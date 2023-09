Pourquoi Nick Robertson croit toujours qu’il a un avenir avec les Maple Leafs

Il est 9 h 45 et Nick Robertson patine seul avant le début de l’entraînement des Maple Leafs de Toronto, tournant des cercles, travaillant ses carres et son maniement du bâton. Ses yeux se tournent vers l’avant. Il porte le même look intense qu’au cours des saisons passées, alors qu’il pouvait être considéré en toute sécurité comme l’un des membres les plus déterminés de l’organisation des Leafs.

Il est seul sur la glace parce qu’il le veut. Il a perdu un avantage lors de l’entraînement de la veille et veut se sentir en confiance avant l’entraînement lui-même.

Mais à vrai dire, Robertson en a assez de patiner seul. C’est ce qu’il a fait au cours des derniers mois alors qu’il revenait d’une opération à l’épaule qui avait mis fin à la saison en janvier après avoir reçu un coup sûr du défenseur des Kings de Los Angeles, Matt Roy. C’était encore une autre blessure qui jetait encore plus de doute quant à savoir si Robertson pourrait avoir un avenir dans la LNH.

« Être loin des gars », a déclaré Robertson à propos de ce qui était la pire partie de la réadaptation après une opération à l’épaule. « Être avec l’équipe, mais ne pas en faire partie. C’est ce qui m’a manqué.

Maintenant qu’il est complètement remis d’une opération à l’épaule, il y a une positivité et une tranquillité retrouvée dans sa voix et son approche qui manquaient au cours des saisons précédentes. Robertson, 22 ans, sourit également plus que par le passé.

Dans l’ensemble, même avec les questions qui pèsent sur lui quant à savoir s’il peut rester en bonne santé, l’ailier gauche aborde le camp d’entraînement avec beaucoup plus de maturité. Le jeune joueur qui avait notamment déclaré en 2021 « Je ne peux pas vous dire à quoi ressemble un Nick Robertson rappelé » comprend désormais l’importance de la patience.

Et c’est peut-être ce qui l’aide à rester en bonne santé et enfin à décrocher une place à temps plein avec les Leafs pendant toute une saison.

« La destination est plus grande », a déclaré Robertson, « quand c’est le chemin le moins emprunté. »

Il fut un temps où Robertson était le meilleur espoir du système des Leafs.

La saison après que Robertson soit devenu un choix de deuxième ronde des Leafs en 2019, son tir puissant et précis breveté l’a aidé à marquer 55 buts pour les Petes de Peterborough de l’OHL et à l’inscrire sur l’alignement des séries éliminatoires des Leafs en 2020. Il a poursuivi son parcours de haut vol en la bulle, marquant une fois en quatre matchs éliminatoires.

Au cours des trois saisons qui ont suivi, les arrêts ont été plus fréquents que les départs. Une blessure au genou lors de ses débuts en saison régulière avec les Leafs en 2020-2021. Un adducteur déchiré plus tard cette saison avec les Marlies. Une fracture du péroné droit au début de la campagne 2021-22 avec les Marlies l’a obligé à être exclu de l’alignement jusqu’en février 2022.

Le coup sûr de Roy en décembre 2022 a envoyé Robertson sur les planches et hors de la saison. Des questions sur le développement de Robertson ont été posées à juste titre. Robertson a vu sa place de prochain jeune espoir à Toronto prise par Matthew Knies.

«Je sais que mon nom n’est plus ce qu’il était. Je m’en fous… », dit-il avec un sourire.

L’évolution du tableau de profondeur des Leafs depuis la blessure de Robertson n’a pas changé sa façon de voir ses chances dans la LNH.

« Je crois. Je crois en tout », a déclaré Robertson.

Lorsqu’il se souvient des minutes qui ont suivi sa blessure à l’épaule, cette conviction devient encore plus impressionnante.

Il s’est assis à la table des entraîneurs du Scotiabank Arena, entouré des entraîneurs de l’équipe et de la direction des Leafs. Les entraîneurs ont remis son épaule séparée en place et Robertson, compte tenu de sa nature, a interrogé les entraîneurs.

« Et maintenant? »

Les médecins de l’équipe lui ont dit qu’il pourrait manquer environ huit à dix semaines s’il rééduquait son épaule. Au début, il pouvait vivre avec ça.

La deuxième option a surpris Robertson : il pourrait également choisir de subir une opération à l’épaule, ce qui l’empêcherait d’entrer pendant au moins six mois.

«Je ne pensais pas du tout que c’était la fin de la saison», a déclaré Robertson à propos de sa blessure.

Il a reçu les avis de trois médecins. Ils ont tous convenu, selon Robertson, qu’il y avait « 70 à 90 pour cent de chances » de se blesser à nouveau et qu’une intervention chirurgicale serait éventuellement nécessaire.

Robertson lui-même a dû mettre en balance ces opinions avec le fait qu’au cours de ses trois dernières saisons, il avait disputé 51 matchs avec les Marlies et seulement 31 matchs de saison régulière dans la LNH. Pas assez pour quelqu’un qui est toujours « obsédé », a-t-il déclaré, par le fait de jouer dans la LNH.

Mais après le choc initial, Robertson s’est posé une question qu’il n’était pas enclin à poser : Qu’est-ce qui est le mieux pour moi à long terme ?

Robertson savait que la saison 2023-24 serait la dernière de son contrat d’entrée. Une saison décisive pour son avenir avec les Leafs ?

« À long terme, je sais que c’est une année importante pour moi. Je ne voulais pas manquer le camp d’entraînement. C’était une décision difficile pour moi. C’était vraiment le cas. Mais c’était quelque chose pour lequel je devais faire preuve de maturité », a déclaré Robertson.

Il s’est dit que revenir avec 80 % de santé ne ferait qu’entraver ses chances de devenir un Leaf. Robertson a également reçu un soutien émotionnel de la part de l’organisation des Leafs, en particulier de la part du directeur général de l’époque, Kyle Dubas, et du président des Leafs, Brendan Shanahan, qui a partagé son point de vue sur son coéquipier des Red Wings de Détroit, Niklas Kronwall. Kronwall s’est blessé au genou avant sa deuxième saison dans la LNH et a raté plus de la moitié de la saison.

Kronwall est finalement revenu pour mener une riche carrière chez les Red Wings.

Robertson a opté pour la chirurgie. Et il espère désormais connaître le même résultat à long terme pour sa carrière que Kronwall.

« Je ne le regrette pas du tout », a déclaré Robertson à propos de l’opération. «C’était la meilleure décision pour moi. Je ne veux pas jouer gêné.

Sa convalescence l’a empêché d’accomplir ses tâches quotidiennes : il devait s’habituer à changer de vitesse dans sa voiture avec sa main gauche. Il avait du mal à atteindre les ingrédients sur l’étagère du haut lorsqu’il cuisinait. Et dormir sur le côté droit dès le début ? Aucune chance.

Seul avec ses pensées les après-midi d’été après avoir passé ses matinées à patiner, le message qu’il s’adressait était différent de celui des étés précédents. Il a refusé de laisser le doute sur son avenir dans la LNH s’infiltrer dans son esprit. Mais il a également refusé de se précipiter pour retrouver une pleine santé comme il aurait pu le faire dans le passé.

« Je n’ai pas besoin de descendre et de manier le bâton. Je sais que je suis fatigué », se souvient-il avoir pensé. « Quelque chose d’autre pourrait arriver. Je ne veux pas d’une autre blessure.

Il est devenu plus sélectif quant à ce qu’il met dans son corps pour faciliter sa récupération après l’entraînement, évitant par exemple le pain blanc.

«Je sais maintenant ce dont mon corps a besoin», a-t-il déclaré.

Les premiers retours sur Robertson à travers deux jours de camp d’entraînement ? Il est toujours conduit sur la glace, n’ayant pas peur de retourner dans les zones difficiles de la glace qui l’ont vu se blesser. Il réclame la rondelle lors des entraînements du camp d’entraînement avec autant d’enthousiasme que par le passé. Et lorsque ce tir susmentionné sort de son bâton, il semble que cela puisse changer la donne.

La différence maintenant, en 2023 ? Hors glace, la patience vient plus facilement à Robertson. Lors de la première journée d’activités sur glace, Robertson a perdu un avantage. Il a passé le début de son entraînement vendredi à en rire avec l’entraîneur adjoint des Leafs, Manny Malhotra. Malhotra a dit à Robertson d’informer le personnel d’équipement des Leafs de ses exigences en matière de lame et de ne pas porter la totalité de la chute lors de l’entraînement sur ses propres épaules.

Dans le passé, cette erreur aurait pu perdurer chez Robertson. Mais son absence de la glace lui a permis d’être en paix avec les cartes qui lui ont été distribuées.

« J’ai confiance en moi et je vois où ça va », a-t-il déclaré. « Dieu a un plan pour moi. »



Robertson patine pendant l’échauffement avant un match. (Nick Turchiaro / USA aujourd’hui)

Il reste à voir quel est le plan de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe pour Robertson.

Noah Gregor a rejoint les Leafs avec prise de force et prend ce qui pourrait être la dernière place sur le quatrième trio des Leafs pour commencer le camp d’entraînement. Robertson a patiné sur un trio avec d’autres joueurs de la bulle de l’alignement : Pontus Holmberg et Nick Abruzzese.

Pourtant, les choses peuvent changer une fois les matchs préparatoires commencés, surtout si Robertson produit régulièrement de l’offensive. S’il prouve qu’il peut jouer parmi les six derniers et quand même marquer, donnant aux Leafs une attaque bien nécessaire sur leur quatrième trio, Robertson pourrait forcer la main de Keefe.

Robertson est exempté de dérogation cette saison, ce qui pourrait entraîner de nombreux allers-retours entre les Leafs et les Marlies.

« Ce serait assez similaire à sa position l’été dernier », a déclaré Keefe à propos de ce que Robertson doit faire pour percer l’alignement des Leafs. « Inquiétez-vous de son jeu, sortez, jouez, concourez et montrez clairement qu’il appartient à l’équipe, qu’il peut aider l’équipe et qu’il peut jouer dans la ligue. Je pense qu’il l’a fait à différents moments ici et là. Sa capacité à trouver des moyens de produire de manière cohérente en saison régulière a été un défi, comme c’est le cas pour beaucoup de jeunes joueurs. Il doit trouver son chemin à travers cela.

Mais Robertson peut garder la foi qu’il peut trouver son chemin. Il peut le faire s’il comprend que le directeur général des Leafs, Brad Treliving, souhaite fournir une « voie » à certains des plus jeunes joueurs de l’organisation pour qu’ils puissent intégrer l’alignement, y compris Robertson.

« (Robertson) est un gars qui pédale tout le temps, ce que j’adore », a déclaré Treliving. « La seule chose qui a gêné Nick, ce sont les blessures, que vous ne pouvez pas contrôler. Quelles sont ses chances ? Tout le monde a une chance.

Robertson veut transformer cette opportunité en matchs dans la LNH, sans blessure, une fois pour toutes.

« Je vois toujours le sommet de la montagne », a déclaré Robertson.

(Photo : Claus Andersen/Getty Images)