Pourquoi N’Golo Kante mérite le Ballon d’Or contre Lewandowski, Messi, Ronaldo & Co. en 2021

Lorsque N’Golo Kante est entré dans le camp de l’équipe de France à Nice mardi aux côtés d’Olivier Giroud et de Kurt Zouma, ses coéquipiers de Chelsea, il a été accueilli par d’énormes acclamations et applaudissements. Samedi soir, l’équipe et le manager français Didier Deschamps et son staff ont regardé ensemble la finale de la Ligue des Champions, une fois de plus en admiration devant la performance de leur n°13.

Même après toutes ces années – 45 sélections en équipe nationale et comptant depuis 2016 – Kante parvient toujours à surprendre même ses amis et coéquipiers les plus proches avec les performances qu’il réalise de semaine en semaine.

Quand Kanté est arrivé, complétant Les Bleus Effectif de 26 joueurs pour l’Euro, une partie de l’effectif l’a accueilli avec le traitement Ballon d’Or. C’était mi-blague, mi-sérieux, mais certains coéquipiers lui ont dit qu’il était sur le chemin d’or pour obtenir le ballon d’or. D’autres se sont demandé s’il avait parcouru tout le trajet de Londres au sud de la France avant leur match amical avec le Pays de Galles (que les champions du monde ont remporté 3-0) tandis que Deschamps, comme toujours, avait des plaisanteries de choix. Mais au fond, l’entraîneur et cette équipe savent à quel point ils ont de la chance d’avoir un tel joueur dans son effectif. Comme Olivier Giroud l’a dit à ESPN : « N’Golo est juste extraordinaire. Ce n’est pas seulement la course et l’effort, ou les balles récupérées. C’est tout ce qu’il fait. On a vraiment l’impression de jouer avec 12 joueurs quand il est là sur le terrain. »

L’attaquant de Chelsea pense, comme beaucoup de monde, que Kante pourrait et devrait remporter le Ballon d’Or à la fin de l’année. Le sentiment dans le monde du football français est que si Les Bleus avoir un très bon Euros, l’ancien Caennais et Leicester sera tout en haut de la liste.

Robert Lewandowski sera également un candidat après avoir remporté le titre de Bundesliga avec le Bayern Munich, établissant un nouveau record national pour le plus de buts en une saison (41) en cours de route ; Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours dans le coup, mis à part les déceptions domestiques avec Barcelone et la Juventus, ainsi que Kylian Mbappe ou Karim Benzema s’ils performent également cet été. Mais Kanté, qui a eu 30 ans fin mars, doit être le favori.

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel à Stamford Bridge fin janvier, Kanté a fait passer son jeu au niveau supérieur. Le manager allemand a toujours été un grand fan des compétences de Kanté et a essayé de le recruter au PSG. Ensemble à Chelsea, ils ont beaucoup travaillé sur le positionnement du Français, sa rétention de balle et sa progression de balle ; Tuchel lui a également donné la confiance et la liberté pour lui permettre d’errer et de jouer comme il l’a fait contre le Real Madrid, l’Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City et d’autres adversaires d’élite.

Comme le patron de Chelsea l’a dit à RMC Sport après sa victoire 1-0 à Anfield en mars : « [Kante] est un cadeau. Avec mon staff, on ne peut pas croire ce qu’il fait. Nous obtenons ses données après ses matchs et même après ses séances d’entraînement et nous ne pouvons pas croire ses chiffres. C’est vraiment un cadeau. »

N’Golo Kante n’est jamais du genre à s’emparer des projecteurs, mais les plus grands honneurs individuels du football seraient une récompense méritée pour le milieu de terrain de Chelsea et de la France. David Ramos/Getty Images

Paul Pogba est un ami proche de Kanté depuis des années, mais lui aussi est sidéré. Il a déclaré à la télévision française il y a deux semaines : « Kante a tout. Il est bon techniquement, avec une bonne qualité de passe, et il est partout sur le terrain. Il court pour 11 joueurs. Je dis même qu’il sort du sol ! le voir, et ‘pouf’ : il est là ! Il récupère le ballon, il peut finir. Il est partout. Pour avoir un joueur comme ça à tes côtés, que demander de plus ? »

Il y a une autre chose qui plaît quand il s’agit de Kante, et c’est ainsi qu’il représenterait la victoire des joueurs « réguliers » avec un Ballon d’Or au lieu des superstars typiques. Il a aidé à redéfinir la façon dont nous regardons le football ; il ne s’agit pas seulement des attaquants et des buteurs, mais plus des joueurs qui se battent pour l’équipe et se sacrifient pour la plus grande mission. Kanté représente aussi ceux qui ont dû se battre pour tout : après tout, il n’a fait ses débuts professionnels qu’à 22 ans, et en troisième division française. Il serait un vainqueur post-pandémie parfait, un vainqueur rafraîchissant, un vainqueur humble et modeste. Il serait aussi un gagnant très populaire.

En parcourant les archives, aucun véritable milieu défensif n’a jamais remporté le Ballon d’Or. Un seul joueur défensif, Fabio Cannavaro en 2006, a remporté le prix à l’ère moderne ; le plus proche de la position et du profil de Kante serait peut-être Lothar Matthaus, qui l’a remporté en 1990, mais le grand allemand avait un style très différent en tant que meneur de jeu ou « balayeur ».

Luka Modric, vainqueur en 2018, était aussi plus un meneur de jeu. Mais s’il l’a obtenu lors de l’année de la Coupe du monde, il a guidé la Croatie vers la finale, où ils ont perdu contre Les Bleus, et a remporté son quatrième titre de Ligue des champions avec le Real Madrid en 2018 – il n’y a aucune raison pour que Kante ne l’obtienne pas cette année si la France réussit bien à l’Euro. D’autres comparaisons pour Kante, Franz Beckenbauer et Mathias Sammer, ont parfois joué le rôle de « n° 6 » au cours de leur carrière, mais les deux hommes ont remporté le Ballon d’Or après des saisons dominantes en tant que défenseurs centraux convertis.

Autant Kante aimerait remporter le prix individuel le plus prestigieux du football mondial, autant il le détesterait probablement aussi. Il semble se détourner de tout ce qui fait de lui le centre d’attention.

Lorsque la France a remporté la Coupe du monde 2018 et a célébré quelques semaines plus tard avec les supporters au Stade de France, il demandait à Benjamin Mendy de ne pas trop chanter la chanson de Kanté. Quand il a été nommé homme du match après la demi-finale de la Ligue des champions de Chelsea, match retour contre le Real Madrid (il a remporté le prix dans trois des six matchs à élimination directe de Chelsea sur la route du titre, et lors de la finale elle-même), a-t-il déclaré à un journaliste au bord du terrain. qu’il ne se sentait pas à l’aise de faire une interview parce que c’était la victoire d’une équipe, pas seulement la sienne. Et puis il est sorti de Stamford Bridge dans sa Mini…

C’est Kanté pour toi. Il est tellement timide qu’on ne l’entend jamais parler sur le terrain, ou très rarement. Avec un grand sourire, Riyad Mahrez se souvient d’une des rares fois où il l’a fait : « Quand nous étions ensemble à Leicester, je savais que je n’avais pas à défendre parce que Kante était derrière moi et il défendrait à deux. Et vous savez à quel point vous êtes timide. il l’est donc il n’avait pas l’habitude de dire quoi que ce soit. Mais un jour, pendant un match, j’ai entendu sa petite voix dire ‘Hé Riyad, ça te dérange de défendre un peu, s’il te plaît ?' »

En dehors du terrain, c’est quand même assez différent, comme l’explique Pogba : « Il triche beaucoup. Beaucoup. Aux jeux de cartes, aux jeux de société. Honnêtement, je dis la vérité. Il triche. Il dit qu’il ne triche pas, mais il le fait. Il utilise la ruse. C’est un enfant intelligent, N’Golo. Mais ça va. Tu dois l’aimer. C’est le joueur le plus aimé de l’histoire du football. Tu dois l’aimer ; tu ne peux pas le haïr, ce n’est pas possible. Il est humble, gentil, professionnel. Il ne se plaindra jamais. Il travaillera.

Tenter de gagner une carte à tout prix ne doit pas vous empêcher de remporter le Ballon d’Or. Jusqu’à présent, 2021 appartient à Kanté et si la deuxième partie de l’année ressemble à la première, il sera impossible de ne pas lui remettre le trophée.