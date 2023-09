Pourquoi Nexstar, peu connu, veut racheter ABC à Disney

Au milieu de rumeurs de Disney vente potentielle de ABC, c’est Diffusion commerciale basée à New York réseau, une télévision peu connue géant s’impose comme l’acheteur le plus probable : Nexstar Media Group.

Pourquoi la conférence des développeurs Apple pourrait signaler une opportunité d’achat d’actions Disney

Nexstar, basée à Irving, au Texas, serait en pourparlers avec Disney pour acheter le réseau de télévision, selon Bloomberg. Til a affaire toujours secret, mais Nextsar– qui a fusionné et s’est hissée au premier rang de toutes les sociétés de télévision locales américaines– a certainement un appétit pour les achats.

Ni Disney ni Nexstar n’ont commenté spécifiquement les négociations. Mais la semaine dernière, Tom Carter, conseiller du conseil d’administration de Nexstar, a déclaré aux investisseurs que la société souhaitait acheter davantage d’actifs médiatiques historiques et qu’elle pourrait reprendre le réseau ABC avec « relativement peu de frictions.»

Qu’est-ce que Nexstar ?

Fondé en 1996, le réseau Nexstar atteint plus de 68 % de tous les foyers télévisés américains. Sur son site Internet, Nexstar indique que « possède, exploite, programme ou fournit des ventes et d’autres services à 200 stations de radiodiffusion…sur 116 marchés.» Il fonctionne La CW, une chaîne de télévision majeure dans laquelle Nextsar a pris une participation majoritaire l’année dernière. Elle gère également des chaînes de télévision appartenant à sociétés affiliées, telles que Mission de diffusion et Vaughan Médias. Il se vante également propriété partielle ou totale de NewsNation, Food Network et Cooking Channel, ainsi que de la plateforme politique The Hill.

Nextstarc’est plein-année où le chiffre d’affaires net a été atteint 5,21 milliards de dollars en 2022, une hausse de 12,1 % par rapport à 2021, et il a déployé ses forces financières ces dernières années pour faire du shopping. Séparé de 75 % du capital qu’il a acheté La CWautres achats notables inclure le 35 $ millions d’acquisitions de la Station KUSI-TV basée à San Diego de McKinnon Broadcasting Company. En 2018, Nexstar a ajouté Tribune Media à son portefeuille fou 4,1 milliards de dollarsun an après avoir acquis Media General pour 4,6 milliards de dollarsprovoquant un changement de nom de Nexstar Broadcasting Group à Nexstar Media Group. L’acquisition de Media General a donné naissance à Nexstar le propriétaire de 71 supplémentaires Les chaînes de télévision, tandis que l’acquisition de Tribune Media a ajouté un autre 42 gares.

Grâce à sa division numérique, Nexstar rejoint plus de 45 % des États-Unis audience Internet, fournissant des informations à la fois locales et nationales. En mars de l’année dernière, la société a déclaré avoir servi 133 millions de visiteurs sur ses plateformes numériques, « générant 820 millions de pages vues ».

Linéaire la télé n’est plus au cœur de l’activité de Disney

Bob Iger, PDG de Disney, a déclenché des spéculations sur l’avenir d’ABC et d’autres chaînes lorsqu’il a déclaré que leur activité de télévision linéaire « peut-être pas essentiel » à l’avenir de l’entreprise. Une vente rationaliserait Disney, même si ses bilans deviennent plus instables.

Les actions de la société récemment négociés à neuf-année basseet cela a perdu plus de 11 milliards de dollars de revenus streaming depuis le lancement de son service Disney+ en 2019. Au cours du seul trimestre le plus récent, Disney perdu 512 millions de dollars. comme plus de 11 millions les abonnés quittent le plateforme, en grande partie grâce à abonnement hausses de prix et la répression des mots de passe. L’activité des parcs à thème a été le point le plus brillant du portefeuille de Disney ; dans ses résultats du troisième trimestre, annoncés début août, le Parcs, expériences et produits La division a déclaré un chiffre d’affaires de 8,3 milliards de dollars, en hausse de 13 % sur un an.

En plus de Nexstar, autre potentiel prétendants pour ABC inclure le Sinclair Broadcast Group et le société de capital-investissement Apollo Global Management. Le cLe magnat des médias et média Byron Allen a également manifesté son intérêt, faisant apparemment un Offre de 10 milliards de dollars acquérir ABC— même si le réseau et ses stations devraient être valorisés à autour 4 milliards de dollars.