Je ne pourrais pas vous dire la dernière fois que nous avons eu des discussions significatives sur les tablettes ici, principalement parce qu’en dehors de Samsung, personne ne fait que les tablettes Android méritent une discussion significative. Mais hier, Tim a créé toute une conversation autour de l’idée que Google devrait fabriquer une tablette Pixel 7. Et cela nous amène aujourd’hui, où il est temps de discuter de ce qui pourrait vous amener à acheter une tablette Android après les avoir ignorées pendant toutes ces années.

En tant que haineux de longue date de la tablette Android et quelqu’un qui n’a jamais vraiment adhéré à l’idée qu’ils étaient nécessaires, en particulier avec la taille croissante des téléphones, je suis heureux d’annoncer que je suis venu sur la tablette. Vous savez tous que j’adore l’aspect mini-tablette du Galaxy Z Fold 2, mais j’ai également acheté un Galaxy Tab S7 + à un moment donné pendant la saison des vacances quand il y avait un accord, je pense. Après en avoir possédé un depuis plusieurs mois maintenant, c’est un appareil que j’utilise encore presque quotidiennement.

Pour la plupart, je l’utilise sur mon faux-Peloton (alias Schwinn IC4) pour les manèges, mais c’est aussi devenu un compagnon de canapé solide. La multi-fenêtre, une fonctionnalité que je n’ai jamais touchée sur un téléphone, est plutôt géniale sur l’onglet S7 +! Si vous lancez Good Lock et le laissez contrôler la façon dont l’orientation de l’application est gérée, vous pouvez créer des expériences assez puissantes et utiles. L’affichage est magnifique, bien sûr, et les performances sont généralement correctes. La construction est agréable et le S Pen inclus est un petit bonus supplémentaire. C’est vraiment une bonne tablette, ne payez jamais le prix fort pour une.

L’onglet S7 n’est certainement pas sans problèmes, et Android n’est toujours pas génial sous forme de tablette. Samsung a fait beaucoup de travail pour le faire travail mieux, mais il existe d’innombrables applications qui ne fonctionnent pas ou qui essaient de ne pas fonctionner sur les tablettes. Beaucoup sont bloqués en mode portrait et doivent être forcés de s’éteindre, peu ont des expériences de tablette dédiées ou s’adaptent correctement à des écrans plus grands, et la plupart des éléments de l’interface utilisateur (même sur l’onglet S7) ont l’impression d’être simplement explosés à partir d’une interface utilisateur de téléphone ce qui est probablement exactement la situation. Taper sur une tablette pourrait également être la chose la moins amusante de la planète.

Alors de toute façon, revenons à la question – qu’est-ce qui vous amènerait à acheter une tablette Android? Avez-vous besoin de quelqu’un comme Google pour faire ce que Tim demande? Avez-vous besoin de quelque chose de qualité à 200 $ et non fabriqué par Samsung? Avez-vous besoin d’entendre Google s’engager à essayer de rendre les tablettes Android géniales? Avez-vous besoin d’une tablette pliable qui se déplie dans une tablette à gros cul plutôt que du mini-onglet qu’est le Z Fold? Dis-moi.