Pourquoi n’avons-nous pas couvert tous nos parkings avec des panneaux solaires ?

En 2021, le président Joe Biden a fixé un objectif climatique ambitieux pour que les États-Unis atteignent zéro émission nette de carbone dans l’ensemble de l’économie d’ici 2050. Et dans le cadre de la transition vers les énergies renouvelables, le pays a considérablement augmenté sa production d’énergie solaire au cours des dernières années. années. Mais cela a posé un nouveau problème : trouver suffisamment de terrain pour installer des panneaux solaires.

Les endroits les plus faciles et les moins chers pour installer des panneaux solaires sont souvent de grandes parcelles de terrain non aménagées. C’est pourquoi, dans de nombreuses régions du pays, nous avons vu des zones rurales – notamment des écosystèmes désertiques fragiles et de précieuses terres agricoles – transformées en fermes solaires. De nombreux résidents locaux et défenseurs de l’environnement ont protesté contre ces projets solaires ruraux pour diverses raisons : certains veulent conserver les vues naturelles ; d’autres souhaitent conserver des espaces pour l’agriculture ou visent à préserver la biodiversité. L’énergie solaire jouera probablement un rôle important dans l’abandon des combustibles fossiles par le pays, mais existe-t-il un moyen plus intelligent d’y parvenir qui ne nécessiterait pas d’occuper autant de terres rurales ?

Dans la vidéo ci-dessus, nous explorons une option qui pourrait aider : les parkings. Le chercheur et professeur en solaire photovoltaïque Joshua Pearce examine les données sur la façon dont le placement d’auvents solaires sur les parkings pourrait être un investissement rentable pour de nombreuses villes. Et alors que de plus en plus de pays, comme la France, s’orientent vers la modernisation des places de stationnement grâce à l’énergie solaire, nous examinons ce que cela pourrait signifier aux États-Unis.

