Pourquoi Morgan Wallen est-il si célèbre ? Un aperçu de la façon dont la star de la country a fait ses débuts dans “The Voice”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Morgan Wallen a pris d’assaut le monde de la musique country, en sortant des hits en tête des charts et en vendant des salles de concert à travers le pays. Le chanteur né au Tennessee est devenu célèbre après avoir fait ses débuts dans l’émission de concours de chant “The Voice”.

Après le spectacle, il a signé avec Big Loud Records et a commencé à sortir sa musique. En 2016, il a sorti son premier single, “The Way I Talk”. En 2018, il a sorti son premier album, “If I Know Me”, qui comprenait des chansons comme “Up Down” et “Whisky Glasses”.

Il a sorti un deuxième album en 2021 intitulé “Dangerous: The Double Album” qui comprenait ses chansons populaires “Sand In My Boots” et “865”. Cet album a passé un total de dix semaines au sommet du palmarès Billboard. C’était également l’album le plus vendu de 2021 et a remporté l’Academy of Country Music Award de l’album de l’année et a remporté le meilleur album country aux Billboard Music Awards. Aux Billboard Music Awards 2022, il a remporté le prix du meilleur artiste country masculin. Après son dernier album, il a sorti des singles dont “Flower Shops”, “Broadway Girls”, “You Proof”, “Don’t Think Jesus” et “Thought You Should Know”.

En 2020, Wallen a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir utilisé le mot N dans une vidéo prise par un voisin et apparue sur les réseaux sociaux. Il a été suspendu de son label et les chaînes de radio ont retiré ses chansons de leurs stations. Suite à la controverse, en 2022, il a fait don de 500 000 $ à des groupes dirigés par des Noirs.

MORGAN WALLEN DIT QUE LES INFRACTIONS RACIALES PASSÉES ONT ÉTÉ « IGONORANTES », ONT ÉTÉ CONÇUES COMME « LUDIQUES » DANS LA PREMIÈRE INTERVIEW APRÈS LE SCANDALE

Malgré le scandale, les fans se rassemblent toujours pour voir le chanteur en direct lors de ses concerts à guichets fermés. Toutes les chansons à succès qu’il a sorties ont fait de lui l’une des plus grandes stars country d’aujourd’hui.

Morgan Wallen a-t-il gagné “The Voice?”

Wallen n’a pas gagné “The Voice”. Wallen est allé sur “The Voice” en 2014 quand il avait 20 ans. Lors de son audition, il a chanté la chanson “Collide” de Howie Day.

Son son unique l’a mené loin dans le spectacle et peu importait qu’il ne remporte pas le titre de champion “The Voice” car il a pu utiliser la plate-forme pour démarrer sa carrière réussie en tant qu’artiste country. Il a été éliminé lors de la ronde éliminatoire de l’émission et était à l’origine membre de l’équipe Ushers jusqu’à ce qu’il soit volé par Adam Levine et a rejoint son équipe pour le rappel de son passage dans l’émission.

MORGAN WALLEN REMERCIE DIEU OFR ‘BÉNÉDICTIONS’ APRÈS L’INTERDICTION DES CMA AWARDS, LA PERTE

Wallen a ensuite sorti deux albums à succès après son passage dans la série et a collaboré avec de nombreux artistes, dont Florida Georgia Line, Jason Aldean, Hardy, Earnest, Dustin Lynch, Walker Montgomery et Lil Durk.

Morgan Wallen a-t-il un enfant ?

Wallen a un fils nommé Indigo (Indie) Wilder avec son ex-petite amie, KT Smith. Son fils est né le 10 juillet 2020 à Nashville, Tennessee. Wallen aurait commencé à sortir avec Smith en 2017. Wallen a dit à People que lui et Smith avaient rompu avant la conception de leur bébé mais ont dit “évidemment, nous nous sommes encore vus”.

Est-ce que Morgan Wallen part en tournée ?

Le “Dangerous Tour” de Wallen a débuté en février 2022 et comprenait plus de 50 spectacles. Les fans de Wallen se présentent en grand nombre à ses spectacles et achètent également des produits Wallen vendus en ligne et lors de ses concerts. Selon le site Web des chanteurs, 3 $ de chaque billet vendu vont à la fondation More Than My Hometown de Wallen.