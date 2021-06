Pourquoi mon rhume des foins est-il si grave ?

CETTE ANNÉE, les gens pourraient être confrontés à un double coup dur alors que la haute saison pollinique se heurte au temps chaud et humide et à l’assouplissement du verrouillage.

Mais pourquoi le verrouillage, la météo et le changement climatique nous rendent-ils plus que jamais à l’extérieur ?

Les effets du rhume des foins peuvent être ressentis plus fortement cette année alors que l’assouplissement du verrouillage se heurte au temps chaud et humide Crédit : Getty

Combien de temps durera la saison ?

Le rhume des foins affecte environ un quart de la population et le premier pollen à apparaître est le pollen des arbres, généralement de la fin mars à la mi-mai.

L’herbe a deux pics, de la mi-mai à juillet, et le pollen des mauvaises herbes couvre la fin juin à septembre.

Le rhume des foins est généralement pire lorsqu’il fait chaud, humide et venteux. C’est à ce moment que le nombre de pollens est le plus élevé.

Cependant, selon l’endroit où vous vivez au Royaume-Uni, la saison du rhume des foins commencera à des moments différents.

Il y a un début plus tardif et une saison plus courte dans le nord du Royaume-Uni, où il y a généralement moins de pollen. Les zones urbaines ont des dénombrements inférieurs à ceux de la campagne, et les endroits à l’intérieur des terres ont des dénombrements plus élevés qu’autour de la côte.

Pour le pollen de graminées, le pic en Angleterre et au Pays de Galles se situe généralement au cours des deux premières semaines de juin.

Ces pics peuvent être masqués par le degré d’humidité, de sécheresse, de chaleur ou de froid, et le moment des pics dépend beaucoup de la météo au printemps et au début de l’été.

Une étude suggère que le changement climatique a également un impact sur les niveaux de pollen Crédit : Getty

Y a-t-il plus de pollen dans l’air qu’avant ?

Nous sommes actuellement au pic de la saison pollinique, il est donc compréhensible que le rhume des foins élève sa tête morveuse et qui démange.

Au-dessus de cela, une bombe pollinique a également été signalée pour le moment, exacerbant les symptômes.

Les jours de pluie ayant dominé le mois dernier, les effets du pollen n’ont pas été aussi graves. Maintenant que le temps s’est réchauffé, il n’y a plus moyen de le masquer.

Une autre théorie dit que le changement climatique pourrait rendre chaque saison plus longue et plus forte.

Des températures plus chaudes entraînent une plus grande production de pollen, donc 2021 pourrait être la saison des allergies la plus intense à ce jour.

Une étude récente a révélé que la saison pollinique a augmenté de 20 jours par an entre 1990 et 2018, tandis que les concentrations de pollen en Amérique du Nord ont augmenté de 21% au cours de la même période.

Le pollen dans l’air peut également être de plus en plus puissant et donc plus allergène, selon l’étude.

Le changement climatique « est le moteur dominant des changements dans la durée de la saison pollinique et un contributeur important à l’augmentation des concentrations de pollen », ont écrit les auteurs de l’étude.

« Nos résultats indiquent que le changement climatique d’origine humaine a déjà aggravé les saisons polliniques en Amérique du Nord, et les tendances polliniques induites par le climat sont susceptibles d’exacerber davantage les impacts sur la santé respiratoire dans les décennies à venir. »

Le verrouillage aura signifié que nous avons passé la majeure partie du mois de mars à rester à l’intérieur et à nous laver les mains Crédit : Getty – Contributeur

Le confinement a-t-il affecté le rhume des foins ?

Une combinaison de temps humide suivi d’un temps extrêmement chaud ainsi que de rester sur les portes et de prendre des précautions supplémentaires pour garder les mains lavées peut très probablement signifier que nous ressentons plus que jamais le rhume des foins.

Rester à l’intérieur plus que d’habitude pour la période de l’année en raison des restrictions de verrouillage et des précautions contre les coronavirus de mars à avril signifie que nous n’avons pas remarqué ces premières spores d’herbe à partir de mars.

Maintenant que nous sommes en train de socialiser à l’extérieur et de profiter du soleil, cela ressemblera très probablement à la première exposition de nombreuses personnes au pollen cette année, au moment où il est à son apogée.

L’antihistaminique Piriteze peut aider à contrôler les symptômes du rhume des foins Crédit : Alamy

Quels sont les remèdes contre le rhume des foins ?

Antihistaminiques

Les médicaments contre les allergies en vente libre sont le premier port d’escale pour toute personne qui souffre de rhume des foins.

Les options de marque incluent Clarityn, Piriton et Benadryl, ou vous pouvez opter pour la loratadine ou le chlorhydrate de cétirizine sans marque qui fonctionnent de la même manière.

Baumes barrière

Si vous savez que le nombre de pollens est élevé, un baume barrière comme Haymax peut être frotté sous votre nez pour réduire le pollen entrant dans votre corps.

Vous pouvez également appliquer des baumes barrières autour des orbites si c’est là que vous semblez être affecté.

Gouttes pour les yeux

Les yeux rouges ne sont pas l’idéal, et les pharmacies de rue vendent un certain nombre de gouttes qui peuvent soulager la sécheresse, les démangeaisons et d’autres effets secondaires associés au rhume des foins.

Bien qu’ils ne vous en débarrasseront pas complètement, ils devraient réduire l’inconfort.

Sprays nasaux

Des marques comme Beconase vendent des sprays que vous pouvez utiliser par le nez pour réduire les symptômes du rhume des foins.

Ils agissent comme un baume barrière (juste dans un format pulvérisable) et empêchent le pollen de pénétrer, donc espérons-le, plus de douleur aux sinus et de nez qui coule.