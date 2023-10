(NEXSTAR) – Alors que les experts de la santé recommandent aux Américains de recevoir deux (voire trois) vaccins différents pendant la saison du rhume et de la grippe, vous pourriez vous retrouver à retrousser vos manches plusieurs fois bientôt.

Vous remarquerez peut-être également que votre bras vous fait mal pendant un jour ou deux après avoir reçu vos injections. Pourquoi donc?

Heureusement, vous n’êtes pas seul.

Pour les trois vaccins que les experts en santé recommandent cette saison – le vaccin contre la grippele plus récent Rappel COVIDet le VRS vaccin pour les Américains plus âgés – le CDC note que la douleur, la rougeur et l’enflure au site d’injection sont parmi les effets secondaires les plus courants.

Pourquoi est-ce que je me sens malade après avoir reçu le vaccin contre la grippe, rappel COVID ?



C’est la façon dont le vaccin pénètre dans votre corps qui provoque la douleur.

Lorsque le vaccin pénètre dans votre bras, il étire les fibres musculaires et déclenche une réponse immunitaire, Harvard Health explique. Cette réponse provoque une inflammation temporaire, la douleur que vous pouvez ressentir et même des ecchymoses.

Alors, pouvez-vous faire quelque chose pour soulager la douleur ?

Vous vous souvenez peut-être d’avoir vu des vidéos sur TikTok et sur les réseaux sociaux de personnes agitant leurs bras après que le vaccin COVID soit devenu disponible. Cela « ne fera rien » pour aider, a déclaré Beate Kampmann, directrice du Vaccine Centre à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Insider en 2021.

Cependant, bouger votre bras par la suite peut aider car cela favorise la circulation sanguine, selon Harvard Health. Vous devez cependant éviter les activités intenses pendant un jour ou deux après l’injection.

Qui a besoin de 3 vaccins pendant cette saison du rhume et de la grippe ?



Vous pouvez également prendre un analgésique en vente libre et utiliser une compresse fraîche ou un sac de glace pour réduire l’enflure de votre bras.

Les experts de la santé disent que votre bras peut être douloureux pendant quelques jours après l’injection.

Pourquoi certaines personnes se sentent-elles plus mal que d’autres après avoir été vaccinées ?

Certaines douleurs au bras ne sont peut-être pas le seul effet secondaire que vous ressentez après avoir reçu le vaccin contre la COVID ou la grippe.

Il n’y a aucune explication scientifique quant à la raison pour laquelle certaines personnes ressentent des effets secondaires et d’autres non, a déclaré à Nexstar le Dr Rachel Scheraga, spécialiste des soins pulmonaires et intensifs à la Cleveland Clinic. Cependant, elle dit qu’il est probable que la réponse immunitaire déclenchée par le vaccin soit à l’origine des symptômes que vous pourriez ressentir.

Ces symptômes peuvent inclure des symptômes pseudo-grippaux, comme des maux de tête, de la fièvre, des nausées, des douleurs musculaires, de la fatigue et potentiellement un évanouissement après avoir reçu le vaccin contre la grippe.

Si vous recevez un rappel COVID, vous pouvez présenter un certain nombre de symptômes, notamment de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des frissons, de la fièvre, des nausées, de la diarrhée, des vomissements, des étourdissements, de l’irritabilité, des ganglions lymphatiques enflés et un malaise général.

Si vous ne vous êtes pas senti bien après avoir reçu une précédente injection de COVID, attendez-vous à ressentir la même chose cette fois-ci.

Vos symptômes de l’un ou l’autre vaccin devraient durer des heures, voire des jours, selon le Dr Scheraga. Si vous avez de la fièvre, des maux de tête ou des symptômes respiratoires pendant plus d’un jour environ, elle vous recommande de consulter un médecin, car vous pourriez avoir une véritable infection.