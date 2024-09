Pourquoi Nikolay Kulemin tente un retour 7 ans après son dernier match dans la LNH

Lorsque Mikhail Grabovski a appris pour la première fois que son bon ami Nikolay Kulemin avait l’intention de tenter un retour dans la LNH cet automne en essayant les Sénateurs d’Ottawa, sa réaction a fait écho à celles entendues dans le monde du hockey.

Attendez.

Quoi?

« Je suis un peu surpris », a déclaré Grabovski L’Athlétique cette semaine. « Mais ensuite, j’ai regardé ses jambes et je me suis dit : « Oh, il peut probablement encore le faire ». C’est une machine. »

Même avec les quadriceps imposants qui ont propulsé Kulemin au cours de deux décennies de hockey professionnel, c’est une tâche difficile. Sachez que près de sept ans s’étaient écoulés entre son dernier match avec les Islanders de New York en novembre 2017 et ses débuts en pré-saison avec les Sénateurs ce week-end – et que seulement 10 patineurs de son âge (38 ans) ou plus ont réussi à jouer dans la LNH la saison dernière.

Kulemin a passé les six dernières saisons à bien gagner sa vie chez lui en Russie et a reçu de multiples offres pour rester dans la KHL, mais a plutôt choisi de se lancer dans le grand inconnu.

Tout comme des préoccupations familiales ont motivé sa décision de quitter la LNH à l’origine — la chance de jouer pour le Metallurg Magnitogorsk de sa ville natale en 2018 s’accompagnait de l’avantage supplémentaire de déménager ses deux enfants dans la ville où vivaient leurs grands-parents — c’est un autre développement familial qui l’a mis sur la voie de ce qu’il espère être un deuxième acte improbable en Amérique du Nord.

Le fils de Kulemin, Aleks, est un joueur de hockey en herbe et il a devant lui quelques mois importants avec la possibilité d’être repêché par la OHL après la saison. L’opportunité de le voir passer cette année de repêchage à jouer en AAA pour les Flyers de Don Mills dans la Ligue de hockey du Grand Toronto était tout simplement trop belle pour que la famille la laisse passer.

« J’ai décidé cette année que je voulais que mon fils joue ici au Canada », a déclaré Nikolay Kulemin L’Athlétique« C’est un bon niveau de hockey. C’est un jeu rapide ici, c’est un peu différent de la Russie. Les équipes ont moins de joueurs, donc c’est comme si on avait seulement trois lignes d’attaquants, alors qu’à la maison, c’est quatre lignes. C’est un peu plus excitant, il y a un peu plus de temps de glace, donc ce sera quelque chose de nouveau pour lui. »



Nikolay Kulemin a joué son dernier match dans la LNH le 7 novembre 2017. (Jerome Miron / USA Today)

Le seul problème dans cette équation est qu’il n’était pas encore prêt à dire adieu à sa propre carrière de joueur.

Alors que sa femme Natasha s’était engagée à s’occuper des enfants à Toronto, Kulemin a cherché une opportunité dans la LNH, décrochant finalement un emploi de titulaire d’un contrat de travail avec une équipe des Sénateurs à la recherche de vétérans plus compétitifs. Le fait que Dave Poulin, vice-président principal des opérations hockey d’Ottawa, ait une opinion positive de l’éthique de travail et de la condition physique notoirement solides de Kulemin grâce à une relation qui remonte à 15 ans, à l’époque où ils étaient ensemble avec les Maple Leafs de Toronto, n’a certainement pas nui.

Bien que cela ait ouvert une porte, le congé de Kulemin ne comporte aucune promesse au-delà d’un billet d’avion pour le camp, d’une chambre d’hôtel pour dormir et d’une allocation quotidienne de 132 $ pour les frais accessoires.

La montée en flèche qui l’attend vers une place au sein de la LNH n’a été que soulignée par le fait que Kulemin faisait partie du groupe envoyé à Toronto pour le match d’ouverture du tournoi de dimanche. Les Sénateurs ont opté pour une équipe « B » remplie de joueurs talentueux de niveau AHL et de joueurs juniors pour un match qu’ils ont fini par remporter 6-5 en prolongation. Kulemin a récolté une passe décisive tout en n’étant pas sur la glace pour marquer des buts, ce qui est peut-être plus important encore.

Au cours de ces premiers jours de camp d’entraînement, il n’y a pas eu beaucoup de dialogue avec la direction ou le staff technique sur ce qu’ils recherchaient. Il se concentre uniquement sur le fait de prouver qu’il est à la hauteur du défi.

« Je veux juste faire de mon mieux et montrer que je peux encore le faire », a déclaré Kulemin. « Je peux encore produire. Je peux encore suivre tous ces jeunes gars et la vitesse (du jeu). »

Tout au long de sa carrière de 10 ans dans la LNH, il était reconnu comme un attaquant consciencieux dans les deux sens de la patinoire, capable de remporter des batailles pour la rondelle le long de la bande et de servir de présence stable sur une ligne. Même lors d’une campagne de 30 buts et 57 points avec les Maple Leafs en 2010-2011 — une saison qu’il cite maintenant comme un fait saillant de sa carrière en raison de la fluidité avec laquelle les choses s’entendaient avec Clarke MacArthur et Grabovski — le jeu de Kulemin n’était pas très éclatant.

« Il est toujours fiable », a déclaré Grabovski.



Mikhail Grabovski et Nikolai Kulemin célèbrent un but en 2011. (John E. Sokolowski / USA Today)

Au cours des trois dernières années avec le Salavat Yulaev Ufa en KHL, on pouvait pratiquement surveiller la production de Kulemin, avec des saisons de 14, 13 et 13 buts et 27, 28 et 25 points.

« J’essaie simplement de me préparer chaque année », a déclaré Kulemin. « Je dois rester en forme pendant l’été. Je dois continuer à m’entraîner et me reposer moins chaque année. Pour être professionnel, il faut prendre chaque petite chose au sérieux. Il faut la vivre. Il faut s’entraîner. Il faut bien se reposer. Il faut bien manger.

« Il n’y a pas de secrets. »

Reste à savoir si cela marque la fin de la route ou l’ouverture d’une nouvelle porte.

Les Sénateurs abordent la situation avec un esprit ouvert et pourraient envisager de prolonger la possibilité pour Kulemin de se joindre à Belleville dans la AHL s’il ne se retrouve pas avec l’une des 23 places disponibles dans l’alignement d’Ottawa d’ici le match d’ouverture. On ne sait pas encore s’il serait ouvert à cette possibilité, cependant.

Alors que certains pourraient se demander pourquoi il tenterait un retour dans la LNH après tant de temps d’absence, Kulemin insiste sur le fait qu’il ne serait pas au camp d’entraînement des Sénateurs s’il n’était pas sérieux dans sa volonté de décrocher un emploi.

Et il a un vieil ami dans son coin qui croit qu’il peut encore être utile s’il est déployé dans le rôle approprié et jugé dans les bonnes circonstances.

« À cet âge, il a déjà beaucoup d’expérience et de calme », a déclaré Grabovski. « Tu viens et tu fais de ton mieux. L’entraîneur te dit combien de minutes tu joues et tu le fais. Je pense que Kulie sait déjà qu’il ne va pas marquer 30 buts en une saison, n’est-ce pas ? »

« Il a juste besoin d’être un joueur de quatrième ligne. »

Il aura surmonté des obstacles considérables s’il parvient à y parvenir.

(Photo du haut avec l’aimable autorisation des Sénateurs d’Ottawa)