‘Pourquoi ne peut-il pas y avoir de système?’: Une tribu pousse à faciliter les passages frontaliers américains pour les Amérindiens

Pendant quatre heures, Raymond V. Buelna, un leader culturel de la tribu Pascua Yaqui, s’est assis sur un banc en métal dans un espace de rétention en béton à la frontière américano-mexicaine, séparé des deux personnes qu’il emmenait à une cérémonie de Pâques sur des terres tribales. en Arizona et se demandant quand ils pourraient être libérés.

C’était en février 2022 et Buelna, une citoyenne américaine, conduisait le couple – tous deux de la communauté tribale liée à la nation souveraine amérindienne dans le nord-ouest du Mexique – de leur domicile à la réserve au sud-ouest de Tucson. Ils avaient été autorisés par les autorités américaines à traverser la frontière. Mais lorsque Buelna a demandé à un agent pourquoi ils étaient détenus, on lui a dit d’attendre l’officier qui l’avait amené.

« Ils savent que nous arrivons », a déclaré Buelna, qui a fait le voyage pour diverses cérémonies pendant 20 ans. « Nous avons fait tout ce travail et nous sommes toujours assis là. »

Maintenant, la tribu Pascua Yaqui essaie de changer cela – pour elle-même et potentiellement pour des dizaines d’autres tribus aux États-Unis

Les responsables tribaux ont rédigé des règlements pour officialiser le processus de franchissement des frontières, en collaboration avec le Conseil consultatif tribal sur la sécurité intérieure du Département américain de la sécurité intérieure, récemment formé, composé de 15 responsables autochtones à travers les États-Unis.

Leur travail pourrait fournir un modèle pour des dizaines de nations amérindiennes dont les patries, comme celle de Pascua Yaqui, ont été coupées en deux par les frontières américaines modernes.

Si elles sont approuvées, les règles deviendraient les premières procédures de passage des frontières américaines clairement établies spécifiques à une tribu amérindienne qui pourraient ensuite être utilisées par d’autres, selon Christina Leza, professeure agrégée d’anthropologie au Colorado College.

Les réglementations dureraient cinq ans, seraient renouvelées et modifiées selon les besoins, et exigeraient une formation des agents locaux des douanes et de la protection des frontières et du personnel consulaire sur le patrimoine culturel, la langue et les traditions de la tribu. Il faudrait qu’un interprète Yaqui soit disponible en cas de besoin. Cela nécessiterait également une coordination étroite avec la tribu afin que les passages frontaliers soient rapides.

« C’est juste quelque chose qui aidera tout le monde », a déclaré Fred Urbina, procureur général de la tribu Pascua Yaqui. « Cela rendra les choses plus efficaces. »

Urbina a déclaré que la tribu avait rencontré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, au sujet de la proposition. Le DHS n’a pas immédiatement répondu aux demandes répétées de commentaires par téléphone et par e-mail sur l’état de la réglementation.

Lorsque des membres de la famille, des danseurs de cerfs ou des musiciens vivant à Sonora, au Mexique, se rendent aux États-Unis pour des cérémonies, des célébrations de reconnaissance tribale ou des événements familiaux, ils reçoivent généralement une carte d’identité de la tribu et un visa de visiteur ou un permis de libération conditionnelle des États-Unis. gouvernement. Pourtant, ils sont toujours confrontés à des agents des frontières qui, selon eux, manquent de sensibilisation culturelle pour les traiter sans problème.

Au cours des deux dernières années, a déclaré Buelna, il a fait l’aller-retour environ 18 fois et a été détenu sur quatre d’entre eux. Il a déclaré que les agents des frontières interrogent les personnes qu’il escorte, dont la première langue est le yaqui, sans interprète, et que des objets culturels, tels que des cerfs et des sabots de porc, ont été confisqués. Les fonctionnaires ont touché des objets de cérémonie, bien que seules certaines personnes soient autorisées par la tribu à le faire.

Urbina a expliqué que la tribu a rencontré de nouveaux défis lorsque la sécurité intérieure a été formée après le 11 septembre et que la sécurité aux frontières a été renforcée. Il est devenu plus prononcé en 2020, lorsque les États-Unis ont interdit les voyages «non essentiels» à travers la frontière pour contrôler la propagation du coronavirus. Cette interdiction a pris fin cette semaine, mais de nouvelles restrictions sont en place.

En tant que question de souveraineté, les nations amérindiennes devraient être en mesure de déterminer la capacité de leur peuple à traverser la frontière pour préserver la vie cérémonielle de leurs communautés, a déclaré Leza.

« Si le gouvernement fédéral dit que nos priorités particulières, nos intérêts en termes de sécurisation de nos frontières, l’emportent sur vos intérêts en tant que nation souveraine, alors ce n’est pas vraiment une reconnaissance de la souveraineté de ces nations tribales », a-t-elle déclaré.

Les tribus situées le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada sont confrontées à des problèmes similaires.

Le Sault Ste. Marie Tribe of Chippewa Indians a son siège au Michigan, mais 173 de ses plus de 49 000 membres inscrits vivent au Canada. Kimberly Hampton, officier-secrétaire de la tribu et vice-présidente du Conseil consultatif tribal sur la sécurité intérieure, a déclaré que ces membres traversaient la frontière pour des pow-wow, jeûnaient et rendaient visite à des guérisseurs traditionnels et à leur famille, mais les autorités frontalières ont grossièrement fouillé des plumes d’aigle et d’autres éléments culturels. objets qu’ils transportent.

Hampton veut un accord qui comprend la présence de liaisons tribales aux passages frontaliers et une formation développée par la tribu pour le personnel frontalier.

Les membres du Sault Ste. La tribu Marie et la tribu Saint Regis Mohawk, qui compte environ 8 000 membres aux États-Unis et environ 8 000 au Canada, ont déclaré qu’on leur avait également demandé à la frontière de prouver qu’elles possédaient au moins 50% de « sang de la race amérindienne ». Cela découle d’une exigence en vertu de la loi de 1952 sur l’immigration et la nationalité selon laquelle les « Amérindiens » nés au Canada ne peuvent se voir refuser l’entrée aux États-Unis s’ils peuvent le prouver, souvent par le biais d’une lettre de la tribu.

Le chef de la tribu Saint Regis Mohawk, Michael L. Conners, souhaite éliminer l’exigence et renforcer l’éducation des agents frontaliers sur les questions tribales locales et nationales. La rédaction de règlements spécifiques à la tribu, comme ceux que font les Pascua Yaqui, « apporterait beaucoup de tranquillité d’esprit à toute notre communauté », a-t-il déclaré.

Pour Buelna, qui attendait dans cet espace de stockage en béton, il n’a été réuni avec le couple qu’après avoir dit à un agent des frontières qu’il pensait qu’ils avaient été oubliés à la suite d’un changement de quart de travail, a-t-il déclaré.

« Pourquoi ne peut-il pas y avoir de système ? » demanda Buelna. « Pourquoi ne peut-il pas déjà y avoir une ligne pour nous où nous pouvons présenter les documents appropriés, tout ce dont nous avons besoin et continuer notre chemin? »

