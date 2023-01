Pourquoi mon sommeil s’aggrave-t-il avec l’âge ?

Qu’est-ce qui cause exactement ces changements ?

La vérité est que personne ne le sait avec certitude. “Nous commençons à peine à comprendre pourquoi tout cela se produit”, a déclaré Luis de Lecea, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à l’Université de Stanford.

Une explication pourrait avoir à voir avec un cerveau vieillissant. Dans une étude publiée en février, le Dr de Lecea et son équipe ont découvert qu’un groupe particulier de neurones responsables de l’éveil devenait trop stimulé chez les souris vieillissantes, perturbant leurs cycles de sommeil. Ce changement “arrive probablement aussi aux humains”, a-t-il dit, car la partie du cerveau qui régule le sommeil chez les souris, appelée hypothalamus, est similaire à celle des humains. (De nombreuses études sur le sommeil sont menées chez la souris pour des raisons pratiques et éthiques.) Les chercheurs ont également découvert que le noyau suprachiasmatique, une autre région du cerveau qui régule les rythmes circadiens du corps, se détériore chez la souris avec l’âge. Cela entraîne des troubles du sommeil, notamment des difficultés à s’endormir à des heures régulières.

Certains changements de mode de vie peuvent également entraîner des perturbations du sommeil plus tard dans la vie, a déclaré Adam Spira, professeur et chercheur sur le sommeil à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. À mesure que les gens prennent leur retraite, leurs journées deviennent moins structurées et moins routinières. Ils peuvent se réveiller plus tard ou faire une sieste pendant la journée, ce qui peut rendre plus difficile l’endormissement la nuit, créant ainsi un cercle vicieux.

Les chercheurs ont également trouvé des liens entre la dépression, la solitude, le chagrin suite à la perte d’un être cher et le manque de sommeil chez les personnes âgées. Et dans une étude de 2014, le Dr Spira a conclu que les personnes âgées qui avaient du mal avec certaines activités ou tâches ménagères, comme la lessive, l’épicerie, rencontrer des amis ou se promener, étaient plus susceptibles de signaler des symptômes d’insomnie que les personnes âgées qui étaient capables de participer à ces activités.

Chez les femmes, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et les taux plus élevés de dépression, d’anxiété et de stress – symptômes courants de la transition ménopausique – sont également corrélés à un mauvais sommeil. Mais les chercheurs ne savent toujours pas exactement pourquoi ces symptômes de la périménopause pourraient être plus graves et plus fréquents chez certaines femmes, et comment les traiter au mieux.