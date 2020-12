« Je veux vraiment être père un jour », a déclaré Jonas sur Spotify. The Rewind avec Guy Raz en 2018. « Je pense que c’est un vrai rêve, et je pense que j’ai dû grandir assez vite. Avec cela, vous pourriez voir les choses de deux manières, vous pourriez dire que c’était injuste, ou vous pourriez dire que cela m’a donné une vraie perspective à un jeune âge. Et j’ai vu beaucoup de vie à un jeune âge et j’espère pouvoir partager cela avec un de mes enfants un jour. «

Son épouse est un jeu, disant à E! News, « Je voulais vivre la maternité depuis l’âge de 12 ans. J’adore les enfants, j’ai toujours voulu les avoir. Et chaque fois que c’est l’heure, je suis sûr que ça le fera. »

Pour l’instant, cependant, elle est occupée à profiter d’elle avec bonheur pour toujours. «Chaque conte de fées se termine lorsque la princesse se marie avec le prince», elle posé à ET. «Qu’arrive-t-il à sa vie après ça? Donc l’idée est: ‘Oh mon Dieu, elle a trouvé son prince et maintenant sa vie est finie.’ La vie de la plupart des gens commence après leur mariage. Et c’est ainsi que cela devrait être. »

(Publié à l’origine le 24 février 2020 à 16 h HP)