Dirige-nous, Boris

NOUS sommes à 17 jours de la liberté. Vous ne le sauriez jamais à cause de l’inaction du gouvernement.

Pourquoi ne savons-nous toujours pas exactement quelles sont les nouvelles règles à partir du 19 juillet ? No10 doit nous le dire maintenant, bien que pour de nombreuses entreprises, il soit déjà trop tard pour planifier.

Boris Johnson doit nous dire maintenant quelles sont les nouvelles règles à partir du 19 juillet

Franchement, pourquoi attendons-nous?

La « troisième vague » a peut-être déjà atteint son apogée dans certaines régions. Et bien que les infections à l’échelle nationale aient grimpé en flèche, les décès et les hospitalisations, les deux seules mesures cruciales, sont toujours très faibles.

Les jabs ont fonctionné. La preuve est partout. Embrassons-le et continuons notre vie. L’incertitude est paralysante.

Les pubs, en boitant avec le service à table, auraient pu être libérés maintenant. Imaginez combien de pintes de plus ils vendraient pendant le foot de samedi si c’était le cas.

La plupart d’entre nous veulent désespérément que la normalité reprenne. Mais qu’en est-il de tous ceux qui étaient terrifiés à l’idée de craindre Covid – et surestiment encore largement le risque ?

Il faut qu’ils soient rassurés avec la même énergie et par les mêmes figures d’autorité, Boris Johnson et ses chefs médicaux et scientifiques, qui jour après jour nous ont martelé les dangers.

Beaucoup, même ceux à double piqûre, en auront besoin avant d’être assez audacieux pour s’aventurer sans masque et recommencer la vie.

Écoutons-le, Boris.

Une cause vitale

THE Sun lutte depuis des années contre le fléau de la violence domestique.

Notre campagne Give Me Shelter, aux côtés de Women’s Aid, a convaincu le gouvernement de commencer enfin à financer des refuges laissés pour compte depuis si longtemps.

Le Sun a fait campagne pour sauver les refuges pour les survivants de violence domestique

Mais les conseils ne doivent pas maintenant piller les 125 millions de livres sterling qu’ils recevront bientôt, quelle que soit la valeur des autres projets. Nous remercions le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, de leur avoir imposé la loi.

Les refuges sauvent la vie des femmes et des enfants. Montrez-nous une cause plus urgente.

Mauvais goût

NOUS savions que la taxe sur le sucre détestée par le gouvernement Cameron n’était qu’un début. Nous avons dit que le bacon serait le prochain – et nous avions raison.

On pourrait penser que l’échec de la taxe sur les boissons gazeuses à réduire l’obésité mettrait fin à de telles absurdités. Au lieu de cela, il a simplement encouragé les fanatiques de la santé publique à cibler d’autres friandises.

Après la taxe sur le sucre, nous avons dit que le bacon serait le prochain – et nous avions raison Crédit : Alamy

Attendez-vous donc à la taxe punitive sur SALT – une autre politique de zombies vouée à ne rien faire d’autre qu’augmenter le prix de la bouffe savoureuse que les travailleurs aiment.

Le fait qu’il soit même envisagé par un gouvernement conservateur est dégoûtant. Pourquoi Boris a-t-il cédé à la mafia de la nounou ?

Footbawl réf

Nous pensions que tout était fini pour les Allemands. Ce n’est pas encore le cas.

Nos gars triomphants n’ont pas compté sur un arbitre de Munich lors de notre quart de finale.

L’arbitre allemand Felix Brych montre le carton jaune à Toby Alderweireld de Belgique à l’Euro 2020 Crédit : EPA

Aucun manque de respect envers le meilleur siffleur Felix Brych. Mais voit-il droit, à travers ses larmes ?