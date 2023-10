Pourquoi NeNe Leakes a envisagé un mariage ouvert après la mort de Gregg

Une NeNe Leakes émue a révélé après la mort de son mari Gregg Leakes, qu’elle envisage de se contenter d’un mariage ouvert juste pour avoir un « partenaire pour la vie ».

Deux ans après la mort de Gregg des suites d’un cancer, NeNe n’a toujours pas comblé ce vide dans sa vie ou dans son cœur. Depuis lors, la royauté de la télé-réalité a trouvé du réconfort et de la compagnie, mais personne ne s’est vraiment enfermé. Page six rapporte que NeNe était « émue » à l’idée d’envisager un mariage ouvert pour s’assurer qu’elle ne serait pas seule.

Elle est devenue réelle et vulnérable dans sa série YouTube Discussion sur l’oreiller avec NeNe dans l’épisode de lundi. Elle a parlé de la réalité de son avenir sans rouler ou mourir à ses côtés.

Comme Tia Mowry l’a récemment dit, même à son niveau, la piscine dans laquelle elle nage a fait pipi. Compte tenu du peu de choix, un morceau d’homme semblait mieux que rien du tout, même si ce n’était pas le véritable amour.

« Peut-être que je devrais simplement me marier, que je sois satisfait ou non à 100 % de la personne. Peut-être que je devrais me marier juste pour avoir un partenaire – un partenaire pour la vie », a expliqué NeNe.

« Peut-être que nous aurons un accord selon lequel cette personne serait là pour moi, et je serais là pour elle. [during] des moments difficiles ou des moments médicaux », a-t-elle poursuivi.