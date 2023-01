“Pourquoi ne pas signer deux ans ?” : l’ailier des Canucks de Vancouver, Kuzmenko, satisfait de la prolongation

Il n’est pas étonnant qu’Andrei Kuzmenko ait si rapidement conquis le cœur des partisans des Canucks de Vancouver.

Au cours d’une saison marquée par la perte et la frustration, l’attaquant russe au sourire alvéolé, aux cheveux défiant la gravité et aux célébrations de buts enthousiastes a été un rare point lumineux à la fois sur et hors de la glace.

Et après avoir signé une prolongation de deux ans, ce point positif persiste.

« Je suis heureux à Vancouver. Pourquoi ne pas signer à deux ans ? Je pense que c’est une bonne affaire pour les deux parties », a déclaré Kuzmenko vendredi.

L’accord a une valeur annuelle moyenne de 5,5 millions de dollars américains.

L’ailier gauche de 26 ans a déclaré qu’il avait laissé toutes les négociations à son agent, Dan Millstein.

« Hier, mon agent m’a appelé. “André, allons-y.” Je dis ‘OK, pas de problème. Je te fais confiance. N’est-ce pas mon travail, c’est votre travail. Je ne suis qu’un joueur de hockey », a déclaré Kuzmenko, affichant son large sourire.

L’attaquant de cinq pieds 11 pouces et 194 livres s’est démarqué pour les Canucks (19-26-3) cette saison, sa première dans la LNH, trouvant la chimie sur une ligne avec le centre vedette Elias Pettersson. En 47 matchs, Kuzmenko a inscrit 21 buts et 22 passes décisives.

Il était à égalité avec le défenseur Quinn Hughes pour le troisième pointage de l’équipe avant un match de vendredi soir avec les Blue Jackets de Columbus.

« Il a beaucoup de talent offensif, il a beaucoup de talent, il fait des jeux », a déclaré Pettersson. “Et évidemment, nous nous épanouissons les uns les autres.”

Originaire de Yakoutsk, en Russie, Kuzmenko a passé ses huit premières saisons professionnelles dans la Ligue continentale de hockey (KHL) avec le CSKA Moscou et le SKA Saint-Pétersbourg, enregistrant 200 points (85-115-200) en 315 matchs de saison régulière. Il a établi des sommets en carrière pour les buts (20), les aides (33) et les points (53) la saison dernière, se classant deuxième de la ligue pour les marqueurs.

Il était évident au camp d’entraînement que le nouvel ajout avait beaucoup à offrir aux Canucks, a déclaré le capitaine Bo Horvat.

“Vous pouviez dire dès le début qu’il avait beaucoup de talent”, a déclaré Horvat. «Que cela se traduise ou non dans la LNH, cela dépendait de lui. Et il l’a manifestement géré de la bonne façon.

“Lui et Petey ont une très bonne chimie et ont très bien joué ensemble. Et ils doivent continuer cela pour le reste de la saison, c’est sûr.

Kuzmenko mène tous les joueurs de première année de la LNH dans presque toutes les catégories offensives, y compris les buts, les aides, les points, les points par match (0,91), les buts en avantage numérique et les points en avantage numérique.

Il a également produit 14 matchs à plusieurs points jusqu’à présent cette saison (le deuxième plus grand nombre chez les Canucks), mis en évidence par son premier tour du chapeau dans la LNH et son match de quatre points contre Anaheim le 3 novembre.

Bien qu’il soit impressionné sur la feuille de pointage, il y a de la place pour que le jeu de Kuzmenko se développe, a déclaré le nouvel entraîneur-chef de Vancouver, Rick Tocchet.

« C’est un gars très doué… il peut marquer. Nous sommes ravis de l’avoir », a déclaré Tocchet, notant que les entraîneurs continueront de travailler avec l’attaquant russe sur ses habitudes et son jeu défensif.

“Il y a du travail à faire avec lui pour être un joueur complet, mais la seule chose est qu’il peut marquer. Et nous sommes ravis de cela.

Au moins un coéquipier pense que Kuzmenko a également de la place pour l’amélioration en dehors de la glace. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des cheveux longs et sauvages du Russe, Horvat a été direct.

“C’est terrible”, a-t-il dit. “J’ai vu beaucoup de commentaires disant qu’il peut maintenant se permettre une coupe de cheveux. Il doit faire quelque chose avec ça parce que ça devient incontrôlable.

La critique n’est pas nouvelle pour Kuzmenko.

“Beaucoup de gens disent ‘S’il vous plaît, changez de coupe de cheveux.’ Je sais, je sais », a-t-il déclaré. « Peut-être après la saison. Pourquoi pas?”

—Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

Canucks de Vancouver de la LNH