Pourquoi Neymar ne peut-il pas jouer contre Cristiano Ronaldo vendredi ? Explication de la règle de la Pro League saoudienne excluant la star d’Al Hilal du match contre Al Nassr

Cristiano Ronaldo devrait être de retour en action vendredi alors qu’Al Nassr affrontera un énorme match de Saudi Pro League contre le champion Al Hilal.

La star portugaise a inscrit un penalty tardif alors que son équipe a été éliminée de la Coupe du Roi cette semaine, prolongeant ainsi son attente d’un trophée, et ils sont déjà à six points d’Al Hilal en tête du classement de la ligue après huit matches cette saison. Les leaders ont remporté leurs huit matches et ont marqué 23 fois au cours de cette série.

Cela signifie que le match de vendredi pourrait être potentiellement important pour les espoirs d’Al Nassr de défier la suprématie d’Al Hilal en Arabie Saoudite cette saison – et il promet d’être une rencontre captivante.

C’est également un match que les fans attendaient depuis longtemps en raison de la perspective de voir Ronaldo entrer sur le terrain contre la star brésilienne Neymar, qui est enfin de retour après un an d’absence en raison d’une grave blessure au genou. Malheureusement, l’ancien attaquant de Barcelone et du Paris Saint-Germain ne sera pas disponible.

Pourquoi Neymar ne peut-il pas jouer contre Cristiano Ronaldo vendredi ?

Neymar n’est pas éligible pour jouer le match d’Al Hilal contre Al Nassr le 1er novembre en raison des règles d’inscription de la Saudi Pro League.

Lois sur la concurrence déclarent que toutes les équipes de Pro League ne peuvent pas avoir plus de 10 joueurs non saoudiens inscrits dans leurs équipes de 25 joueurs pour la saison de championnat. Neymar ne figurait pas sur la liste des joueurs étrangers inscrits à Al Hilal en raison de son absence pour blessure, l’arrière latéral brésilien Renan Lodi prenant sa place dans l’équipe après avoir signé de Marseille en janvier 2024.

En d’autres termes, Neymar ne pourra pas jouer un match de championnat saoudien avant au moins janvier, lorsque la prochaine fenêtre d’inscription de la ligue s’ouvrira et qu’Al Hilal pourra l’ajouter à sa liste officielle d’équipe.

Le joueur de 32 ans n’est cependant pas empêché de jouer pleinement : il est éligible pour la Ligue des champions de l’AFC car les règles de cette compétition sont différentes de celles de la ligue. Cela signifie que son prochain match pourrait avoir lieu le 4 novembre, lorsque Al Hilal affrontera Esteghlal dans la compétition continentale.

Quand Al Hilal a-t-il signé Neymar ?

Neymar a rejoint Al Hilal en provenance du PSG dans le cadre d’un contrat de 90 millions d’euros (98,3 millions de dollars/77,6 millions de livres sterling) en août 2023.

Cependant, il n’a disputé que cinq apparitions toutes compétitions confondues pour le club avant de se blesser gravement au genou lors du match de qualification pour la Coupe du monde du Brésil contre l’Uruguay en octobre dernier.

Contrat de Neymar, salaire à Al Hilal

Selon les rapports de CBS Sportsle contrat de deux ans de Neymar avec Al Hilal prévoit un salaire annuel de 219 millions de dollars.