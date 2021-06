Pourquoi n’avons-nous pas encore trouvé d’extraterrestres ? Un professeur d’astronomie explique ce que nous faisons de « mauvais »

Les missions d’exploration spatiale de l’humanité et les télescopes avancés ont découvert tant d’exoplanètes, dont certaines sont très similaires à la Terre. Ces systèmes stellaires où s’épanouissent des planètes dont la température et l’atmosphère sont similaires à celles de la Terre, sont régis par des étoiles naines rouges – plus faibles que le soleil – qui sont l’étoile la plus répandue dans l’univers. Aujourd’hui, un professeur d’astronomie de l’Université Columbia a publié un article expliquant pourquoi notre recherche de vie extraterrestre sur les systèmes d’étoiles naines rouges est très susceptible de se retrouver dans une impasse.

« S’ils sont si nombreux, si durables, potentiellement des milliers de milliards d’années, et donc ils semblent vraiment avoir tout pour eux », a déclaré Kipping à Inverse, « c’est un peu étrange alors que nous ne vivions pas autour d’un rouge nain. » Dans le nouveau papier qui a été publié dans le numéro de juin des Actes de l’Académie nationale des sciences, Kipping présente un « paradoxe du ciel rouge », selon lequel il soutient que, malgré le fait que les étoiles naines rouges soient cinq fois plus nombreuses que les étoiles jaunes comme le soleil, détenant peut-être les capacités pour maintenir une planète vivante semblable à la Terre, la vie telle que nous la connaissons existe sur un système d’étoiles jaunes. De plus, nous n’avons encore trouvé aucune preuve de vie sur un système d’étoiles naines rouges.

Suggérant des solutions au paradoxe, Kipping a déclaré que lui et son équipe avaient proposé trois possibilités – Chance, Circonstance et Durée de vie. Il soutient que le paradoxe peut être résolu soit si nous sommes vraiment spéciaux ou si les systèmes d’étoiles naines rouges ont quelque chose qui les empêche de développer la vie, ou parce que les étoiles naines rouges ont une durée de vie de milliers de milliards d’années, elles n’ont pas encore atteint leur majorité.

Si les scientifiques ne sont pas en mesure de trouver de la vie dans les systèmes d’étoiles naines rouges, où la vie est susceptible d’exister compte tenu de leur configuration, cela signifie que la vie sur Terre est plus spéciale que les scientifiques ne le pensaient. Cependant, si le processus de développement de la vie est considéré comme un processus universel, une croyance qui est acceptée dans la communauté scientifique, le paradoxe que nous n’avons pas trouvé la vie avec des milliards d’étoiles semblables au soleil et cinq fois plus de naines rouges, devient encore plus plus forte.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici