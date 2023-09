Pourquoi Mohamed Salah s’est-il vu refuser un triplé de passes décisives pour Liverpool contre les Wolves ?

Mohamed Salah s’est vu refuser un triplé de passes décisives lors de la victoire 3-1 de Liverpool contre les Wolves en Premier League samedi.

Les Reds ont pris du retard dès le début à Molineux alors que Hwang Hee-Chan a donné l’avantage à l’équipe locale avec seulement sept minutes au compteur lors du premier match de samedi.

Les loups ont pris l’avantage à la pause, mais Salah a permis à Cody Gakpo d’égaliser après 55 minutes, puis a aidé Andy Robertson pour une seconde cruciale en fin de match.

Et alors que les Wolves faisaient pression pour égaliser tardivement dans le temps additionnel, l’Égyptien a inscrit Harvey Elliott pour un troisième but pour sceller une impressionnante victoire de retour pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Cependant, il n’y a pas eu de triplé de passes décisives pour Salah puisque l’effort dévié d’Elliott depuis le bord de la surface a finalement été donné comme un but contre son camp de Hugo Bueno.

En cas de but contre son camp, les passes décisives ne sont pas accordées par la Premier League. Pour ceux qui jouent au football fantastique, cela sera enregistré, mais pour Elliott et non pour Salah.

Salah faisait sa première apparition à Liverpool depuis la fermeture de la fenêtre de transfert de la Pro League saoudienne le 7 septembre.

Les Reds ont rejeté une énorme offre de 150 millions de livres sterling des Saoudiens pour l’attaquant égyptien, Klopp insistant sur le fait qu’il a toujours su que le joueur de 31 ans resterait à Anfield cet été.

Plus d’histoires de Liverpool

Jürgen Klopp a a parlé de la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Moises Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu.

Klopp a insisté sur le fait que Salah resterait au club malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite. Cependant, une autre offre pourrait être imminente.