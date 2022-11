Pourquoi Nike peut se permettre d’abandonner Kyrie Irving, disent les experts

Contrairement à Adidas et Ye, Nike ne subira probablement pas le même type d’impact financier en suspendant sa relation avec M. Irving, dont le contrat avec la société expire en octobre 2023.

Pour Nike, la marque Jordan et ses liens avec Michael Jordan restent l’étalon-or. L’année dernière, la marque Jordan – qui comprend des baskets et d’autres vêtements de sport – représentait 5 milliards de dollars des 44,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires total de Nike.

Actualisé 4 novembre 2022, 16 h 33 HE

Dans l’espoir de trouver le prochain M. Jordan, Nike a signé des accords avec de nombreuses stars du basket, dont la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James et le coéquipier des Nets de M. Irving, Kevin Durant.

De nombreuses premières versions des baskets de M. Irving ont été populaires parmi les fans et les autres basketteurs.

Lors d’un appel en décembre 2020 avec des analystes et des investisseurs de Wall Street, John Donahoe, le président et chef de la direction de Nike, a déclaré: “Les lancements de basket-ball de ce trimestre, y compris le LeBron 18 et le Kyrie 7, se sont incroyablement bien vendus.”

Utiliser des célébrités et des athlètes pour vendre des produits, ou même les concevoir et les développer, n’a rien de nouveau. Pour des géants du sport comme Nike, Adidas et Under Armour, nouer des liens avec des stars du divertissement ou des personnalités sportives de haut niveau a été extrêmement lucratif pendant des décennies. Mais lier une marque à une célébrité ou à un athlète a toujours eu ses périls et, à l’ère des médias sociaux, ces risques sont de plus en plus apparents.

Les marques “ont toujours été inquiètes à ce sujet avec les mentions de célébrités”, a déclaré Barbara Kahn, professeur de marketing à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.