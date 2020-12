En regardant l’exubérante nouvelle vidéo de la veille de Noël de Boris Johnson sur la célébration de l’accord commercial, il est facile d’oublier la pagaille qu’il a héritée de Theresa May.

Comment les gens ont ri – et pas seulement les restes – lorsqu’il a conduit les conservateurs aux élections générales de décembre dernier en promettant de faire le Brexit d’ici la fin janvier et de conclure un accord commercial d’ici la fin de 2020.

Comment ce bouffon d’homme, un ancien journaliste à la vie personnelle délabrée et au bilan mitigé dans le rôle strictement limité de maire de Londres, pourrait-il aspirer à conduire la nation à travers des temps constitutionnellement critiques?

Comment ce bouffon d’homme, Boris Johnson, un ex-journaliste à la vie personnelle délabrée et au bilan mitigé dans le rôle strictement limité de maire de Londres, pourrait-il aspirer à conduire le pays à travers des temps constitutionnellement critiques?

Cette victoire électorale écrasante il y a un an a un peu freiné les rires – mais la pression de Covid et la pagaille que son gouvernement a faite de l’EPI, de sa politique de foyers de soins, de test et de traçabilité et de l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde, ont garanti ces rictus. sourit en place.

Il était impossible, selon ses détracteurs, qu’il puisse éventuellement conclure un accord commercial avant la fin de la période de transition et notre départ de l’UE le 31 décembre.

Mais il l’a fait et même si, sans aucun doute, il y aura ceux qui critiquent ce que les négociateurs de l’UE ont implanté dans les petits caractères de l’accord commercial, personne ne devrait sous-estimer l’ampleur extraordinaire de la réussite du Premier ministre.

Depuis qu’il est entré dans Downing Street il y a 17 mois, il a fait face au mépris de l’establishment libéral, de la fonction publique, de certains grands du parti suffisants, de la BBC et de nombreux députés qui siègent derrière lui à la Chambre des communes.

Les grands fromages du commerce organisé se sont associés aux Clarke, aux Heseltines et aux Blair, ainsi qu’aux ambassadeurs et eurocrates ratés, pour le fréquenter et prédire le désastre s’il échouait à descendre devant la toute puissante UE.

Mais malgré toutes les faiblesses bien documentées du Premier ministre, ses nombreux critiques doivent maintenant reconnaître qu’aucun autre politicien britannique de sa génération n’aurait pu réaliser ce qu’il a fait.

Depuis qu’il est entré dans Downing Street il y a 17 mois, il a fait face au mépris de l’establishment libéral, de la fonction publique, de certains grands du parti suffisants, de la BBC et de nombreux députés qui siègent derrière lui à la Chambre des communes.

En tant que personne qui connaît Boris depuis plus de 30 ans – en tant que collègue journalistique – j’aimerais pouvoir prétendre que je n’ai jamais douté de sa capacité à conclure cet accord.

En vérité, j’ai souvent désespéré ces derniers mois en voyant sa réaction hésitante et intimidée face à la pandémie.

Il a toléré l’ineptie des poids légers désemparés dans son cabinet – là uniquement en raison de leur loyauté au Brexiteer – auxquels il ne ferait pas confiance pour réparer une crevaison sur son vélo.

Et sa joie et sa confiance en soi familières ont disparu alors qu’il s’inclinait devant la «science», les «modélisateurs» universitaires de gauche et les prophètes de malheur et de tristesse.

Il semble avoir refusé de déployer son immense intelligence pour remettre en question la dérive consensuelle vers un verrouillage national dystopique et un effondrement économique.

Donc, oui, il y a eu des moments où j’ai craint que beaucoup de gens qui avaient prédit son échec en tant que leader se révèlent avoir raison, que gérer cette crise et les complexités de sa vie personnelle – un divorce, un engagement et un nouveau bébé au milieu des rapports de divisions familiales – étaient trop.

Et bien sûr, il a failli mourir lui-même après avoir contracté le virus. Un coup de pinceau soudain avec la mortalité affecte tout le monde de différentes manières, et cela semble certainement le gêner.

La blague courante dans un journal où nous travaillions tous les deux était: «Vous pouvez compter sur Boris parce qu’il vous laissera toujours tomber.

Il est vrai qu’il était exaspérant et égoïste, souvent oisif, et il n’a jamais été un joueur d’équipe. Tout était toujours à propos de lui et de l’avancement de sa célébrité nationale.

Mais cet accord commercial de lapin sans chapeau me rappelle de nombreuses nuits tardives au bureau à attendre qu’il se classe dans sa colonne bien après la date limite.

Son retard routinier a fait des ravages dans la vie personnelle des autres car nous devions traîner pour que le prince livre, sachant que quoi qu’il fasse, ce n’était pas l’écriture de sa chronique et pourrait très probablement impliquer l’une ou l’autre de ses différentes maîtresses.

Nous préparions des reproches et des sanctions formelles – et puis, enfin, la colonne arriverait. D’un kilomètre, ce serait la meilleure chose dans le journal du lendemain.

Tout serait pardonné et Boris vivrait pour se battre un autre jour.

Il a toléré l’ineptie des poids légers désemparés dans son cabinet – là uniquement en raison de leur loyauté au Brexiteer – auxquels il ne ferait pas confiance pour réparer une crevaison sur son vélo.

Ce laxisme, cette faiblesse morale qui enrage tant, est en fait sa plus grande force politique. Il ne pense pas comme le reste d’entre nous et n’obéit pas aux règles banales.

Il est heureux de la désapprobation des autres, sceptique quant au consensus, libéré de la retenue de la classe moyenne. Il est aussi physiquement courageux, imprudent même, comme peut en témoigner quiconque l’a vu à vélo ou à cheval.

Beaucoup moins admirablement, c’est un homme qui n’a pas seulement trompé sa seconde épouse accomplie et qui souffre depuis longtemps, mais qui l’a fait effrontément et sans vergogne comme si c’était son droit.

Ce comportement semble avoir été appris au cours d’une enfance malheureuse, d’un père courageux à l’ego monstrueux, qui, selon une nouvelle biographie, a même agressé la mère de ses enfants.

Si vous parvenez à traverser cela en tant qu’enfant, vous pouvez rire des plaintes sarcastiques des critiques que vous considérez, comme un jeune Boris aurait pu le dire, comme des chemisiers pour grandes filles.

En fin de compte, c’est son intelligence et sa détermination qui l’ont guidé.

Ayant travaillé à Bruxelles, il a compris que l’UE devrait punir les Britanniques pour avoir eu la témérité de partir, pour décourager les autres nations.

Mais il a également compris qu’étant donné la pandémie de Covid et les faiblesses structurelles de l’ordre économique de l’UE, elle ne pourrait pas résister à une guerre froide avec la Grande-Bretagne.

Tous les autres journalistes basés à Bruxelles ont raté ce point central, le plus évidemment et le plus embarrassant Katya Adler de la BBC, qui ressemblait plus à une porte-parole de l’UE qu’à une journaliste.

Grâce à sa connaissance de l’histoire et en écrivant une biographie de Churchill, Johnson a compris un autre point clé.

En tant que chef conservateur, il pourrait survivre à un Brexit sans accord, mais il ne serait pas pardonné pour une vente au Brexit, certainement pas par ses admirateurs du mur rouge dans les villes du nord.

Boris Johnson n’a jamais hésité dans sa compréhension de ces réalités, c’est pourquoi aujourd’hui il mérite tous les applaudissements d’une nation bienheureuse soulagée.