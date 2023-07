Voir la galerie





Crédit d’image : la collection CW/Everett

Nina Dobrev a joué Elena Gilbert et Katherine Pierce dans Les journaux de vampires.

Nina a quitté la série dans la saison 6.

Nina est revenue pour la huitième et dernière saison de l’émission.

Les journaux de vampires centré autour (principalement de sauver) la seule et unique Elena Gilbert pour les 6 premières saisons de l’émission. Les fans ont ensuite été choqués lorsque Nina Dobrev a annoncé qu’elle quittait la série à succès après la saison 6. Le départ soudain de Nina a changé le cours de la série au cours de ses deux dernières saisons.

Avec Les journaux de vampires disponible en streaming sur Max, de nouveaux téléspectateurs découvrent le drame populaire des vampires et vivent pour la première fois le choc de la sortie de Nina. Alors, pourquoi Nina est-elle partie Les journaux de vampires? Que pense-t-elle du spectacle maintenant? Voici tout ce que vous devez savoir.

Pourquoi Nina Dobrev est-elle partie Les journaux de vampires?

Nina a d’abord annoncé qu’elle partirait Les journaux de vampires dans une publication Instagram sincère le 6 avril 2015, lors de la sixième saison de l’émission. Avec seulement quelques épisodes restants dans la saison, Nina a révélé que la saison 6 serait sa dernière.

« J’ai toujours su que je voulais que l’histoire d’Elena soit une aventure de six saisons, et au cours de ces six années, j’ai eu le voyage d’une vie », a-t-elle écrit. L’actrice a demandé aux fans à l’époque de « sauter sur les montagnes russes qu’est la vie d’Elena Gilbert et de me rejoindre alors que je la célèbre et me prépare à lui dire au revoir – et à ma famille de travail – alors que je passe au prochain chapitre de ma vie. »

Nina a révélé dans une interview avec Le journaliste hollywoodien que la nouvelle de sa sortie « a été divulguée un peu plus tôt » qu’elle ne l’avait prévu, elle a donc été « forcée » de « faire une déclaration prématurément ». Elle a ajouté: « Mais c’était une bénédiction déguisée, rétrospectivement. Cela ne m’a pas frappé; Je dois dire au revoir à ma famille et aux fans. Les gens ont fait des vidéos de – ce qui était à leur avis – les meilleurs moments des six dernières années. Cela m’a aidé à revivre les six dernières années, à être nostalgique, reconnaissant et à revenir sur ces moments et à célébrer cette expérience alors qu’elle se termine, au lieu de la pleurer après mon départ. Je dois dire au revoir à ma famille, passer mes derniers moments avec eux, regarder en arrière et me souvenir à quel point c’était génial.

Nina a signé un contrat de six ans au début de la série, elle a donc toujours su qu’elle quitterait la série après la saison 6. « J’ai adoré travailler sur cette série », a-t-elle déclaré. SOI en 2015. « Ça a été une aventure tellement folle et géniale, et j’ai été entouré de tant de gens que je considère comme ma famille. Je sais que c’est une nouvelle étape passionnante dans la bonne direction pour moi, mais ça va être tellement étrange de ne pas être avec eux.

Qu’est-il arrivé à Elena lorsque Nina Dobrev est partie ?

Les journaux de vampires écrit dans la sortie de Nina d’une manière intelligente à la fin de la sixième saison. Dans la finale de la saison 6, le méchant Kai (Chris Bois) a placé un sort de sommeil sur Elena qui l’a reliée à Bonnie (Kat Graham). Tant que Bonnie restait en vie, Elena restait dans le coma. Elena était consciente des enjeux et voulait que Bonnie vive longtemps. Une fois Bonnie morte, Elena se réveillerait exactement comme elle était.

Heureusement, Elena a pu dire « au revoir » à ses proches. Elena et Damon (Ian Somerhalder) ont partagé un adieu déchirant qui s’est terminé par une danse au milieu de la route où ils se sont rencontrés pour la première fois. Une fois qu’Elena était dans le coma, elle a été placée dans un cercueil et stockée en toute sécurité dans le mausolée Salvatore.

Nina Dobrev est-elle revenue à Les journaux de vampires?

Oui, Nina est revenue pour la finale de la série de Les journaux de vampires comme Elena et Katherine. Elle a annoncé son retour dans un post Instagram le 26 janvier 2017. « Je sais que c’est jeudi, mais ce n’est pas un TBT. #BackOnSet #TVDForever », a-t-elle légendé une photo du scénario final de sa série.

« Je suis ravi de mettre fin à ce spectacle comme nous l’avons toujours prévu – avec Nina de retour pour nous aider à dire au revoir », showrunner Julie Plec dit dans un communiqué à l’époque. Producteur exécutif Kévin Williamson a ajouté: « Je suis tellement excitée d’avoir Nina de retour pour s’assurer que notre épisode d’adieu est vraiment épique! »

La finale de la série reprend au milieu du jour du mariage de Stefan et Caroline. Après que Bonnie soit tombée inconsciente, elle croise Elena et Enzo. Elena se réveille apparemment de son coma, mais c’est en fait Katherine. Katherine révèle rapidement son plan pour détruire la ville et tout le monde y est parti avec le feu de l’enfer.

Damon est prêt à se sacrifier pour s’assurer que Katherine reste morte et retourne en enfer. Cependant, Stefan a son propre plan. Damon pense qu’il oblige Stefan à partir, mais Stefan a déjà pris de la verveine. Stefan donne à Damon le remède contre le vampirisme et meurt avec Katherine.

Stefan est capable de partager un dernier moment avec Elena dans le couloir de Mystic Fall High School où il lui raconte ce qui s’est passé. « Il est le meilleur homme. C’est l’homme qu’il faut », dit Stefan à Elena avant de trouver Peace.

Elena écrit dans son journal pour la première fois depuis qu’elle s’est réveillée pour pouvoir revivre. Elena retrouve Bonnie après que Bonnie ait réussi à les dissocier. Elena et Damon partagent une réunion épique. Elena dit à Caroline le message que Stefan lui a donné: « Je l’aimerai aussi pour toujours. »

Elena a terminé ses études de médecine et est rentrée à Mystic Falls pour vivre sa vie. Elle a vieilli avec Damon et a obtenu la fin heureuse qu’elle a toujours voulue. Elena a finalement trouvé la paix et a pu retrouver ses parents, Jenna et John.

Que fait Nina Dobrev maintenant ?

Suite à sa sortie de Les journaux de vampiresle premier rôle régulier de Nina dans la série était dans la série comique de courte durée Famille en 2019. Sa performance en tant que Clem était radicalement différente d’elle Journal de vampire les rôles. Nina a également joué dans des films comme XXX : Le retour de Xander Cage, Aimer fort, Flatliners, Amour rédempteur, et plus. Son dernier film, Les hors-la-loia frappé Netflix le 7 juillet. L’actrice a quelques films en préparation, dont Réunion et Le maçon. Elle avait aussi un Degrassi retrouvailles avec Canard et plus encore dans le clip du rappeur 2018 « I’m Upset ».

Nina et BFF Julianne Hough ont lancé leur propre marque de vin, Fresh Vine Wine. Nina a commencé à sortir avec un snowboardeur olympique Shaun Blanc en 2019.

Reviendrait-elle un jour pour un redémarrage de Vampire Diaries ?

Les journaux de vampires a engendré deux retombées : Les originaux et Legs. Même s’il ne s’est écoulé que quelques années depuis Les journaux de vampires terminé, il y a déjà eu des discussions parmi les fans sur la possibilité d’un redémarrage sur la route. Nina a exprimé ses sentiments à propos d’un redémarrage sur Le spectacle de Jess Cagle de Sirius XM en juillet 2023.

« Je pense qu’il est bien trop tôt pour parler d’un redémarrage parce que la série ne s’est même pas terminée il y a si longtemps, mais je veux dire que je sais que je suis très proche de Paul et Kayla et Candice et Kat et la liste continue parce que, vous savez, c’était une si grande partie de nos vies pendant tant d’années. Il est difficile de ne pas rester en contact avec tout le monde et de les voir quand nous le pouvons », a-t-elle déclaré.

Paul Wesley avait récemment dit Dans le style qu’il donnerait un « passage difficile » à un autre projet lié aux vampires, alors on a demandé à Nina si elle ressentait la même chose. « Je ne sais pas. Je veux dire, je pense que cela dépend toujours du rôle et du réalisateur », a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas dire jamais parce que si Steven Spielberg réalise ou si Martin Scorsese a un film de vampires à venir et qu’il y a un grand rôle qui me défiera d’une certaine manière, peut-être, alors je suppose, ouais. Steven, appelle-moi. Martine, tiens-moi au courant.

