Pourquoi Nagpur est embelli avec des peintures et des peintures murales par des jeunes

Les jeunes de Nagpur, dans le Maharashtra, ont commencé à décorer les murs de la rue avec des peintures murales et des peintures avec l’aide de l’administration du district de la ville. Le collecteur de district Piyush Samariya et le collecteur de district supplémentaire Mohanlala Khatnawalia, ainsi que l’administration du district, fournissent aux jeunes du matériel de peinture. Ils font également réaliser des travaux d’enduit de ciment sur les murs sur le budget de la Mairie avant peinture.

L’initiative a été prise après l’encouragement de l’administration du district et du conseil municipal. Ils ont également embelli les locaux de la District Consumer Disputes Redressal Commission. Membre de la Commission des consommateurs, Balveer Khudkhudiya a déclaré dans une déclaration à News18 Hindi qu’avec l’inspiration du président de la Commission, le Dr Shyam Sundar Lata, et le soutien spécial du collecteur de district supplémentaire, la commission est entièrement équipée de matériel pour les peintures et les slogans liés à la sensibilisation. . Cette rénovation a permis à la Commission d’attirer de nombreux publics.

Ces activités ont été encouragées par diverses organisations dans le but de s’assurer que le temps d’écran des enfants est réduit et qu’ils sortent de la maison pour des activités récréatives.

Les étudiants du Collège, sous la direction du bénévole du NSS Gajraj Kanwar, sont engagés dans l’embellissement des murs avec des peintures. Gajraj dit qu’ils obtiennent la coopération de tout le monde, y compris l’administration du district, l’université et les scouts pour cette initiative à Nagpur.

Le groupe de personnes peignant ces murs vient de différents endroits. Alors que certains sont étudiants, d’autres sont scouts et écoliers. Certains ont même reçu des encouragements de Dharampal Dgiwal, le directeur de l’école Sant Balramdas. Bhumika Sikhwal et Saanvi Sikhwal ont révélé qu’il y a deux ans, ils ont eu l’opportunité de faire des travaux de peinture dans cette école. Une petite fille nommée Lavishka Sikhwal a également été vue en train de peindre avec enthousiasme. Elle passe toute la journée à porter des pinceaux pour peindre avec des étudiants plus âgés après la fin de ses études. La jeune fille emmène son père et dit qu’elle aime beaucoup la peinture.

