Pourquoi Nikki Haley a si peu d’amis dans la politique de Caroline du Sud

“Elle était bonne en matière de développement économique mais pas douée pour entretenir des relations”, a déclaré Chip Felkel, consultant politique républicain de longue date et critique de Trump, à propos de Mme Haley. “Elle a oublié qui l’a aidée à arriver ici.”

Dans le contexte politique agité de la Caroline du Sud, les 12 années que Mme Haley a passées en tant que représentante de l’État, puis en tant que plus jeune gouverneur du pays, ont été remarquables. Fille d’immigrants indiens, Mme Haley a défié à plusieurs reprises les attentes en affrontant une vieille garde retranchée dans le Grand Sud. Elle a devancé des politiciens républicains bien plus connus qui se sont présentés d’abord à l’Assemblée législative, puis au poste de gouverneur, et a été élue de manière retentissante pour son deuxième mandat – une ascension si fulgurante que sa campagne vend des T-shirts sur lesquels on peut lire « Sous-estimez-moi, ce sera amusant. »

Mme Haley et ses partisans attribuent les rancunes qu’elle a laissées dans son sillage à la jalousie, au sexisme et au sentiment qu’une jeune femme de couleur n’avait tout simplement pas attendu son tour. Mais malgré toutes les discussions sur le penchant de la Caroline du Sud pour les sales tours, l’État apprécie également la main joyeuse. Et ce n’était pas le style de Mme Haley.

En campagne dans le New Hampshire la semaine dernière, Mme Haley a déclaré que les législateurs de Caroline du Sud n’avaient « aucun amour pour moi » parce qu’elle s’était battue pour rendre le gouvernement de l’État plus transparent et avait opposé son veto à des projets de baril de porc.