans la lettre et l’esprit a besoin de temps. »

« Toute politique d’action climatique doit être notifiée en vertu des actes de loi pertinents, sans lesquels la politique ne devient qu’un document d’orientation. Pour le dire en termes clairs et simples, le déni climatique a augmenté le risque de changement mondial catastrophique. Nous comprenons tous que nuire à l’environnement signifie nuire à la vie et aux moyens de subsistance et avoir un impact sur la biodiversité. Donc, si nous savons qu’un crime est en cours, alors comme l’UNESCO l’a également dit, nous devons traduire ces crimes climatiques en justice. Il est également important de déclarer que la mise en œuvre de ces cadres juridiques doit être effectuée et respectée », a ajouté n Chanchal.

