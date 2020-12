L’ancien envoyé de Donald Trump à l’ONU, Nikki Haley, est accusé d’avoir utilisé du gaz et de recycler un trope alarmiste usé en déclarant le « socialisme » courant dominant et la future idéologie du Parti démocrate.

«2020 a été l’année de la généralisation du socialisme», le politicien républicain a tweeté, ajoutant qu’il s’agissait d’un «Idéologie dangereuse, qui a échoué partout où elle a été essayée et a ruiné d’innombrables vies.»

2020 a été l’année de la généralisation du socialisme. L’idéologie dangereuse, qui a échoué partout où elle a été jugée et ruiné d’innombrables vies, est en passe de devenir la politique économique par défaut du Parti démocrate. Cette tendance terrifiante menace l’avenir de chaque Américain. – Nikki Haley (@NikkiHaley) 28 décembre 2020

Avec l’administration Biden prenant les rênes, «Le moment est venu de relancer la lutte pour le capitalisme», Ajouta Haley.

La gauche croit que le gouvernement est le mieux placé. Si l’année dernière nous a appris quelque chose, c’est que lorsque le gouvernement dicte le fonctionnement de l’économie, les Américains souffrent.

Avec l’admin Biden prêt à prendre le pouvoir, le moment est venu de relancer la lutte pour le capitalisme.https: //t.co/LTttKqJIZj – Nikki Haley (@NikkiHaley) 28 décembre 2020

La prise semble regrouper en un seul mot des choses aussi différentes que les programmes de bien-être financés par l’État et l’interdiction totale des capitaux privés. Il attribue également au parti démocrate une marque de soi-disant « radical » des idées, comme la couverture des soins de santé à payeur unique, l’annulation des dettes étudiantes et l’enseignement collégial gratuit, qui ont été annulées pendant les primaires. Sans surprise, il n’a pas été bien pris en ligne.

«Je connais un peu le socialisme et je ne vois rien qui ressemble au socialisme de la part de notre Parti démocrate», a répondu Martina Navratilova. La star du tennis vétéran et défenseur des droits des LGBT avait fui aux États-Unis depuis son pays d’origine, la Tchécoslovaquie, membre du bloc soviétique, en 1975.

Pouvez-vous donner un exemple concret? Parce que je connais un peu le socialisme et que je ne vois rien qui ressemble au socialisme de la part de notre Parti démocrate …

Je vous remercie! – Martina Navratilova (@Martina) 29 décembre 2020

« Socialisme » a longtemps été interchangeable avec « communisme » dans la politique américaine et couramment utilisé pour ternir les ennemis géopolitiques américains et les politiques nationales qui favorisent la classe ouvrière par rapport aux intérêts des riches. De nombreuses réponses aux remarques de Haley concernaient toutes à quel point le trope était obsolète et faux aujourd’hui.

Pourquoi ne pas proposer une nouvelle tactique de peur? La droite pousse celle-ci depuis les années 50. – John Sipher (@john_sipher) 28 décembre 2020

pic.twitter.com/x9L7k60SFA – Joanie Reb – Néanmoins, nous persistons 🆘 (@JoanieReb) 28 décembre 2020

Selon différentes enquêtes, les jeunes Américains rejettent de plus en plus la connotation négative de « socialisme » et voyez des exemples en Europe scandinave, où des impôts élevés sont utilisés pour financer de solides réseaux de sécurité sociale. Beaucoup considèrent les soins de santé universels – une caractéristique que possèdent la plupart des pays industrialisés et que les États-Unis n’ont pas – emblématique du socialisme.

Veuillez expliquer comment Medicare et la sécurité sociale ont ruiné d’innombrables vies, Nikki. – Michael Drake (@ mikedrake178) 28 décembre 2020

Venant au milieu de la pire crise sanitaire et économique que les États-Unis aient connue depuis des décennies, les critiques de Haley semblaient particulièrement malhonnêtes à beaucoup. D’autant que son ancien patron, le président Trump, n’était guère opposé aux aides du gouvernement, lorsqu’elles convenaient à ses politiques, comme subventionner les agriculteurs blessés par sa guerre commerciale avec la Chine.

On dirait que nous pourrions utiliser plus de socialisme https://t.co/C5t1UseGax – People pour Bernie (@ People4Bernie) 28 décembre 2020

Oui, les agriculteurs du Midwest voulaient simplement avoir accès aux marchés, mais ont plutôt été mis à l’aide sociale par DT. – Sheila Dailey (@smdailey) 28 décembre 2020

Contrairement à ce que suggérait Haley, ce cycle électoral la direction du Parti démocrate a rejeté une voie vers certaines réformes socialistes suggérées par Bernie Sanders, manœuvrant dans les coulisses pour assurer sa défaite à la primaire. Le président élu Joe Biden est un centriste avoué vantant sa capacité à conclure des accords avec le GOP comme une force majeure. Son cabinet proposé est dominé par des personnalités de type corporatif qui respecteront probablement sa promesse électorale: « Rien ne changera fondamentalement » pour l’Amérique.Inc.

Le soi-disant Squad, un groupe de législateurs démocrates progressistes qui sont dépeints comme des radicaux dangereux par le côté républicain, semble se contenter du gradualisme, qui ne bouleverse pas trop le statu quo. Son leader informel, Alexandria Ocasio-Cortez, a refusé ce mois-ci de faire pression sur Nancy Pelosi pour qu’elle organise un vote à la Chambre sur Medicare for All, un projet de loi sur la santé universelle, en tirant parti de sa réélection à la présidence.

Aussi sur rt.com «AOC a-t-elle déjà fait faillite? L’animateur Jimmy Dore éviscère sa chérie libérale pour avoir dit que seuls les organisateurs « réels » peuvent faire pression pour M4A

Ainsi, dans la vraie vie, les démocrates sont restés modérés, ont soutenu les critiques de Haley. De nombreux républicains, en revanche, n’ont pas réussi à contester « autoritaire » tendances et, selon certaines réponses, «Est plus proche du fascisme que le Parti démocrate ne l’est de l’adoption du socialisme»

Nous avons élu un modéré et rejeté un radical. Renseignez-vous, Trikki. Ce qui est terrifiant, c’est la tentative d’ascension du Quatrième Reich fasciste aux États-Unis, que vous acceptez. Vous êtes AF décevant et effrayant, mais je peux dormir la nuit en sachant que vous ne serez jamais président. president️ – Leslie – 23 à 46.🇺🇲 (@ Leslieoo7) 28 décembre 2020

N’ont-ils pas enseigné ce qu’est réellement le socialisme à Clemson? Aujourd’hui, le GOP est plus proche du fascisme que le Parti démocrate ne l’est de l’adoption du socialisme. (Cela me laisse me demander si vous ne savez pas vraiment ce que c’est ou si vous ne reconnaissez pas que vous l’utilisez de manière propagandiste.) – Steve Metz (@steven_metz) 28 décembre 2020

Certains ont suggéré que l’attaque de Haley était simplement un argumentaire pour être le candidat du GOP à la présidence en 2024.

Nikki Haley pense qu’elle peut démagogue son entrée à la Maison Blanche tout en ignorant sa propre complicité et la corruption de son parti. https://t.co/Y6ZxrImJ7i – Shannon Watts (@shannonrwatts) 29 décembre 2020

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!