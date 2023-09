Pourquoi Neymar n’a pas battu le record de buts de Pelé selon CBF

Vendredi, Neymar a marqué plus de buts pour l’équipe nationale brésilienne que le triple champion du monde Pelé.

Avant la victoire du Brésil contre la Bolivie, la précédente rencontre internationale de Neymar était la défaite en quart de finale contre la Croatie lors de la Coupe du monde de l’année dernière. Lorsqu’il a quitté le Qatar, il n’était pas sûr de faire partie de la Seleçao pour le reste de l’année.

Mais maintenant, il est sur le point d’entrer dans le livre des records. Le but marqué à la 61e minute contre la Bolivie lors des éliminatoires de la Coupe du Monde a placé l’attaquant vétéran au sommet du record de buts du Brésil avec 78.

Qu’a dit Neymar à propos du dépassement de Pelé ?

Il s’agit du quatrième total du Brésil dans une victoire 5-1 et du 79e de Neymar dans le match, dans les arrêts de jeu. Le gardien Billy Viscarra a refusé un penalty à l’attaquant d’Al-Hilal à la 17e minute.

Cependant, le deuxième but inscrit par Neymar fait suite à une passe basse dans la surface, que l’attaquant complète avec précision. Comme Pelé le ferait, il leva les poings en l’air en signe de triomphe.

« Je suis très heureux, pas de mots pour ça. Je n’aurais jamais pensé atteindre ce record », a-t-il déclaré dans un bref discours aux médias après avoir reçu une plaque des mains du président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, via la BBC.

Les chiffres de la FIFA et de la CBF diffèrent

Cette performance de deux buts l’a amené à dépasser Pelé, le triple champion de la Coupe du Monde, qui a marqué 77 buts pour la Seleçao. Même si la FIFA le prétend, d’autres remettent en question sa méthodologie.

Contrairement à la Fédération internationale de football association, la Confédération brésilienne de football (CBF) estime que Neymar a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir égaler le record de Ronaldo. Pelé a marqué 95 buts pour le Brésil en 113 matches internationaux, comme le rapportent la CBF et Pelé lui-même.

Il existe une divergence substantielle entre les définitions des deux organisations sur ce qu’implique un « match international ». Les matches impliquant deux pays différents sont comptabilisés dans les statistiques de la FIFA (tant pour les sélections que pour les buts).

Mais la disparité vient des matchs entre équipes internationales et clubs tout au long du 20e siècle. Ce nombre accru d’apparitions et de buts remonte aux années 1960 et 1970. À cette époque, le Brésil affrontait des équipes comme l’Inter et l’Atletico Madrid.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua