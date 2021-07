Pourquoi mon caca est-il vert et qu’est-ce que cela signifie ?

POOP donne des informations vitales et intéressantes sur votre alimentation, votre santé et peut même indiquer si vous avez une maladie.

Il est normal qu’il change de forme et de couleur en fonction de votre alimentation quotidienne et de votre mode de vie, mais des changements soudains et drastiques doivent être examinés pour s’assurer que rien de sinistre ne se passe.

Si vos selles sont devenues vertes mais que votre alimentation n’a pas changé, il est conseillé de consulter un médecin Crédit : Getty Images – Getty

Pourquoi mon caca est-il vert ?

C’est l’une des questions les plus googlées en Grande-Bretagne.

Votre caca peut être vert parce que vous incluez beaucoup de légumes verts dans votre alimentation, comme le chou frisé, le brocoli et les épinards.

Les aliments bleus peuvent aussi faire virer votre caca au vert, comme les myrtilles superalimentaires.

Certains colorants alimentaires – comme le bleu, le violet et le noir – peuvent également rendre vos selles vertes lorsqu’elles sortent du corps.

Le caca verdâtre est également causé par la bile, signe que votre foie et votre pancréas fonctionnent bien.

Si votre numéro deux vert s’accompagne d’un malaise et de diarrhée, il peut s’agir d’un insecte dans votre intestin comme la salmonelle, la giardia ou le norovirus.

Ceux-ci provoquent la diarrhée, de sorte que votre caca passe trop vite dans vos intestins ou les bactéries qui aident à le faire brunir sont tuées.

Les médicaments peuvent également rendre vos selles vertes, y compris certains antibiotiques, contraceptifs et suppléments de fer.

Le caca vert n’a normalement rien à craindre Crédit : Alamy

Le caca vert est-il mauvais ?

Non, ce n’est pas grave en soi.

Le caca vert montre souvent que vous mangez beaucoup de légumes verts, c’est donc un bon signe.

Votre foie produit de la bile pour faciliter la digestion, ce qui peut parfois rendre vos selles verdâtres. Ce n’est pas un problème, juste un système sain.

Cependant, vous devriez consulter un médecin si :

Vous ne vous sentez pas bien et votre caca est devenu vert, mais vous n’avez pas soudainement commencé à souffler des légumes verts.

La cohérence de votre numéro deux a changé en même temps qu’il est devenu vert, et vous ne vous moquez pas de beaucoup de verts.

Vous n’avez fait aucun changement alimentaire et votre caca habituellement brunâtre est soudainement vert.

Vos selles sont devenues vertes après une greffe de moelle osseuse récente, car cela peut indiquer un rejet.

Comment arrêter le caca vert ?

Cela dépend de ce qui le rend vert en premier lieu, mais voici quelques éléments à considérer :

1. Adoptez une alimentation équilibrée, dont les légumes verts font partie, ainsi que des graisses, des protéines et des glucides sains.

2. Aidez votre foie et votre vésicule biliaire en mangeant des aliments fermentés ou acides comme le kimchi et les citrons.

3. Boostez vos bactéries intestinales, qui apportent leurs propres déchets aux vôtres pour générer sa couleur brune, en prenant un probiotique.

Une bonne variété de légumes dans votre alimentation aidera à produire du caca sain Crédit : Getty – Contributeur

À quoi devrait ressembler un caca en bonne santé ?

Si vous êtes en forme et bien, la couleur de votre caca est idéalement brun moyen, mais quelques légers changements dus à votre alimentation sont normaux.

La couleur brunâtre provient des globules rouges morts et des déchets des bactéries intestinales.

Manger des aliments verts ou bleus rend votre numéro deux verdâtre.

Consultez un médecin si vous ressentez des changements extrêmes, mais une petite variabilité est acceptable.

Quelle consistance doit être votre caca ?

La consistance du caca va de liquide – normalement un signe de maux de ventre – à des boulettes dures et craquelées comme des crottes de lapin.

Vous visez un caca avec une cohérence entre ceux-ci, si doux mais formé.

Le Bristol Stool Chart décrit la forme idéale comme une saucisse : soit légèrement craquelée, soit lisse.

Votre caca est une bonne consistance si :

Il est possible pour vous de le retenir pendant une courte période

Vous pouvez faire caca sans forcer

Vous pouvez tout passer en une seule séance

Et si votre caca n’avait jamais ressemblé à ça ?

Votre caca est un excellent indicateur de santé et de maladie, et des selles saines peuvent également changer de jour en jour.

Mais vous devez faire attention aux changements soudains de votre caca dont vous ne pouvez pas tenir compte, et en particulier aux extrêmes de couleur ou de consistance du caca.

La couleur et la consistance des selles peuvent même changer radicalement si vous avez un problème d’estomac, mais votre corps peut s’en remettre assez rapidement.

Contactez un professionnel de la santé si vous ne pouvez expliquer aucun changement dans la consistance ou la couleur de votre caca, ou si :

Votre caca est devenu une couleur noir foncé

Il y a du sang rouge dans vos selles

Au pire, cela pourrait être des signes de cancer de l’intestin, ou pourrait indiquer des piles.

Des crottes très claires, ou blanc-crème, peuvent indiquer une alimentation trop grasse.

Mais si ce n’est pas vous et que le caca est un peu liquide, cela pourrait être le signe de problèmes de pancréas ou de vésicule biliaire.