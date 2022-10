Pourquoi nous aimons les films d’horreur

Les chercheurs des médias ne sont pas d’accord. Ils soulignent que les médias violents sont plus susceptibles de rendre les gens plus hostiles, de voir le monde de cette façon et d’être hantés par des idées et des images violentes.

Dans une expérience, Weaver a montré des films violents (avec des stars comme Chuck Norris et Steven Seagal) à des étudiants pendant plusieurs nuits consécutives. Le lendemain, alors que les étudiants passaient un test simple, un assistant de recherche les traita grossièrement. Ceux qui avaient regardé les films violents ont suggéré une punition plus sévère pour l’assistant grossier que les étudiants qui avaient regardé des films non violents.

“Regarder ces films a en fait rendu les gens plus insensibles et plus punitifs”, explique Weaver, chercheur au département des sciences du comportement et de l’éducation à la santé de l’Université Emory. “Vous pouvez en fait amorcer l’idée que l’agression ou la violence est le moyen de résoudre les conflits.”