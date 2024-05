Pourquoi Natalie Portman et Paul Mescal traînent-ils ensemble ?

Photo-illustration : par The Cut ; Photos : Getty Images

Écoutez, mesdames. Natalie Portman figure officiellement sur nos tableaux d’inspiration pour l’été 2024. L’ambiance est florissante après votre divorce, la recherche du t-shirt blanc carré parfait et la cigarette effrontée avec un homme plus jeune et sexy. Dans son cas, ce jeune homme sexy est Paul Mescal. (Si vous ne pouvez pas avoir Paul Mescal, n’importe quel gars en short de football va bien.)

Portman et Mescal étaient aperçu en train de faire une pause cigarette mardi devant un bar londonien, et à première vue, les deux hommes passaient un bon moment. Ils riaient, ils fumaient, ils regardaient tous les deux vraiment bien dans leurs T-shirts – c’est un peu généreux L’ours sans tous les cris.

Mais ce n’est pas vraiment de cela dont nous sommes ici pour discuter, n’est-ce pas ? Vous voyez ces photos et vous pensez : « Est-ce que ces deux-là sortent ensemble ? Voici comment le Courrier quotidien a encadré ces photos : « Natalie Portman, 42 ans, nouvellement célibataire, a l’air étourdie avec Paul Mescal, 28 ans, alors qu’ils éclatent de rire en fumant une cigarette après avoir finalisé leur divorce avec Benjamin Millepied… est-ce que la vie imite l’art pour la star après qu’elle s’est ébatsée avec un jeune amant dans mai décembre? » Donc, ils veulent certainement que vous pensiez que la romance s’épanouit.

Mes deux centimes? Portman et Mescal ne sortent pas ensemble. Entre ceci et L’idée de toi, c’est définitivement « l’été des mamans divorcées », mais je pense que ces deux-là traînent simplement dans un style normal. C’est déroutant parce qu’ils sont tous les deux si beaux, mais je n’hésiterai pas à vous rappeler que Mescal a toujours l’air de sortir avec la personne à côté de laquelle il se tient. Ça s’appelle du charisme, les bébés.

Je parierais qu’ils ont échangé leurs numéros lorsqu’ils ont tiré « Acteurs sur Acteurs« , et quelques mois plus tard, Portman s’est retrouvée à Londres (elle joue dans le prochain projet de Guy Ritchie, Fontaine de jouvence) avec une soirée gratuite. Si vous organisiez une soirée portes ouvertes à Londres et que le numéro de téléphone de Paul Mescal faisait un trou dans votre téléphone, que voudriez-vous faire d’autre ?

