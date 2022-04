Pourquoi Netflix perd soudainement des abonnés

Netflix a passé la dernière décennie à être le leader mondial du streaming. Maintenant, tout le monde se rattrape.

C’est le résultat le plus évident de l’incroyable aveu de Netflix mardi après-midi : au lieu d’ajouter plus de 2 millions d’abonnés au premier trimestre de l’année, comme il l’avait prédit il y a trois mois, il a fini par en perdre 200 000. Pire encore : au prochain trimestre, Netflix s’attend à perdre encore 2 millions d’abonnés. Le stock de Netflix s’effondre maintenant, en baisse de 25%.

Pour le contexte : la dernière fois que Netflix a effectivement perdu des abonnés, c’était en 2011, après avoir raté le passage à l’envoi de DVD (allez-y et Google « Qwikster ») et tenté d’augmenter les prix en même temps.

Depuis lors, Netflix est en larmes : il s’est lancé dans le streaming, avec l’aide la plupart du temps involontaire d’Hollywood, bien avant qu’Hollywood ne se rende compte que le streaming allait être vraiment important. Puis Hollywood l’a compris et a lancé un gazillion de services de streaming supplémentaires.

Ce qui nous amène à aujourd’hui. Netflix a passé des années à dire aux investisseurs que le fait que Disney, Hulu, HBO, Paramount, Peacock, Apple, Amazon et bien d’autres concurrents suivaient ses traces – et, surtout, en prenant des choses qui fonctionnaient sur Netflix et en les exécutant sur leur propres services – était bien. Maintenant, dit la société, il s’avère que les gens regardent également certains de ces autres services de streaming.

Si vous voulez le tourner positivement – ​​et Netflix le fait – vous pouvez affirmer que beaucoup de gens regardent toujours Netflix. La lettre aux investisseurs de la société comprend un graphique montrant que la part de Netflix dans le « temps total de télévision » aux États-Unis a en fait augmenté au cours de la dernière année. Mais c’est aussi un graphique qui montre à quel point la société est confrontée à la concurrence.

Capture d’écran via la lettre aux investisseurs de Netflix

Mais, encore une fois : ces concurrents ne sont pas seulement un problème parce qu’ils essaient d’enlever le temps et les dollars d’abonnement des clients de Netflix. Ils sont également un problème car ils enlèvent le contenu que Netflix avait l’habitude d’avoir.

Autrefois, Hollywood était prêt à laisser Netflix avoir des tonnes de ses anciennes émissions de télévision et de ses films parce qu’il ne pensait pas que beaucoup de gens voulaient payer pour diffuser ce genre de choses sur Internet. Maintenant, les grandes sociétés de cinéma et de télévision ont compris qu’elles avaient tort. Ils ont donc récupéré beaucoup de choses qui fonctionnaient sur Netflix et les ont mises sur leurs propres services – Amis est sur HBOMax, par exemple; Le bureau est sur Peacock ; et tous les trucs Disney sont sur Disney+. Et, surtout, ils sont en concurrence avec Netflix pour de nouveaux projets. Ainsi, Netflix a vu disparaître de nombreux contenus précieux, tout en lui rendant plus difficile la recherche de nouveaux projets intéressants.

Quand vous regardez en arrière, vous pouvez voir une partie de cela arriver : il y a un an, par exemple, Netflix a commencé à se lancer dans les jeux vidéo – un signe que la société craignait que son offre de vidéo en streaming ne suffise à elle seule à attirer et à fidéliser les clients. Plus récemment, la société a commencé à sévir contre les partageurs de mots de passe – quelque chose que Netflix tolérait et même célébrer.

Mais même Netflix n’a pas vu le fond tomber comme ça. Le meilleur scénario est celui-ci : même avec la perte de ce trimestre et celle du prochain trimestre, il comptera 219 millions d’abonnés, soit bien plus que n’importe lequel de ses concurrents. Et Netflix ne brûle plus un gazillion de dollars par an et ne demande plus à Wall Street de lui en prêter davantage, de sorte qu’il n’aura plus de problèmes à financer de nouvelles émissions et de nouveaux films à montrer à ses clients restants. Mais s’il veut trouver de nouveaux abonnés – et garder ceux qu’il a – il devra trouver des émissions qu’ils aiment vraiment, vraiment. Et cela va être plus difficile que jamais.