Pourquoi n’existe-t-il aucun traitement contre la dépendance à la cocaïne et à la méthamphétamine ?

Aux États-Unis, de plus en plus de personnes font une surdose de cocaïne, de méthamphétamine et de stimulants sur ordonnance. et il n’existe aucun médicament approuvé pour les aider à arrêter de prendre des médicaments. Au milieu des avertissements de santé publique concernant l’augmentation des troubles liés à l’usage de stimulants, la Food and Drug Administration exhorte les fabricants de médicaments à développer des traitements contre la dépendance à la cocaïne et à la méthamphétamine.

L’espoir est que cela déclenchera une vague d’essais cliniques sur les traitements médicamenteux des troubles liés à l’usage de stimulants, dans le but de combler une lacune majeure dans la réponse à la crise des surdoses aux États-Unis.

Bien que la FDA ne l’ait jamais exclu, dans un projet de lignes directrices publié le mois dernier, l’agence a exprimé pour la première fois son ouverture aux essais de nouveaux traitements qui réduisent l’utilisation des envies de stimulants illégaux, plutôt que de s’intéresser uniquement à l’abstinence complète de drogue, une démarche. accueilli par les spécialistes des addictions.

Les opioïdes, principalement le fentanyl, restent la principale cause de décès dans la crise actuelle des surdoses de drogues dans le pays. Toutefois, un nombre croissant de décès sont liés aux stimulants, qu’ils soient associés à des opioïdes ou seuls, selon le rapport. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Bien qu’il existe plusieurs options de traitement de la toxicomanie, telles que la méthadone, disponibles pour les opioïdes, aucune n’a été développée pour les dépendances à la cocaïne, à la méthamphétamine ou aux stimulants sur ordonnance.

Il est de plus en plus urgent d’aider les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de stimulants, car des drogues comme la cocaïne et la méthamphétamine l’ont fait. devenir moins cher, plus facile à trouver et plus puissant. Aujourd’hui, le besoin de traitements s’est écrasé face à un manque de financement et à des années de recherche limitée qui ont produit des résultats loin d’être inspirants, disent les experts.

“Il est extrêmement difficile d’arrêter la consommation prolongée de stimulants sans aide médicale”, a déclaré le Dr Ayana Jordan, psychiatre spécialisée en toxicomanie à NYU Langone Health à New York. Il existe « des problèmes de santé mentale et un sevrage physique, notamment des problèmes d’estomac et d’intestins, des changements d’humeur, de l’irritabilité, de la dépression, des troubles du sommeil et des personnes qui ne savent pas comment y faire face seules ».

Trouver des traitements efficaces pour ce type de troubles liés à l’usage de substances est un défi qui pourrait prendre des années, disent les experts.

Jusqu’à présent, les efforts démarrent lentement.

“Si vous regardez clinictrials.gov”, a déclaré Marta Sokolowska, directrice adjointe du centre pour l’usage de substances et la santé comportementale au Centre d’évaluation et de recherche des médicaments de la FDA, “et vous comparez le nombre d’essais cliniques sur les troubles liés à l’usage de stimulants par rapport à d’autres troubles. , comme l’oncologie, vous verrez que le nombre d’essais cliniques n’est peut-être pas aussi grand qu’il pourrait l’être.

Jordan a eu une évaluation plus directe.

“Je n’ai rien vu à l’horizon ni même d’essais cliniques prometteurs”, a déclaré Jordan.

“Il n’y a pas de solution miracle”

Les stimulants, tels que la cocaïne et la méthamphétamine, augmentent les niveaux d’une substance chimique dans le cerveau appelée dopamine, responsable de la régulation de l’humeur et de la production de sentiments de plaisir et d’euphorie. Au fil du temps, ces médicaments peuvent altérer le système de récompense du cerveau – un réseau complexe responsable du plaisir, de la motivation et du renforcement des comportements – conduisant à une dépendance et provoquant des changements structurels dans le cerveau associés à la mémoire et à la prise de décision.

Semblable aux opioïdes, « ils prennent totalement le dessus sur notre système de récompense naturel », a déclaré Jordan, « de sorte que les gens se comportent d’une manière qui n’est pas conforme à un fonctionnement normal ».

Il s’agit d’un « équilibre délicat » pour trouver des traitements efficaces, a déclaré Jordan, soulignant qu’un médicament contre les troubles liés à l’usage de stimulants ramènerait idéalement le cerveau à son état naturel sans lui causer de dommages supplémentaires, un objectif que les scientifiques n’ont pas encore atteint avec des résultats stellaires.

De plus, contrairement aux opioïdes, il est peu probable qu’il existe une approche thérapeutique universelle pour les troubles liés à l’usage de stimulants. La cocaïne et la méthamphétamine, par exemple, augmentent toutes deux les niveaux de dopamine dans le cerveau, bien que par des processus différents. En conséquence, les personnes qui consomment de la cocaïne peuvent réagir et se comporter très différemment de celles qui consomment de la méthamphétamine.

Il n’existe pas de « solution miracle », a déclaré le Dr Andrew Herring, chef du service de médecine de la toxicomanie au système de santé Alameda à Oakland. « Il s’agit d’un trouble incroyablement complexe qui est différent chez chaque personne et, chez chaque personne, il est différent de jour en jour. »

Des résultats de traitement « décevants »

Pour faire face à la crise des surdoses, Sokolowska a déclaré que la FDA avait initialement concentré son attention sur le développement de traitements pour les troubles liés à l’usage d’opioïdes, mais il est ensuite « devenu très clair et très évident » que la crise s’était déplacée et avait changé pour inclure les stimulants.

En 2021, environ 1,6 million de personnes âgées de 12 ans et plus aux États-Unis souffraient d’un trouble lié à la consommation de méthamphétamine et 1,4 million d’un trouble lié à la consommation de cocaïne, selon données de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Au cours des 12 derniers mois précédant mai de cette année, il y a eu plus de 34 000 décès liés à la méthamphétamine et plus de 28 000 décès liés à la cocaïne.

Dans le projet de lignes directrices, la FDA a encouragé les sociétés pharmaceutiques à lancer des essais cliniques sur les dépendances à la cocaïne, à la méthamphétamine et aux stimulants sur ordonnance. Les médicaments prometteurs pourraient bénéficier d’une approbation accélérée grâce au processus accéléré de la FDA, a indiqué l’agence.

Compte tenu de la complexité de la dépendance – par exemple, les gens peuvent consommer plusieurs drogues illicites, en quantités et méthodes différentes – les participants aux essais cliniques devront peut-être être surveillés pendant au moins six mois avant d’être considérés comme sans drogue, selon les directives de la FDA.

« Les troubles liés à l’utilisation de stimulants constituent un groupe très large de troubles », a déclaré Sokolowska. « Il existe différents modes d’utilisation. Il existe également des différences dans les effets à long terme de l’utilisation de ces substances, ce qui explique en partie pourquoi il a été si difficile jusqu’à présent de développer, d’examiner et d’approuver des traitements efficaces.

Le Dr Scott Hadland, spécialiste de la toxicomanie au MassGeneral Hospital for Children de Boston, a déclaré que le projet de lignes directrices de la FDA pour le développement de médicaments était un gros problème.

« Nous n’avons pas grand-chose à faire en termes de lignes directrices cliniques », a déclaré Hadland.

Des études antérieures se sont révélées prometteuses dans le traitement des troubles liés à l’usage de stimulants, mais les résultats ont été loin d’être satisfaisants, a-t-il déclaré.

Une étude publiée en 2021 dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre a examiné l’utilisation de la naltrexone en association avec le bupropion pour traiter les troubles liés à l’usage de méthamphétamine. La naltrexone est couramment prescrite pour traiter les troubles liés à la consommation d’opioïdes et d’alcool, tandis que le bupropion est un antidépresseur connu pour réduire les envies de fumer. L’étude – qui comprenait environ 400 patients randomisés pour recevoir le traitement ou un placebo – a révélé qu’environ 14 % des participants ayant reçu le traitement combiné avaient systématiquement des résultats négatifs à la méthamphétamine dans leur urine, contre seulement 2,5 % de ceux ayant reçu des placebos.

Cela signifie que sur neuf patients environ ayant reçu le traitement combiné, un seul a eu une réponse favorable, a déclaré Hadland.

“C’était plutôt décevant”, a déclaré Hadland. “Et c’est un peu l’histoire de tous ces essais qui ont été effectués.”

Michael McDonell, professeur agrégé de santé communautaire et comportementale à l’Université de l’État de Washington, a déclaré que des équipes de recherche à travers les États-Unis essayaient de trouver un médicament efficace contre les stimulants depuis plus de 40 ans.

Malheureusement, dit-il, les médicaments développés jusqu’à présent n’ont pas eu autant de succès que la méthadone et la buprénorphine pour les opioïdes. Un exemple, a-t-il dit, comprenait un vaccin contre la cocaïne par des chercheurs du Baylor College of Medicine de Houston.

“Cela a fonctionné, mais pas de manière massive”, a déclaré McDonell. “Je ne suis pas optimiste quant à la possibilité de trouver un médicament pour les stimulants qui soit aussi efficace que les médicaments pour les troubles liés à l’usage d’opioïdes.”

Jordan a souligné l’utilisation potentielle d’anticorps monoclonaux conçus pour empêcher des substances, comme la cocaïne et la méthamphétamine, de se lier aux récepteurs du cerveau, bien que ceux-ci en soient encore à leurs premiers stades de développement.

“Nous ne sommes pas du tout prêts pour les heures de grande écoute”, a-t-elle déclaré.

Qu’est-ce qui aide les gens à rester sobres

En fait, jusqu’à présent, les approches les plus efficaces pour aider les personnes aux prises avec une dépendance aux stimulants se sont concentrées sur les interventions comportementales plutôt que sur les médicaments, a déclaré Hadland.

«En gros, vous incitez les gens à ne pas subir de tests de dépistage de drogues urinaires positifs», a-t-il déclaré.

En Californie, par exemple, les tests de dépistage de drogues négatifs sont récompensés en espèces – jusqu’à 599 $ sur six mois –. dans le cadre du soi-disant programme de gestion des situations d’urgence de l’État. Des approches similaires ont réussi à aider les gens à perdre du poids, à arrêter de fumer et à modifier d’autres comportements.

“S’il s’agissait d’un médicament, la FDA l’aurait approuvé il y a 30 ans”, a déclaré McDonell, faisant référence à cette approche. Les patients qui subissent Selon lui, les patients qui prennent en charge les mesures d’urgence sont deux à trois fois plus susceptibles d’arrêter de consommer des stimulants que les patients qui ne bénéficient pas de l’intervention.

Mais Herring a déclaré que même si cette approche peut fonctionner pour certaines personnes, elle ne parvient toujours pas à s’attaquer aux causes biologiques de la dépendance.

“Ce qui conduit réellement au désordre, c’est cet ensemble complexe d’événements psychologiques, psychiatriques, cardiovasculaires et émotionnels”, a-t-il déclaré.

Les scientifiques ne font que commencer à découvrir des traitements, a déclaré Herring, soulignant que jusqu’à présent, la recherche n’a pas été suffisamment financée.

“La plupart des personnes qui s’occupent de personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances, en particulier de stimulants, travaillent dans des situations vraiment scandaleusement sous-financées”, a-t-il déclaré. “Cela ressemble à la manière dont nous traitions les douleurs thoraciques il y a 50 ou 100 ans, avant même de comprendre l’athérosclérose, la rupture de plaque et l’infarctus du myocarde”, a-t-il déclaré.

“Nous avons été très attentifs au fait qu’il ne s’agit pas seulement d’abstinence”, a déclaré Sokolowska. D’autres paramètres qui pourraient être examinés, a-t-elle déclaré, incluent la modification des modes d’utilisation des stimulants ou la modification de l’état de la maladie. La réduction de la consommation de cocaïne, même si elle n’est pas idéale, pourrait néanmoins être considérée comme une évolution positive, par exemple.

La FDA est…