Les partisans écoutent la campagne du révérend Raphael Warnock à Savannah, en Géorgie, le 3 janvier. | Michael M. Santiago / Getty Images

Avant la course, les sondages montrent que les deux courses au Sénat sont très proches.

Si les démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock remportent leur course lors du second tour du Sénat de Géorgie, les démocrates contrôleront à la fois le Congrès et la Maison Blanche. Selon les sondages, les deux candidats ont une chance à peu près égale de battre les sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler.

Les courses prolongées ont commencé après le jour du scrutin le 3 novembre, quand il est devenu clair qu’aucun candidat n’avait franchi le seuil de 50% requis par la Géorgie pour éviter le second tour. Et tout au long de cette période – mis à part quelques valeurs aberrantes prises en décembre qui ont montré des pistes décisives pour les démocrates ou les républicains – les sondeurs ont trouvé que les élections étaient assez proches.

Les sondages les plus récents reflètent cette tendance.

Par exemple, un sondage Targoz Market Research effectué du 30 décembre au 3 janvier sur 713 électeurs probables, a révélé qu’Ossoff et Perdue étaient à égalité dans leur course, chacun recevant un soutien de 50%, et Warnock avait une avance de 2 points de pourcentage (51% à 48% de soutien) sur Loeffler. Un sondage BUSR / Université du Nevada à Las Vegas effectué au cours de la même période, auprès de 550 électeurs probables, a abouti à un résultat similaire: Perdue et Loeffler mènent tous les deux d’un point de pourcentage.

Les moyennes des sondages de FiveThirtyEight, qui rassemblent tous les sondages effectués depuis le début du second tour (et sont ajustées pour tenter de corriger les différences et les biais des entreprises de sondage), montrent qu’Ossoff mène Perdue de 1,4 point de pourcentage et Warnock devance Loeffler de 2 points de pourcentage.

Warnock semble avoir peut-être une meilleure chance de vaincre Loeffler qu’Ossoff sur Perdue – peut-être en partie parce que Perdue a remporté son siège lors d’une élection avant, alors que Loeffler n’a été nommé que récemment, après la retraite de Johnny Isakson en 2019. La plus grande question est de savoir comment de nombreux sondages peuvent nous dire qui seront les sénateurs géorgiens au 117e Congrès.

Les sondages de 2020 ne reflétaient pas clairement les résultats de l’élection présidentielle

En général, il est important de se rappeler que les sondages reflètent un moment dans le temps et un échantillon estimé d’électeurs, ce qui peut ne pas être vrai dans les résultats des élections. Certaines des personnes interrogées pourraient ne pas se rendre aux urnes, par exemple, ou des informations de dernière minute pourraient modifier les sentiments des électeurs à l’égard des candidats.

Cependant, les plus récents sondages en Géorgie reflètent une période juste avant le jour du scrutin – il y a eu peu de temps pour que grand-chose change; et de nombreux Géorgiens ont déjà voté: l’État a eu une période de vote anticipé prolongée, allant du 14 au 31 décembre (avec des bulletins de vote par correspondance acceptés dans les urnes jusqu’à 19 h HE le 5 janvier). Plus de 3 millions de personnes ont voté avant le jour du scrutin (4,9 millions de Géorgiens ont voté aux élections de novembre).

De nombreux États, la Géorgie incluse, ont eu des périodes de vote anticipé similaires avant les élections générales de 2020 – et de nombreux sondages ont été effectués dans les jours juste avant le 3 novembre. Ces sondages n’ont toujours pas fourni une image précise de l’électorat, les résultats finaux étant radicalement différent dans certains cas.



La plupart des sondages ont montré que le président élu Joe Biden gagnerait, et il l’a fait. Au niveau des États et au niveau national, cependant, les sondages ont souvent surreprésenté son niveau de soutien.

Les sondages en Géorgie étaient assez proches des résultats finaux, mais surestimaient encore un peu les chances de Biden: la moyenne des sondages de FiveThirtyEight a trouvé Biden avec une avance de 1,2 point de pourcentage sur le président Donald Trump. En réalité, le président élu a gagné avec un avantage de 0,25 point de pourcentage, selon Decision Desk HQ.

Les prédictions basées sur les sondages dans d’autres États étaient plus éloignées; comme l’a noté Dylan Matthews de Vox peu de temps après les élections: «Dans la course au Sénat du Maine, Cinq trente-huit a estimé que la démocrate Sara Gideon battrait de 2 points la titulaire républicaine Susan Collins; Gideon a perdu par 9 points, un échec de 11 points.

Il y avait un fossé similaire, en particulier en ce qui concerne les sondages dans les États, après l’élection présidentielle de 2016. Comme Matt Yglesias l’a expliqué pour Vox, les sondeurs ont cherché à corriger cela en affinant les modèles qu’ils utilisaient et en commençant à pondérer – ou à ajuster leurs échantillons – en fonction du niveau d’éducation des répondants.

Mais comme Matthews l’a expliqué, ces corrections n’ont finalement pas résolu le problème – en 2020, les sondages étaient toujours ouverts. Matthews a demandé à l’analyste de données politiques David Shor pourquoi il en était ainsi, et Shor a posé une question de confiance sociale:

Auparavant, une fois que vous contrôliez l’âge, la race, le sexe et l’éducation, les personnes qui faisaient confiance à leurs voisins votaient essentiellement de la même manière que les personnes qui ne faisaient pas confiance à leurs voisins. Mais ensuite, à partir de 2016, cela a soudainement changé. Si vous regardez les Blancs sans formation universitaire, les Blancs non universitaires de confiance [Democrats], et les Blancs non universitaires à faible confiance se sont fortement retournés contre nous. En 2016, nous sondions cet électorat de confiance, nous avons donc surestimé Clinton. Ces personnes peu fiables votent toujours, même si elles ne répondent pas à ces sondages téléphoniques.

Ceux qui sont plus disposés à faire confiance aux étrangers sont plus disposés à participer aux sondages, a déclaré Shor, selon ses recherches, ce qui signifie que les sondages suréchantillonnent les démocrates et sous-échantillonnent les républicains d’une manière difficile à contrôler. En outre, a-t-il dit à Matthews, les démocrates se sont engagés plus politiquement ces derniers mois en raison de facteurs allant de la pandémie au mouvement des droits civiques; cela a conduit à une volonté accrue – en particulier parmi les démocrates libéraux – de répondre aux questions des sondeurs.

Les démocrates peuvent donc être généralement surreprésentés dans les sondages. Et les démocrates libéraux peuvent avoir un poids démesuré sur les résultats, gonflant le soutien des candidats démocrates qui, en réalité, peuvent même ne pas avoir le ferme soutien de la base démocrate.

Il n’est pas clair que beaucoup de choses aient changé dans l’échantillonnage des enquêtes depuis novembre, et les sondages en Géorgie n’étaient pas trop loin alors. S’il y avait une divergence similaire entre les moyennes de sondage actuelles de FiveThirtyEight et les résultats finaux, Ossoff et Warnock gagneraient leurs courses de justesse; une différence légèrement plus grande – d’environ 0,5 point de pourcentage dans le cas d’Ossoff – signifierait des victoires pour Purdue et Loeffler.

Pourtant, il y a des raisons de croire que dans les derniers sondages en Géorgie, Ossoff et Warnock peuvent ne pas avoir le soutien qu’ils semblent avoir, et que leurs faibles moyennes de sondages pourraient en fait être des déficits. Et dans une course serrée, même une erreur de sondage normale pourrait rater le vainqueur des élections.

Il y a d’autres facteurs qui compliquent le scrutin en Géorgie – et prédisent qui remportera les élections

De nombreux sondeurs semblaient avoir du mal à surestimer le soutien aux démocrates; et cela, à son tour, a affecté les moyennes des sondages. Les moyennes ont été aidées à l’élection générale par le nombre de sondeurs fournissant des données; mais il y a beaucoup moins de points de données pour l’élection spéciale de Géorgie, ce qui donne à chaque sondage publié un poids plus important dans des moyennes comme celles de FiveThirtyEight. Si l’un de ces sondages est éloigné, l’erreur aura un effet démesuré sur la moyenne globale.

Le fait que bon nombre des noms les plus fiables dans les sondages n’ont pas fait de gros sondages auprès de l’État soulève également des questions sur l’exactitude de la moyenne. La question de savoir si cela compte est à débattre, car, encore une fois, un certain nombre de ces sondeurs de confiance n’ont pas tout à fait été en mesure de capter correctement le soutien avant le 3 novembre.

Et avec les ressources appropriées – y compris une bonne modélisation, un accès aux données des électeurs et peut-être quelques ingénieurs expérimentés en apprentissage automatique – même une équipe de sondage moins célèbre pourrait sans doute se rapprocher du travail de sondeurs plus connus. Comme Shor l’a dit à Matthews:

Sondage Twitter a tendance à attribuer ces pouvoirs mystiques à ces différents sondeurs. Mais ils font tous des choses très similaires. Fondamentalement, chaque «sondeur public de haute qualité» effectue une composition aléatoire. Ils appellent un tas de numéros aléatoires, environ 1% des gens décrochent le téléphone, puis ils demandent des choses comme l’éducation, l’âge, la race, le sexe, parfois la taille du ménage. Et ensuite, ils pondèrent le chiffre en fonction du recensement, parce que le recensement indique combien d’adultes font toutes ces choses.

Ainsi, le fait que des sondeurs plus célèbres n’aient pas effectué de travail approfondi ces derniers temps en Géorgie n’est peut-être pas un facteur déterminant dans la fiabilité des résultats disponibles.

Le dernier facteur à garder à l’esprit lorsque l’on regarde les sondages en Géorgie est qu’il y a eu jusqu’à présent de nombreux votes anticipés. Certains sondages – comme celui de Targoz Market Research – ont tenté d’en tenir compte, séparant les premiers électeurs de ceux qui prévoient de voter le jour du scrutin.

D’une part, cela peut sembler rendre les résultats des sondages plus précis: là où il n’y a pas de vote anticipé, les sondeurs ne regardent que le sentiment des gens, essentiellement comment ils prévoient de voter – s’ils se présentent effectivement pour voter. Mais plus de 3 millions de personnes qui ont voté tôt en Géorgie avant la fin du vote anticipé le 31 décembre. Leur soutien est complètement verrouillé.

Cependant, le vote anticipé a tendance à favoriser les démocrates, en particulier lors du dernier cycle électoral, qui a vu les dirigeants démocrates préconiser le vote anticipé et le vote par correspondance comme moyen de contribuer à réduire la propagation du coronavirus. On suppose généralement que la plupart des républicains qui prévoient de voter le feront le jour du scrutin, une réalité reconnue par l’ancien candidat démocrate au poste de gouverneur et l’actuel activiste des droits de vote Stacey Abrams sur ABC’s Cette semaine Dimanche, «Nous savons que le jour du scrutin sera probablement le jour le plus élevé pour les républicains, nous avons donc besoin de démocrates qui n’ont pas voté au scrutin.»

Les données de Targoz sembleraient étayer cela: dans le sondage de la société effectué du 30 décembre au 3 janvier, parmi les premiers électeurs, Ossoff a conduit Perdue de 56% à 44%, tandis que Warnock devançait Loeffler de 56% à 43%.

Cela revient à la question de savoir si les sondeurs atteignent les bonnes personnes: si les premiers électeurs sont surreprésentés dans les échantillons de sondage, et s’ils sont en fait plus susceptibles d’être des démocrates, cela peut aggraver la surinclusion des démocrates Shor identifiée comme le problème du mois de novembre. 3 sondages.

Tout cela rend difficile de prévoir qui gagnera l’une ou l’autre des courses en fonction des sondages. Il semble que les deux courses seront serrées et que les électeurs sont animés et engagés à participer. Toute sorte de victoire étroite serait de l’ordre d’une erreur de sondage normale, basée sur les moyennes. La question de savoir si les légers avantages dont bénéficient actuellement Ossoff et Warnock dans les sondages se traduiront par des victoires – ou s’il ne s’agit que de mirages créés par les défis inhérents à la réalisation d’enquêtes – ne deviendra évident qu’après le comptage des votes.