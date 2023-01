Pourquoi Noël (et Diwali, Hanukkah et Eid) sont annulés dans mon ménage | Nilanjana Bhowmick

je Je n’ai pas prévu de réunion du Nouvel An cette année pour que ma famille puisse tous crier “bonne année 2023” alors même que je m’effondre avec l’épuisement en arrière-plan. Après les festivités, j’ai mal aux pieds et j’ai juste envie d’enlever mes chaussures, de me mettre au lit et d’y rester en pyjama.

J’ai annulé des festivals et des festivités. Oui pour toujours. De Diwali à Noël, de Holi au Nouvel An en passant par Thanksgiving ou Hanukkah ou Eid, tout le monde veut passer un bon moment, entouré de ses amis et de sa famille. Mais les femmes s’amusent-elles aussi ? Pas vraiment. Elles sont occupées à organiser et à exécuter le « bon moment » parce que, bien sûr, c’est « le travail des femmes » qu’elles « font si bien » parce que c’est un cadeau spécial qui vient avec le fait d’avoir un vagin. Droit. Vous savez quoi d’autre vient avec ça? Anxiété, stress et dépression. Cette attente constante d’éducation est déconcertante.

Mais osons-nous le dire à voix haute ? Ou même le penser ? Non. Car beaucoup d’entre nous ont grandi avec nos mères travaillant dans la cuisine, cuisinant et cuisinant, rassemblant famille et amis et les élevant, écrivant ces interminables cartes de Noël et lettres du Nouvel An, achetant des cadeaux. Mais leurs sourires sont-ils vraiment béat – ou avons-nous été socialisés pour ne voir que le sourire et non la lassitude en dessous ? Selon un rapport de 2019 de l’Organisation internationale du travail, dans le monde, les femmes effectuent plus de 75 % du travail de soins non rémunéré et y consacrent 3,2 fois plus de temps que les hommes. Et cela culmine tout au long de l’année lors des festivités – annuelles, planifiées ou impromptues.

Nous avons rangé des souvenirs gênants de l’épuisement et de la lassitude de nos mères parce que nous ne savons pas quoi en faire

La célèbre hospitalité indienne repose entièrement sur le travail invisible des femmes indiennes. En grandissant, il était habituel pour mon père d’inviter des dizaines de ses amis pour les repas, sans un mot d’avertissement à ma mère. Ma mère, une femme ouvrière, passait des heures dans la cuisine pour nourrir les invités, qui repartaient en louant mon père pour son immense hospitalité, même si son rôle ne consistait qu’à les inviter.

Plus tard, quand ma mère a commencé à mettre son pied dans la boucle de l’hospitalité, le travail n’a pas pris fin, il a simplement été transmis à mes tantes – les sœurs de mon père. Ainsi, pour les réunions de famille, ils apportaient la nourriture, tout en chuchotant des mots méchants sur ma mère.

Nous avons tous rangé des souvenirs de ces flashs maladroits de nos mères, un rapide showreel d’épuisement et de lassitude – ces souvenirs sont inconfortables parce que nous ne savons pas quoi en faire. Nos mères appréciaient-elles les soirées qu’elles organisaient souvent de leur propre gré ? Est-ce que nous? Mais nous grandissons avec ces images, nous les idolâtrons et nous sommes entraînées à rejouer les mêmes rôles dans nos vies d’épouses et de mères. Au travail, le plus souvent, nous sommes soit chargés de l’organisation des festivités, soit bénévoles, car « nous le faisons si bien ».

Il faut arrêter de dire « les femmes aiment prendre soin de leurs amis et de leur famille ». Ils le font, bien sûr, mais ni plus ni moins qu’un homme. Prendre soin de ses proches est un besoin humain primordial. Cependant, les femmes ont acquis cette image de prospérer en prenant soin des gens qui les entourent. C’est un mythe imposé aux femmes, alors elles n’ont d’autre choix que de sourire et de le supporter. Mais c’est un fardeau. Pourtant, une majorité de femmes ont intériorisé ce travail comme quelque chose qu’elles seules sont capables d’offrir. Par exemple, en 1990, une étude a révélé que « Alors que les achats de Noël peuvent être un travail d’amour pour certains, ils sont le plus souvent interprétés comme un « travail de femmes ».