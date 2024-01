Pourquoi notre corps nous combat pour perdre du poids – À la poursuite de la vie avec le Dr Sanjay Gupta

Je n’ai jamais réussi à maintenir mon poids et ma composition corporelle d’une manière qui me satisfasse.

« Vers l’âge de 15 ou 16 ans, mon métabolisme a changé et j’ai eu du mal à maintenir mon poids.

J’ai suivi un régime toute ma vie.

J’ai eu quelques succès, mais rien de permanent.

J’ai essayé des régimes hypocaloriques. J’ai essayé le céto.

«J’avais huit ans lorsque j’ai commencé mon premier régime.

J’ai tout essayé. J’ai suivi tous les régimes connus de l’homme.

Dr Sanjay Gupta 00:00:34 Lorsqu’il s’agit de perdre du poids, presque tout le monde semble être d’accord sur un point. C’est dur. Et si vous avez déjà essayé de le faire, peu importe le nombre de kilos que vous souhaitez perdre, cela ne vous a peut-être pas semblé naturel, voire impossible, comme si vous étiez voué à l’échec. C’est presque comme si votre corps et votre cerveau travaillaient activement contre vos objectifs, comme s’ils luttaient pour maintenir leur poids. Maintenant, si cela vous semble familier, je suis ici pour vous dire que vous ne l’imaginez probablement pas. En fait, une grande partie de ce que je viens de décrire se produit dans votre corps et votre cerveau échappe en réalité à votre contrôle. En fait, selon une étude de 2021, il est courant que les personnes qui perdent 10 % de leur poids corporel en reprennent la majeure partie en un an. Et cette même étude montre qu’ils sont susceptibles de récupérer tout cela d’ici cinq ans. Et après ce genre de perte et de gain, il est souvent plus difficile de le perdre à nouveau. Je sais que ce n’est pas ce que vous voulez entendre, mais le fait est que la lutte pour perdre du poids est réelle. Au début, vous commencerez à vous poser des questions : est-ce que je ne mange tout simplement pas les bonnes choses ? Est-ce que je ne passe tout simplement pas assez d’heures à la salle de sport ? Est-ce que je n’essaie tout simplement pas assez fort ? Ensuite, vous allez demander : y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi ? Mais que se passe-t-il si ce n’est pas le cas ? Et si des centaines de milliers d’années d’évolution conspiraient réellement contre vous ?

Professeur Daniel Lieberman 00:01:59 Nous avons évolué pour ne pas perdre de poids intentionnellement.

Dr Sanjay Gupta 00:02:02 C’est le professeur Daniel Lieberman. C’est un paléoanthropologue qui enseigne la biologie de l’évolution humaine à Harvard. Cela signifie qu’il s’intéresse vraiment à l’apparence et au fonctionnement du corps.

Professeur Daniel Lieberman 00:02:15 Tous les animaux ont besoin de graisse. Mais les humains ont évolué pour avoir des niveaux de graisse exceptionnellement élevés, même les humains minces. Nous sommes donc soumis à une sorte de pression biologique exceptionnelle pour toujours le mettre et le conserver. Tant que nous l’avons quand nous en avons besoin.

Dr Sanjay Gupta 00:02:33 Bien sûr, notre métabolisme individuel, notre génétique et nos habitudes jouent un rôle dans notre poids et dans la façon dont nous le gérons. Même le professeur Lieberman est un marathonien qui a couru le marathon de Boston non pas une, ni deux, mais 13 fois.

Professeur Daniel Lieberman 00:02:49 Ce sera ma 14ème année cette année. Ouais.

Dr Sanjay Gupta 00:02:51 Ouah. C’est incroyable.

Professeur Daniel Lieberman 00:02:52 Ouais, c’est un peu stupide, en fait.

Dr Sanjay Gupta 00:02:54 D’accord. Est-ce stupide ?

Professeur Daniel Lieberman 00:02:56 Eh bien, ce n’est pas stupide, mais, je veux dire, vous savez, nous n’avons jamais évolué pour nous tenir sur une ligne et courir 26,2 milles vers une autre aussi vite que possible.

Dr Sanjay Gupta 00:03:03 Même lui admettrait cependant que toute cette course à pied ne change peut-être pas vraiment ce pour quoi nous, les humains, avons évolué et ce pour quoi nous n’avons pas évolué. Nous sommes, dit-il, programmés pour maintenir un certain poids. Et c’est en partie pourquoi la lutte est si réelle.

Professeur Daniel Lieberman 00:03:22 Ce pour quoi nous sommes adaptés, fondamentalement, c’est de ne pas être en bonne santé, de ne pas être heureux, de ne pas être gentils, de ne pas être, vous savez, célèbres, de ne pas avoir autre chose que du succès sur le plan reproductif.

Dr Sanjay Gupta 00:03:33 Je parie que vous ne vous attendiez pas à ça. Dans l’épisode d’aujourd’hui, je vais explorer pourquoi il est si difficile pour nous, en tant qu’humains, de perdre du poids et, plus important encore, ce que vous pouvez faire pour y remédier. Je suis le Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN et voici Chasing Life.

Dr Sanjay Gupta 00:03:55 Vous savez, la question fondamentale que pose le professeur Daniel Lieberman est de savoir pourquoi le corps humain ressemble et fonctionne comme il le fait. Comment et pourquoi avons-nous évolué ainsi ? Et c’est vraiment important à comprendre, car en comprenant notre passé évolutif, nous pouvons mieux comprendre notre avenir. Et peut-être, juste peut-être, pourrions-nous trouver comment travailler avec notre corps plutôt que contre lui. Je voulais donc d’abord commencer par une petite perspective paléolithique. À quoi ressemblait vraiment la vie lorsque nous étions tous chasseurs et cueilleurs ?

Professeur Daniel Lieberman 00:04:29 Toute la nourriture qu’ils recevaient, ils devaient sortir pour chasser et cueillir, ce qui signifiait marcher chaque jour entre 5 et 10 miles par jour en moyenne. Ils devaient parfois courir. Ils ont dû creuser beaucoup. Ils devaient occasionnellement grimper aux arbres. Ils devaient le faire, vous savez, tout était fait à la main. Ils devaient transporter leur nourriture. Elles devaient porter leurs bébés. Il n’y avait pas de caddies. Il n’y avait, vous savez, aucune machine d’aucune sorte. Mais en général, les chasseurs-cueilleurs ont tendance à être raisonnablement en forme, mais pas en très bonne forme. Ce ne sont pas des athlètes du Tour de France, vous savez. Ils sont raisonnablement forts, mais ils ne sont pas très forts car le muscle coûte cher. Vous savez, vous ne voulez pas avoir plus de muscle que nécessaire car cela coûte beaucoup d’énergie.

Dr Sanjay Gupta 00:05:08 Ils mangeaient ce qu’ils tuaient ou ce qu’ils cultivaient. Mais ce qu’il veut dire, je pense, c’est que rien n’a été facile. Il n’est donc pas surprenant que nos premiers ancêtres soient plutôt en forme. Je dois mentionner que même si nos ancêtres ont commencé à chasser et à cueillir il y a au moins 2 millions d’années, il existe encore un petit nombre de tribus dans notre monde moderne qui vivent ainsi.

Professeur Daniel Lieberman 00:05:32 Et c’était en fait une très bonne façon de vivre si un chasseur-cueilleur survivait à l’enfance. Ils ont tendance à vivre entre 68 et 78 ans. Ils s’en sortent donc plutôt bien, et ils ont tendance à ne pas souffrir du type de maladies chroniques qui sont courantes dans des pays comme l’Amérique. Les maladies cardiaques sont très rares, voire quasi inexistantes.