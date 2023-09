Pourquoi Netanyahu et Zelensky ont discuté des drones iraniens lors d’une rare réunion en personne

TL’Assemblée générale des Nations Unies réunit chaque automne les dirigeants du monde à New York pour discuter de problèmes mondiaux tels que l’escalade des catastrophes climatiques et l’aggravation des inégalités. Mais en marge, les chefs d’État profitent souvent de leur séjour au centre de Manhattan pour écarter les dirigeants dont ils ont besoin de se réjouir et de cajoler.

C’est ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont rencontrés mardi après-midi, la première rencontre face-à-face entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine il y a 18 mois. Zelensky a voulu faire pression en personne sur Netanyahu pour obtenir davantage d’aide et un front plus coordonné contre les transferts d’armes iraniennes aux forces russes en Ukraine.

Mais Israël, qui compte sur l’espace aérien syrien sous contrôle russe pour attaquer les mandataires iraniens dans la région, a pris soin de ne pas contrarier Moscou. Cela a nécessité de marcher sur une ligne fine.

Après que le président russe Vladimir Poutine ait tenté de renverser Kiev l’année dernière, la décision d’Israël de ne pas se joindre à d’autres pays pour imposer des sanctions à la Russie s’est fait remarquer sur la scène mondiale. Les citoyens russes et les oligarques jouissent toujours de la liberté de mouvement à l’intérieur et à l’extérieur d’Israël. Aucun Premier ministre israélien ne s’est rendu dans la capitale ukrainienne depuis que la Russie a intensifié son agression. Et tandis qu’Israël a fourni une aide humanitaire et des systèmes d’alerte défensive à l’Ukraine, il a hésité à envoyer des équipements militaires offensifs et mortels ou sa technologie antimissile la plus efficace.

Zelensky aimerait changer cela. Il a également cherché à s’associer à Israël pour bloquer les expéditions d’armes iraniennes vers la Russie afin de les utiliser en Ukraine. Depuis des mois, les forces russes utilisent des systèmes de drones Shahed de fabrication iranienne pour attaquer des villes ukrainiennes. Des responsables du renseignement américain ont déclaré que des soldats iraniens avaient été aperçus en Crimée en train d’aider les forces russes à utiliser des drones Shahed pour frapper des centrales électriques et des infrastructures ukrainiennes, et probablement perfectionner l’utilisation de cette technologie.

En mai, Zelensky a critiqué l’Iran pour avoir vendu ses armes à la Russie, déclarant à Téhéran dans un discours vidéo que l’Iran agissait comme « complice du terrorisme russe ».

Cela présente un intérêt complexe mais commun entre Israël et l’Ukraine dans la recherche de moyens d’arrêter le flux des arsenaux de drones iraniens, explique Bradley Bowman, directeur principal du Centre sur le pouvoir militaire et politique à la Fondation pour la défense des démocraties. « Zelensky et Netanyahu sont tous deux dirigeants de pays qui souffrent des armes iraniennes, ce qui crée toutes sortes d’opportunités de partage de renseignements et de coopération pour mieux défendre leurs peuples respectifs », explique Bowman.

Lorsque Zelensky est entré dans la salle de réunion en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, il a saisi la main de Netanyahu et les deux dirigeants se sont penchés en avant et se sont tapés dans le dos, selon une vidéo mise en ligne. « Vous avez une très grande équipe », a fait remarquer Zelensky en serrant la main d’une série de responsables israéliens. Gilad Erdan, l’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, a expliqué que la réunion était « très attrayante » et « d’autres personnes voulaient y participer ».

Alors que Zelensky était sur le point de s’asseoir, il a vu le plus haut responsable des renseignements israéliens, le directeur du Mossad, David Barnea, de l’autre côté de la pièce, et s’est approché pour lui serrer la main. Les deux se sont embrassés et ont parlé brièvement.

Zelensky a ensuite publié sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, que lui et Netanyahu avaient axé leurs discussions « sur notre coopération » et sur « la défense civile ». « Je l’ai informé des frappes russes contre nos villes, nos ports et nos infrastructures critiques à l’aide de drones iraniens », Zelensky a écrit. « Nous partageons nos inquiétudes quant à la coopération militaire croissante entre la Russie et l’Iran. »

Les responsables israéliens ont refusé de fournir de nombreux détails sur ce qui a été discuté lors de la réunion avec Zelensky. Un communiqué du bureau de Netanyahu a qualifié la réunion de « cordiale » et a déclaré que Netanyahu « avait clairement indiqué qu’Israël continuerait à aider l’Ukraine sur les questions humanitaires, y compris la lutte contre les mines antipersonnel ».

Zelensky n’était pas le seul dirigeant mondial rencontré par Netanyahu en marge de la réunion diplomatique annuelle. Il a également eu un tête-à-tête avec le président Joe Biden, qui n’a pas encore invité Netanyahu à la Maison Blanche depuis son retour au poste de Premier ministre en décembre. Cela pourrait finir par être une rupture avec la tradition de la part de Biden. Pendant des décennies, le président américain a accueilli à la Maison Blanche le nouveau Premier ministre israélien au cours de la première année suivant son entrée en fonction. (Biden a encore quelques mois pour inviter.) La réunion moins formelle lors de la réunion de l’ONU équivalait à une demi-mesure de la part de Biden, reflétant ses inquiétudes concernant la politique de Netanyahu envers les Palestiniens de Cisjordanie et sa volonté controversée d’affaiblir le système judiciaire israélien.

Des manifestations ont suivi Netanyahu lors de sa visite aux États-Unis. À San Francisco, où le dirigeant israélien a rencontré Elon Musk, les manifestants ont projeté une illustration de Netanyahu en tenue de prison sur un mur de la tristement célèbre ancienne prison d’Alcatraz, dans la baie de San Francisco. Quelques jours avant l’arrivée de Netanyahu à New York, des militants ont projeté un message sur le côté du bâtiment emblématique de l’ONU qui disait : « Ne croyez pas le ministre du Crime Netanyahu. Protégez la démocratie israélienne.

Aaron David Miller, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace et ancien conseiller principal du Département d’État pour les négociations israélo-arabes, affirme que l’administration Biden a largement coopéré avec les responsables israéliens ces derniers mois, notamment en passant du temps à négocier des négociations avec les La famille royale saoudienne est prête à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, mais Biden s’est montré réticent à donner à Netanyahu la tribune très médiatisée qui accompagne une visite à la Maison Blanche. « Je pense que l’administration n’a pas voulu légitimer le gouvernement israélien à un moment où il est très mécontent, tant sur la question de la refonte judiciaire que sur la politique israélienne envers les Palestiniens », dit Miller.

Concernant l’Ukraine, ajoute Miller, les dirigeants israéliens ont agi avec beaucoup de prudence pour éviter de contrarier la Russie, et l’administration Biden ne s’est pas beaucoup appuyée sur Israël pour en faire davantage. « Je pense que les Américains ont donné aux Israéliens une sorte de marge pour opérer sans faire appel à des bons et sans les presser durement », dit Miller.

