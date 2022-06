Pourquoi nous achetons des actions avant la grande décision de la Fed de mercredi

Que se passera-t-il si la Réserve fédérale relève les taux d’intérêt de 75 points de base mercredi après avoir répété à plusieurs reprises que 50 points de base suffisaient ? Je pense que cela montre que la Fed essaie de rattraper quelque chose qui n’est pas seulement de sa propre création : l’incroyable mur de liquidités qui ne laisse pas l’économie se refroidir. Si le président de la Fed, Jerome Powell, veut faire cela, il devrait également doubler le nombre d’obligations à vendre afin que la courbe des taux revienne à son état normal où les taux à long terme sont plus élevés que les taux à court terme. C’est important parce que nous considérons presque universellement que la seule chose qui peut arriver à ce stade est une récession, nous ne savons tout simplement pas à quel point ce sera grave. Je comprends la solution dans laquelle se trouve la Fed. Qui veut encourager l’Ukraine à demander la paix – chercher un compromis qui cède du territoire à la Russie – en raison de pertes épouvantables ? Cela mettrait fin à la pression à la hausse sur la nourriture et l’essence et créerait un environnement dans lequel nous voudrions tous détenir des actions. Mais profiter d’un génocide potentiel est tout simplement un mal et l’Occident fera de son mieux pour empêcher que cela ne se produise. Quoi qu’il en soit, cela n’arrivera pas assez tôt pour la Fed. Il est facile d’espérer que le président chinois Xi Jinping voit l’erreur de ses manières, surtout compte tenu de l’ouverture de notre société par rapport à la leur. Mais seul un dictateur ayant un contrôle total sur la liberté d’expression s’en tirerait avec une tentative d’arrêter une maladie qui ne peut être arrêtée par elle-même. Presque tous nous l’obtenons à la fin parce que nous n’avons aucun moyen de ne pas l’obtenir. Un plan pour enfermer les gens jusqu’à ce que Covid disparaisse ne fonctionne que si vous ne laissez personne entrer dans une zone bouclée. C’est tout simplement trop difficile. Dans ce pays, il y a encore beaucoup de gens qui l’obtiendront – mais grâce à leurs vaccins, ils vivront et n’auront pas à aller à l’hôpital. L’objectif est, selon le PDG de Humana, Bruce Broussard, dans l’épisode de « Mad Money » de lundi soir, de le traiter comme s’il s’agissait d’une grippe. Je ne peux pas vous dire pourquoi Xi ne voit pas cela. Mais nous sommes rentrés chez nous lundi soir, découragés de n’avoir acheté aucune des actions technologiques qui ont été écrasées parce qu’elles étaient si chères. (Nous avons pris plus d’actions de Johnson & Johnson et de Pioneer Natural Resources.) Si le marché est apaisé avec un mouvement de 75 points de base sans aucune augmentation importante des obligations vendues, alors les grandes technologies qui vendent maintenant à très bas prix contre leurs les taux de croissance rebondiront durement parce que beaucoup sont maintenant à des prix raisonnables. Nous ne voulions tout simplement pas acheter plus à une échelle trop proche, car nous avons réussi à ne pas racheter une grande partie de ce que nous avions vendu à des prix beaucoup plus élevés. Mardi, nous commencerons à faire travailler l’argent que nous avons économisé en marge, 5% s’attendant à un rebond maintenant que nous sommes à moins 6,9 sur l’oscillateur à courte portée S&P 500, ce qui signifie que vous devez acheter. Tout ce qui est au-dessus de moins 5 signifie que vous n’avez pas d’autre choix que d’acheter. Mais la principale raison pour laquelle je voulais que vous obteniez ceci est parce que, par le biais du Charitable Trust, je ressens moi aussi la douleur et comme mon ancien professeur chez Goldman Sachs, la légende des fonds spéculatifs David Tepper, me disait toujours dans les moments vraiment difficiles « ce n’est pas pourtant le temps de gagner de l’argent, c’est le moment de ne pas perdre d’argent. » Nous pouvons jouer pour rebondir lors d’une réunion de la Fed ou après, compte tenu des conditions de survente – mais n’en doutez pas, ce n’est pas fini et ce ne sera pas tant qu’un vainqueur ne sera pas déclaré dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine et qu’un perdant ne sera pas déclaré. en Chine, la politique anti-Covid de Xi. Ce n’est pas encore le moment de gagner de l’argent, c’est le moment de ne pas perdre d’argent, ce qui signifie que vous pouvez jouer pour un rebond mais accepter que ce soit un rebond. Nous en aurons besoin pour lever des fonds après avoir mis un petit montant au travail pour potentiellement profiter d’un marché massivement survendu. Nous détestons engager cette réserve, nous le ferons lentement, uniquement parce que je pense que nous pouvons attraper un rebond et ensuite revenir à une position moins all-in. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long HUM, PDX et JNJ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, fait une pause lors d’une conférence de presse à la suite d’une réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) à Washington, DC, le mercredi 4 mai 2022. Al Drago | Bloomberg | Getty Images