Pourquoi mon nez coule-t-il quand je mange ? Causes, symptômes

Lorsque vous avez allergies ou un froid , un nez qui coule peut être une nuisance. Cependant, certains d’entre nous peuvent avoir le nez qui coule à chaque fois qu’ils savourent un repas. Bien que garder une boîte de mouchoirs avec vous à table ne vous fasse aucun mal, avoir le nez qui coule à chaque fois que vous mettez de la nourriture dans votre bouche peut vous faire réfléchir : pourquoi est-ce que mon nez coule quand je mange ?

Rencontrez les experts : Meha Fox, MD professeur adjoint au département d’oto-rhino-laryngologie du Baylor College of Medicine ; David A. Gudis, MD chef du service de rhinologie et de chirurgie de la base antérieure du crâne au centre médical Irving de l’Université Columbia ; Benjamin Tweel, MD directeur médical du département d’oto-rhino-laryngologie du Mount Sinai Health System ; Michael Yong, MD oto-rhino-laryngologiste certifié et neurorhinologue formé au Pacific Neuroscience Institute.

Le nez qui coule est quelque chose qui arrive à tout le monde de temps en temps. Mais pour les personnes qui ont le nez qui coule à chaque fois qu’elles mangent, voici ce que les médecins disent que vous devriez savoir sur cette maladie courante. Et comment le traiter si votre nez qui coule perturbe votre quotidien.

Pourquoi mon nez coule quand je mange ?

Un nez qui coule représente généralement une forme de rhinite, qui fait référence à une inflammation ou une irritation de la cavité nasale, explique David A. Gudis, MD , chef du service de rhinologie et de chirurgie de la base antérieure du crâne au centre médical Irving de l’Université Columbia. « Tout le monde a déjà souffert d’une forme de rhinite, par exemple lorsqu’un rhume provoque un écoulement nasal ou une congestion nasale. Mais certaines personnes souffrent d’autres formes de rhinite, et ces symptômes peuvent être fréquents ou durables », explique-t-il.

La rhinite est largement classée en rhinite allergique ou non allergique, et il existe de nombreux types de rhinite non allergique et certaines personnes peuvent même en avoir plusieurs types, explique le Dr Gudis. Par exemple, il est possible d’avoir à la fois une rhinite gustative et vasomotrice si les nerfs de votre nez sont déclenchés par l’alimentation et les changements de température.

Rhinite allergique

La rhinite allergique est une inflammation de la cavité nasale qui survient en réponse à divers allergènes, explique le Dr Gudis. Les allergènes les plus courants déclenchant la rhinite allergique sont allergènes saisonniers comme les graminées et le pollen des arbres, et les allergènes vivaces, comme les acariens, les moisissures et les squames d’animaux, dit Meha Fox, MD , professeur adjoint au département d’oto-rhino-laryngologie du Baylor College of Medicine. “Les symptômes courants de la rhinite allergique sont la congestion nasale, l’écoulement nasal, les éternuements et les démangeaisons du nez et des yeux”, note-t-elle.

Rhinite non allergique

La rhinite non allergique, en revanche, est toute rhinite non causée par des allergènes, explique le Dr Fox. La rhinite non allergique peut inclure de nombreux types différents et se caractérise généralement par un écoulement nasal et parfois aussi par une congestion nasale, explique le Dr Gudis.

La rhinite non allergique est un terme large englobant la rhinite gustative, la rhinite vasomotrice, la rhinite d’origine médicamenteuse et d’autres formes de rhinite « idiopathiques » (cause inconnue). Benjamin Tweel, MD , directeur médical du département d’oto-rhino-laryngologie du Mount Sinai Health System. “En ce qui concerne la raison pour laquelle les individus développent l’un de ces symptômes, cela reste largement inconnu.”

Rhinite gustative

Si votre nez coule lorsque vous mangez, vous souffrez peut-être d’un type de rhinite non allergique appelée rhinite gustative, explique le Dr Gudis. «La rhinite gustative est plus fréquente chez les personnes âgées et se caractérise par un écoulement nasal clair et aqueux en mangeant ou juste avant de manger», explique-t-il. Il n’est pas associé à une congestion, des démangeaisons, des éternuements ou d’autres symptômes nasaux, ajoute-t-il.

Lorsque nous mangeons, notre corps est amené à produire de la salive, explique le Dr Tweel. “Chez certaines personnes, ce processus change de sorte qu’au lieu de simplement déclencher la production de salive, elles sont également déclenchées pour produire du mucus nasal.” Avoir le nez qui coule en mangeant des aliments épicés est très courant, mais la raison en est inconnue, note le Dr Tweel.

Rhinite vasomotrice

La rhinite gustative et la rhinite vasomotrice présentent des symptômes similaires d’écoulement nasal clair et aqueux sans congestion, éternuements ou démangeaisons, mais elles ont des déclencheurs différents, explique le Dr Gudis. “Alors que la rhinite gustative survient suite à l’alimentation, la rhinite vasomotrice peut être déclenchée par diverses causes, notamment des changements de température, d’humidité et de pression atmosphérique.” Alors si vous avez déjà eu le nez qui coule après avoir été dehors dans le froid, vous savez maintenant pourquoi !

Ce problème devient plus courant à mesure que les gens vieillissent, explique le Dr Tweel.

Comment être diagnostiqué

De nombreuses personnes seront capables de s’auto-diagnostiquer dans une certaine mesure, explique le Dr Tweel. «Par exemple, quelqu’un qui présente des symptômes de rhinite à proximité de chats et qui répond bien à un antihistaminique en vente libre, à une pilule contre les allergies ou à un spray nasal contre les allergies peut raisonnablement en déduire qu’il souffre de rhinite allergique. De même, quelqu’un qui a le nez qui coule à chaque repas souffre très probablement de rhinite gustative », explique-t-il.

Mais comme les symptômes de la rhinite peuvent se chevaucher avec d’autres affections, telles que la sinusite chronique ou les polypes nasaux, il est préférable que le diagnostic formel soit posé par un médecin, explique le Dr Tweel. “Dans certains cas, les symptômes de la rhinite peuvent être plus prononcés car ils s’ajoutent aux symptômes existants d’une maladie sous-jacente telle que la sinusite chronique.”

Le Dr Gudis convient que la meilleure façon d’obtenir un diagnostic est de consulter un spécialiste en oto-rhino-laryngologie (oreille, nez et gorge). « La description de vos symptômes et de vos déclencheurs, en plus de l’apparence de l’intérieur de votre nez (souvent visualisée avec un petit télescope), peut aider votre médecin à déterminer la cause de vos symptômes, le type de rhinite et le traitement possible. options », explique-t-il.

Pour la rhinite allergique, vous pouvez obtenir testé pour les allergènes les plus courants dans votre région pour découvrir vos déclencheurs d’allergies, explique le Dr Fox, “mais n’oubliez pas que vous n’obtenez des informations que sur les allergènes les plus courants ou sur ce que comprend le test”. Il est également possible d’avoir des symptômes de rhinite allergique avec un test normal, note-t-elle.

Comment traiter le nez qui coule quand on mange

La bonne nouvelle est qu’il est très peu probable que la rhinite représente une maladie dangereuse, explique le Dr Gudis. “Par conséquent, si vos symptômes se limitent à un nez qui coule pendant que vous mangez, aucun traitement n’est nécessaire, sauf si cela vous dérange vraiment.”

Comme pour la plupart des problèmes médicaux, il existe toute une gamme d’options de traitement pour différents types de rhinite, et votre propre plan de traitement dépendra probablement de vos symptômes associés et de la mesure dans laquelle vos symptômes affectent votre qualité de vie.

Par Michael Yong, MD , oto-rhino-laryngologiste certifié et neurorhinologue formé au Pacific Neuroscience Institute, il est préférable de commencer à traiter la maladie avec des médicaments topiques, comme des sprays et des rinçages. “C’est parce que ce sont des options très sûres car elles ont très peu, voire aucune, absorption systémique, elles n’ont donc pas les effets secondaires des médicaments oraux et peuvent être appliquées directement sur la zone à problème”, explique-t-il.

Le traitement principal de la rhinite gustative est un spray nasal appelé ipratropium, qui est généralement très efficace pour prévenir l’écoulement nasal, explique le Dr Tweel. “Certaines personnes utiliseront ce spray avant de sortir au restaurant, par exemple.” L’ipratropium est disponible sur ordonnance et est généralement sans danger, bien qu’il présente certaines contre-indications, notamment certains types de glaucome, note-t-il. Pour certaines personnes, les pilules antihistaminiques ou les sprays nasaux peuvent aider si elles ont des allergies de base, explique le Dr Tweel, “mais ce n’est généralement pas aussi efficace”.

Plus récemment, certaines procédures ont été développées pour geler ou ablation du nerf nasal qui fait couler le nez, explique le Dr Tweel. L’une de ces procédures, connue sous le nom de RhinAer, utilise une technologie de radiofréquence à température contrôlée pour interrompre directement les signaux nerveux et aider à réduire les symptômes de la rhinite chronique, explique le Dr Fox. “La procédure peut être réalisée sous anesthésie locale lors d’une visite au cabinet, sans incisions, avec un temps d’arrêt minimal et peu d’inconfort.”

Plusieurs Etudes cliniques montrent une amélioration soutenue des symptômes d’au moins 2 ans, note le Dr Fox. Le Dr Yong affirme qu’environ 80 % des personnes constatent une amélioration durable après la procédure, « cela peut donc être utile à la bonne personne ».

Mais encore une fois, le Dr Gudis rappelle que si vous préférez simplement conserver un tissu supplémentaire plutôt que d’envisager ces traitements, « c’est bien aussi !

Quand consulter un médecin en cas d’écoulement nasal en mangeant

Si le nez qui coule ne se produit qu’avec les repas, il est peu probable que ce soit le signe de quelque chose d’inquiétant, explique le Dr Tweel, “mais si le symptôme est gênant ou persistant, vous devriez demander à votre médecin.”

Si le nez qui coule est épais ou décoloré, il est plus probable qu’il s’agisse d’une sinusite aiguë ou chronique, explique le Dr Tweel, qui est traitée différemment. “La rhinite (allergique, non allergique, gustative ou vasomotrice) a tendance à être claire.”

Si vous souffrez de congestion chronique, perte d’odorat difficulté à respirer par le nez, écoulements décolorés ou épais ou sang, il peut y avoir quelque chose de lié ou non à l’origine des symptômes et vous devriez vous faire examiner par votre médecin de soins primaires ou un ORL, explique le Dr Yong.

De plus, si vous avez un nez qui coule et qui persiste d’un côté de votre nez, en particulier un écoulement semblable à celui d’un robinet, cela pourrait être le signe d’un fuite de liquide céphalo-rachidien et vous devriez consulter un médecin immédiatement, explique le Dr Tweel. “C’est très rare, mais important à identifier.”