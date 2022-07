Pourquoi Nick Cannon publie-t-il VRAIMENT des fiançailles ?

S’installer ou juste sur le plateau ?

Nick Cannon est accusé de pêche à la traîne après avoir publié une série de photos sur Instagram le jeudi 14 juillet qui donnent beaucoup d’ambiance “nouvellement fiancée”, malgré les aveux fréquents de Cannon concernant ses luttes avec la monogamie et les relations.

Dans la première image, Nick, 41 ans, embrasse une femme belle mais méconnaissable. Le couple se fait face intimement, le front et le nez se touchant. Sur la deuxième photo, Cannon tient ouverte une boîte avec une bague de fiançailles géante à l’intérieur.

Cannon a légendé les images, “J’ai dit que je ne le referais plus jamais mais… Enfin faire ce que le monde veut que je fasse… 💍”

Les commentaires sous le message sont entièrement en pagaille, la plupart des gens remettant en question la validité des images. Les fans sceptiques semblent pour la plupart alignés sur la conviction que Cannon taquine un prochain clip vidéo.

“Ça doit être un clip vidéo parce que IKYFL 😩”, a lu un commentaire, tandis qu’un autre a demandé, “Pour quel film est-ce?”

Pensez-vous que Cannon est vraiment prêt à redevenir un mari ? Vous pariez sur un film ou un clip ?

Pour être juste, Nick a récemment déclaré au Podcast “Tout le chemin avec Shelley Wade” qu’il est un romantique sans espoir donc il n’exclut pas complètement l’idée d’un autre mariage :

“J’adore le concept. J’adore la cérémonie de celui-ci. J’ai lamentablement échoué tant de fois dans la monogamie et les relations. Mais genre, tu sais, Dieu n’en a pas fini avec moi. Nous allons le découvrir.

En parlant d’échec lamentable, Cannon continue également de réfléchir à son mariage de conte de fées avec Mariah Carey et à l’espoir d’une réconciliation. Cannon et Carey se sont mariés en 2008 et ont divorcé en 2016.

Cannon a parlé de sa situation actuelle avec son ex-femme lors d’une apparition dans The Hot Tee Talk Show, décrivant leur relation actuelle en tant qu’amis et leur mariage comme un amour imaginaire :

«Nous sommes toujours des amis proches, les meilleurs amis du monde, de bons parents ensemble. J’apprécie cette période de ma vie », dit Cannon. « Évidemment, nous avons tous grandi et évolué et nous nous sommes séparés. Mais c’était toujours comme le plus grand fantasme de ma vie.

Il a précisé ses propos dans une interview avec ET Nischelle Turneren disant:

«Je parlais du fantasme de tout cela. J’étais comme, ‘Yo, si je pouvais avoir la même ambiance où j’en étais à cet état de ma vie et à cet âge, bien sûr, je recommencerais’, explique-t-il. “Mais je ne suis pas.” Cannon a ajouté: “De toute évidence, il se passe beaucoup de choses dans ma vie maintenant qui sont complètement différentes de cela.”

Et bien que Cannon n’ait pas entièrement exclu la possibilité de se réunir, le père de sept enfants (bientôt 8, 9 et peut-être 10) a reconnu qu’il vient maintenant avec plus qu’une juste part de bagages :

« Mariah ne veut pas de moi. Je viens de montrer à tous mes milliers d’enfants, comme, ‘Hé, je suis de retour.’

Il est intéressant de noter que Cannon sera de retour sur ET le vendredi 15 juillet sur place aux Bahamas, co-animant ET donnant à ET un premier aperçu de son nouveau clip vidéo pour son single, “Eyes Closed”.

Vous pensez que cela pourrait être de là que viennent les images IG ?