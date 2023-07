Pourquoi Nitish Kumar a résisté à l’INDE Nom pour le front de l’opposition

Alors que le nom de l’INDE a été discuté pour le front de l’opposition lors du conclave de Bengaluru mardi, un dirigeant qui avait besoin d’être convaincu était Nitish Kumar.

Après la réunion, le président du Congrès Mallikarjun Kharge a annoncé que l’alliance des partis d’opposition prévoyant une stratégie commune pour affronter le BJP au pouvoir en 2024 s’appellerait « INDIA » – un acronyme pour Indian National Developmental Inclusive Alliance.

Au cours des discussions, Nitish Kumar aurait demandé comment une alliance d’opposition pouvait être nommée INDE. Il a également exprimé des réserves sur un acronyme contenant les lettres «NDA» et sur le fait que les deux noms se ressemblent. Quelqu’un lui a fait remarquer qu’il y avait un « je » dans la NDA.

Le ministre en chef du Bihar avait suggéré des noms tels que – Front principal de l’Inde et Alliance principale de l’Inde.

Les dirigeants de gauche auraient également hésité et suggéré différentes alternatives comme « Save India Alliance » et « We for India ». Alors que la plupart des partis semblaient approuver l’INDE, Nitish Kumar aurait acquiescé.

« Très bien, si vous êtes tous d’accord avec ça (le nom INDE), alors ça va », a déclaré le ministre en chef du Bihar.

Il y a également eu des discussions sur « Démocratique » dans l’acronyme ressemblant à la NDA (National Democratic Alliance). Pour garder les deux noms plus différents, le Congrès a suggéré que le « D » en INDE soit – « Développemental ».

Le BJP s’est moqué de l’opposition sur la confusion entre « démocrate » et « développementaliste » dans les versions des différents dirigeants.

Les rapports ont attribué le nom INDIA à Mamata Banerjee et Rahul Gandhi.

Le chef de Viduthalai Chiruthaigal Katchi, Thol Thirumavalavan, a déclaré que Mamata Banerjee avait suggéré le nom.

« Le nom de l’alliance de l’opposition – INDE – a été proposé par Mamata Banerjee. Après une longue discussion, il a été décidé qu’elle devrait s’appeler Indian National Developmental Inclusive Alliance », a-t-il déclaré.

Le chef du NCP Jitendra Awhad, d’autre part, a déclaré que c’était l’idée de Rahul Gandhi. « Lors de la réunion en cours des partis d’opposition à Bangalore, Rahul Gandhi a proposé de nommer cette alliance INDE. Sa créativité a été grandement appréciée. Tous les partis l’ont approuvée et ont décidé de se présenter aux prochaines élections de Lok Sabha sous le nom d’INDE. »

Rahul Gandhi aurait suggéré le nom, mais il a été décidé que Mamata Banerjee devrait le proposer officiellement. Le ministre en chef du Bengale, parlant du nom lors du point de presse, a évoqué « Notre préféré Rahul Gandhi ».

Alors que le BJP attaquait le nom, opposant également « INDE » à « Bharat », le front de l’opposition a annoncé aujourd’hui son slogan – Jeetega Bharat (l’Inde va gagner).

Le slogan a été décidé lors de consultations détaillées tard hier soir. Uddhav Thackeray aurait suggéré que l’alliance devrait avoir un slogan en hindi.

La prochaine réunion de l’opposition se tiendra à Mumbai et sera organisée par la faction Shiv Sena d’Uddhav Thackeray.

Les dirigeants de 26 partis d’opposition ont également discuté de qui pourrait être le visage de la coalition. Cet aspect et d’autres seront décidés par un comité de coordination de 11 membres, comprenant tous les principaux partis. Le Congrès a également déclaré qu’un « secrétariat » serait mis en place à Delhi pour la gestion de la campagne.

Le chef principal du BJP, Sushil Kumar Modi, a suggéré que Nitish Kumar ait quitté Bengaluru tôt, sans assister à la conférence de presse, car il était « contrarié » de ne pas avoir été nommé organisateur de la nouvelle coalition.

Janata Dal (United) de Nitish Kumar a critiqué le commentaire, affirmant que le ministre en chef était parti tôt pour prendre son vol.