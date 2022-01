Pourquoi Morgan Stanley a réduit ses prévisions pour le PIB du premier trimestre de la Chine en 2022

Une femme montre son écouvillon et son kit de test à un agent de santé avant de recevoir un test d’acide nucléique pour Covid-19 sur un site de test privé le 17 janvier 2022 à Pékin, en Chine.

La banque s’attend à ce que l’indice CSI 300 atteigne 5 250 d’ici la fin de l’année et que l’indice MSCI Chine atteigne 95 au cours de la même période. Le CSI 300 se négocie actuellement à environ 4 680 après avoir perdu environ 5 % cette année. L’indice MSCI China, que les investisseurs étrangers utilisent souvent comme référence, oscille autour de 82, soit une baisse de 1,3 % depuis le début de l’année.

Wang a déclaré que la banque privilégiait les actions A par rapport au MSCI China pour 2022. Les actions A sont des actions libellées en yuans de sociétés basées en Chine continentale, qui sont négociées sur les bourses chinoises de Shanghai et de Shenzhen.

« Nous nous attendons donc à une réduction plus importante du consensus sur les bénéfices. À ce stade, nous pensons que les investisseurs sont encore trop optimistes avec leurs attentes concernant les bénéfices des entreprises », a-t-elle déclaré.

« Nous [started] de voir beaucoup de pression de la part d’omicron », a déclaré Wang. « Cette année, le coussin de la croissance des exportations pourrait potentiellement ne pas être aussi élevé que… l’année dernière, car de nombreux autres pays et marchés [are] déjà rouvert. »

Selon la banque d’investissement américaine Morgan Stanley, les coûts économiques de la politique chinoise zéro Covid devraient de plus en plus l’emporter sur ses avantages.

« La plus grande pression serait supportée par la consommation privée, car l’intensification de la distanciation sociale et le verrouillage local/régional pourraient devenir inévitables. « , ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

La banque ne s’attend pas à une inflexion de la politique zéro-Covid avant le second semestre 2022.

Selon le rapport de Morgan Stanley du 16 janvier, « l’augmentation de l’incertitude liée à la propagation de l’omicron à terre [and] risques de défaillance du marché immobilier » sont des raisons de rester prudent envers les actions chinoises.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

La Chine a signalé son premier cas d’omicron Covid en décembre et continue de voir la communauté se propager dans les villes. Les responsables de Pékin restent également en « mode d’urgence totale » avant la saison des voyages des Jeux olympiques d’hiver et du Nouvel An lunaire.

Malgré la révision à la baisse de ses prévisions de croissance du PIB au premier trimestre, Morgan Stanley a noté que « la reprise pourrait reprendre pied dans un contexte d’assouplissement politique ».

Plus tôt cette semaine, la Banque populaire de Chine a abaissé le taux de prise en pension sur 14 jours à 2,25 %, contre 2,35 %, afin de « maintenir une liquidité stable avant le Nouvel An lunaire », a rapporté Reuters.