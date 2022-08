Pourquoi ne puis-je jamais voir les aurores boréales d’où je vis ?

Vous connaissez l’exercice : des articles à la mode affirment que les aurores boréales, le phénomène éblouissant connu scientifiquement sous le nom d’aurores boréales, pourraient être vues dans des régions qui ne les voient normalement pas. Les personnes qui ont grandi avec des photos de des vues spectaculaires comme celles-ci commencer à rêver, peut-être régler une alarme pour sortir tard le soir, peut-être conduire en dehors des limites de leur ville pour essayer d’éviter la pollution lumineuse.

Les dernières nouvelles de la National Oceanic and Atmospheric Administration semblent si positives. Une tempête géomagnétique devrait culminer jeudi à ce qu’on appelle un niveau G3. C’est bien mais pas génial pour l’observation des aurores — G5 est le plus élevé. Alors que les aurores boréales ne sont généralement vues que dans des endroits très au nord, il y a un espoir que cette tempête puisse les pousser plus au sud, et même des États comme l’Oregon ou la Pennsylvanie pourraient avoir un aperçu.

NOAA



Mais si souvent, comme je l’ai écrit en 2020 quand il y avait de grands espoirs pour les observations d’aurores, les prévisions changent, les aurores boréales deviennent timides et les gens sont déçus. Est-ce que tout cela est une arnaque spatiale ?

Bill Murtagh, coordinateur du programme au Centre de prévision météorologique spatiale de la NOAA, est bien conscient que beaucoup d’entre nous, les observateurs potentiels d’aurores, sont déçus, encore et encore.

Ça me semble louche

Murtagh l’a comparé à une conversation qu’il a eue récemment avec quelqu’un qui pêche au marlin, disant qu’il leur a demandé combien d’heures ils ont passé sur l’eau à espérer leur grosse prise, par rapport au nombre de fois qu’ils réussissent vraiment.

“(Pêcher) c’est comme (rechercher) une aurore”, m’a dit Murtagh. “Vous pourriez être à sa recherche pendant des heures, puis la tempête parfaite d’événements se produit et vous le voyez enfin.”

Désavantage de la ville

Si vous vivez dans une ville — Murtagh me parlait de Boulder, Colorado, pendant que je suis à Seattle — vous êtes déjà désavantagé.

“J’ai eu des gens qui ont dit:” Je suis allé chercher (l’aurore) et je n’ai rien vu! “”, M’a dit Murtagh. “Et je dis: ‘Eh bien, où étais-tu?’ Et ils disent : « Centre-ville de Denver ». Ah, eh bien, il y a ce truc qui s’appelle la pollution lumineuse…”

La pollution lumineuse est à peu près exactement ce à quoi elle ressemble, l’éclaircissement du ciel nocturne dans la ville, causé par les lampadaires et d’autres sources. Cela inhibe notre capacité à voir les étoiles et les planètes.

La couverture nuageuse peut être un problème

Mais supposons que vous montiez dans la voiture et que vous quittiez votre ville ou votre banlieue pour vous rendre dans une zone rurale sans éclairage public. Il y a un élément qui échappe à votre contrôle : la météo.

“Si vous avez une sorte d’état de Washington [weather pattern]bonne chance », a déclaré Murtagh en riant, faisant référence à la célèbre nébulosité de mon état. Et les nuages ​​peuvent survoler n’importe quel état à tout moment, ce qui rend les observations d’aurores encore plus difficiles à prévoir.

Vous voulez quand même essayer ?

Et quand, exactement, devriez-vous vous aventurer à observer les aurores boréales ? Ne serait-ce pas bien si nous pouvions avoir un bloc de temps privilégié lorsque l’aurore est la plus susceptible d’apparaître ? Murtagh a dit que ce n’était pas réaliste. Vous voulez qu’il fasse sombre, mais c’est à peu près aussi précis que les prédictions peuvent l’être.

“Il n’y a vraiment pas de moment précis [that’s best]”, m’a-t-il dit. “Ne laissez personne vous dire:” Cette fois ou cette fois, c’est quand vous le verrez. “”

Tourisme aurore

Si voir les aurores est sur votre liste de seaux et que vous avez un seau plein d’argent de voyage, envisagez un voyage en Alaska ou dans le nord du Canada, ou même dans le nord de l’Europe.

“Anchorage, Fairbanks, Yukon, Helsinki, le nord de la Scandinavie, ce sont les endroits où vous avez de bonnes chances de voir (des aurores)”, a déclaré Murtagh.

Il y a même maintenant des organisateurs de voyages qui organisent des visites dans l’espoir de voir les aurores boréales.

“Le tourisme d’Aurora est une grosse affaire maintenant”, dit Murtagh.

Est-ce que ça vaut le coup?

Alors puisque voir une aurore reste difficile, pourquoi tant d’entre nous aspirent-ils à les voir ? Jetez un autre coup d’œil à certaines de ces magnifiques photos et vous vous en souviendrez peut-être.

“Ils sont tellement majestueux”, a déclaré Murtagh. “Voir le ciel s’agiter dans des tons de vert et de jaune, parfois de rouge et de violet. C’est parfois effrayant de le voir. Quiconque a la chance de le voir dans toute sa splendeur le sait.”

Ne perdez pas la foi

Murtagh m’a offert, ainsi qu’à d’autres citadins, un peu d’espoir. Si nous avions parlé de la chasse aux aurores tous les mois de 2018 à 2020, il n’y aurait eu presque aucune nouvelle à signaler, a-t-il dit, car le soleil connaissait un minimum solaire, la période régulière de son cycle solaire de 11 ans où il n’y a guère toute activité solaire, comme les taches solaires et les éruptions solaires.

Mais cette période touche à sa fin et un maximum solaire aura lieu d’environ 2024 à 2025.

“Il y aura plus d’occasions”, a déclaré Murtagh. “Et plus de fausses alertes aussi !”